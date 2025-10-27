Nasce il nuovo Diemme Caffè: un rebranding che unisce storia e visione futura

Nuovo logo, packaging e merchandising: Diemme Caffè si presenta al mercato con un’identità visiva completamente rinnovata con una visione più dinamica del mondo caffè, pensata per un pubblico attento alla qualità, ma anche all’esperienza e al linguaggio del gusto.

«Siamo particolarmente orgogliosi del risultato - spiega Matteo Briguglio, direttore commerciale di Diemme Caffè -. Il nuovo brand nasce con l’obiettivo di comunicare in modo più giovane, fresco e attuale, trasmettendo i valori fondamentali dell’azienda e la volontà di costruire percorsi condivisi con i nostri partner per il futuro».

Persone e competenza: la forza di Diemme Caffè

Alla base del progetto ci sono i valori che da sempre contraddistinguono Diemme Caffè. «Il nostro valore principale sono le persone - sottolinea Briguglio -. La squadra che compone l’azienda ha contribuito in modo unitario e appassionato a un risultato che consideriamo straordinario».

Accanto all’aspetto umano, Diemme Caffè punta su professionalità e competenza. «Dietro il nostro marchio con una storia di quasi 100 anni e tre generazioni (la torrefazione nasce nel 1927, ndr) - aggiunge - c’è una torrefazione moderna, che conta quindici locali di proprietà. Questa doppia anima ci permette di essere sempre attuali, con un contatto diretto con il mercato e i consumatori».

Un caffè che parla ai giovani

Diemme Caffè guarda al futuro interpretando il caffè come elemento di lifestyle. «Le nuove generazioni - afferma Briguglio - vivono il caffè come simbolo di identità e condivisione. Non è più solo espresso, ma un modo per sentirsi parte di una community».

Matteo Briguglio, direttore commerciale di Diemme Caffè

Secondo il direttore commerciale, le tendenze di consumo si stanno evolvendo: «L’espresso è stato a lungo il protagonista del mercato italiano, ma oggi i giovani cercano esperienze più creative. Per questo lavoriamo su bevande che integrano latte, bevande vegetali e ingredienti tipici della pasticceria, per rendere il mondo del caffè più colorato e aperto a nuovi gusti».

Torrefazione, locali e academy: tre pilastri per crescere

Il progetto Diemme Caffè si fonda su tre pilastri strategici: la torrefazione, i locali di proprietà e le academy. «Abbiamo tre centri formativi - spiega Briguglio - a Padova, Pavia e Frosinone, dove formiamo professionisti e clienti insieme al nostro staff tecnico. Sono luoghi di crescita e condivisione che ci permettono di guardare avanti, offrendo strumenti e competenze per interpretare il mercato di domani».

La gestualità del barista come simbolo della cultura del caffè firmata Diemme

Questi spazi rappresentano un ecosistema unico, in cui la cultura del caffè si intreccia con la formazione e la sperimentazione di nuovi format di consumo.

Diemme Caffè e il futuro del gusto

Con il lancio di Diemme Caffè, Diemme Caffè apre un nuovo capitolo nel mondo del caffè italiano, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni di consumatori. «Il nostro obiettivo - conclude Briguglio - è costruire un linguaggio nuovo per il caffè, capace di unire estetica, gusto e socialità. Vogliamo che Diemme Caffè diventi un punto di riferimento per chi vede nel caffè un’esperienza di vita, non solo una bevanda».