Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 27 ottobre 2025  | aggiornato alle 20:49 | 115312 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

Nuova Identità

Nasce il nuovo Diemme Caffè: un rebranding che unisce storia e visione futura

Caffè Diemme rinnova la propria immagine con un brand dal linguaggio giovane e contemporaneo. Focus su persone, competenza e nuovi format di consumo che interpretano il caffè come simbolo di lifestyle per le nuove generazioni

di Redazione Italia a Tavola
 
27 ottobre 2025 | 17:45

Nasce il nuovo Diemme Caffè: un rebranding che unisce storia e visione futura

Caffè Diemme rinnova la propria immagine con un brand dal linguaggio giovane e contemporaneo. Focus su persone, competenza e nuovi format di consumo che interpretano il caffè come simbolo di lifestyle per le nuove generazioni

di Redazione Italia a Tavola
27 ottobre 2025 | 17:45
 

Nuovo logo, packaging e merchandising: Diemme Caffè si presenta al mercato con un’identità visiva completamente rinnovata con una visione più dinamica del mondo caffè, pensata per un pubblico attento alla qualità, ma anche all’esperienza e al linguaggio del gusto.

Nasce il nuovo Diemme Caffè: un rebranding che unisce storia e visione futura

Diemme Caffè si presenta al mercato con un’identità visiva completamente rinnovata

«Siamo particolarmente orgogliosi del risultato - spiega Matteo Briguglio, direttore commerciale di Diemme Caffè -. Il nuovo brand nasce con l’obiettivo di comunicare in modo più giovane, fresco e attuale, trasmettendo i valori fondamentali dell’azienda e la volontà di costruire percorsi condivisi con i nostri partner per il futuro».

Persone e competenza: la forza di Diemme Caffè

Alla base del progetto ci sono i valori che da sempre contraddistinguono Diemme Caffè. «Il nostro valore principale sono le persone - sottolinea Briguglio -. La squadra che compone l’azienda ha contribuito in modo unitario e appassionato a un risultato che consideriamo straordinario».

Accanto all’aspetto umano, Diemme Caffè punta su professionalità e competenza. «Dietro il nostro marchio con una storia di quasi 100 anni e tre generazioni (la torrefazione nasce nel 1927, ndr) - aggiunge - c’è una torrefazione moderna, che conta quindici locali di proprietà. Questa doppia anima ci permette di essere sempre attuali, con un contatto diretto con il mercato e i consumatori».

Un caffè che parla ai giovani

Diemme Caffè guarda al futuro interpretando il caffè come elemento di lifestyle. «Le nuove generazioni - afferma Briguglio - vivono il caffè come simbolo di identità e condivisione. Non è più solo espresso, ma un modo per sentirsi parte di una community».

Nasce il nuovo Diemme Caffè: un rebranding che unisce storia e visione futura

Matteo Briguglio, direttore commerciale di Diemme Caffè

Secondo il direttore commerciale, le tendenze di consumo si stanno evolvendo: «L’espresso è stato a lungo il protagonista del mercato italiano, ma oggi i giovani cercano esperienze più creative. Per questo lavoriamo su bevande che integrano latte, bevande vegetali e ingredienti tipici della pasticceria, per rendere il mondo del caffè più colorato e aperto a nuovi gusti».

Torrefazione, locali e academy: tre pilastri per crescere

Il progetto Diemme Caffè si fonda su tre pilastri strategici: la torrefazione, i locali di proprietà e le academy. «Abbiamo tre centri formativi - spiega Briguglio - a Padova, Pavia e Frosinone, dove formiamo professionisti e clienti insieme al nostro staff tecnico. Sono luoghi di crescita e condivisione che ci permettono di guardare avanti, offrendo strumenti e competenze per interpretare il mercato di domani».

Nasce il nuovo Diemme Caffè: un rebranding che unisce storia e visione futura

La gestualità del barista come simbolo della cultura del caffè firmata Diemme

Questi spazi rappresentano un ecosistema unico, in cui la cultura del caffè si intreccia con la formazione e la sperimentazione di nuovi format di consumo.

Diemme Caffè e il futuro del gusto

Con il lancio di Diemme Caffè, Diemme Caffè apre un nuovo capitolo nel mondo del caffè italiano, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni di consumatori. «Il nostro obiettivo - conclude Briguglio - è costruire un linguaggio nuovo per il caffè, capace di unire estetica, gusto e socialità. Vogliamo che Diemme Caffè diventi un punto di riferimento per chi vede nel caffè un’esperienza di vita, non solo una bevanda».

Diemme Industria Caffè Torrefatti
Via Battaglia 69 35020 (Pd)
Tel +39 049 8713311

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Caffè Diemme torrefazione italiana caffè lifestyle locali di caffè academy caffè bevande vegetali nuovi consumi caffè cultura del caffè brand caffè italiano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fontina DOP
Icam
Antinori
Fontina DOP
Icam
Antinori
Diemme
Mangilli Caffo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025