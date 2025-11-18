Eximium: la confezione che racchiude l’anima dell’Acetaia Leonardo Giacobazzi

Eximium rappresenta la speciale confezione dedicata alle versioni più pregiate dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop prodotte dall’Acetaia Leonardo Giacobazzi, storica realtà di Modena. Elegante e raffinata, la confezione Eximium è pensata per esaltare l’eccellenza organolettica del balsamico, un prodotto unico al mondo ottenuto attraverso un lungo processo di invecchiamento e una meticolosa cura artigianale. Ogni elemento, dal design alla selezione dei materiali, sottolinea l’autenticità e il prestigio di un prodotto di altissimo livello.

I pregiati aceti di Acetaia Giacobazzi con le speciali confezioni Eximium

Acetaia Leonardo Giacobazzi: cuore della produzione modenese

All’interno dell’Acetaia Leonardo Giacobazzi, la tradizione si tramanda da generazioni. Le antiche batterie di botti raccontano la storia di una famiglia che da secoli dedica la propria passione alla produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Qui, il mosto d’uva cotto viene trasformato lentamente, secondo tecniche artigianali che risalgono ai tempi dell’Impero Romano. Nel corso dei secoli, il balsamico modenese è divenuto un simbolo di prestigio, tanto da essere donato dal Duca di Modena alle più importanti corti europee.

Leonardo Giacobazzi tra le botticelle della sua acetaia

L’arte del tempo e la degustazione in purezza

Degustare l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop significa compiere un viaggio sensoriale nella storia e nella cultura di Modena. Servito nella bottiglietta ufficiale disegnata da Giugiaro, ogni assaggio rivela equilibrio, armonia e persistenza. La degustazione in purezza con il cucchiaino di ceramica incluso nella confezione Eximium permette di apprezzarne le sfumature aromatiche e la consistenza vellutata, frutto di lunghi anni di maturazione.

Il marchio Eximium di Acetaia Giacobazzi

Le tipologie di Aceto Balsamico e la confezione Eximium

L’Acetaia Leonardo Giacobazzi propone due versioni del suo pregiato Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP:

Etichetta Rossa , con almeno 12 anni di invecchiamento, caratterizzato da un gusto armonioso e intenso.

, con almeno di invecchiamento, caratterizzato da un gusto armonioso e intenso. ExtraVecchio, con oltre 25 anni di maturazione, denso, complesso e straordinariamente equilibrato.

Aceto Balsamico tradizionale Dop Affinato ed Extra Vecchio

Entrambe le versioni sono disponibili nella confezione ufficiale del Consorzio di Tutela o nella speciale confezione Eximium, che aggiunge un tocco di eleganza e racconta la storia di un prodotto d’eccellenza. All’interno è incluso un libretto in sei lingue con la storia, le tecniche di produzione e ricette tradizionali modenesi.

Visite e acquisto

Visitare l’Acetaia Leonardo Giacobazzi significa entrare in un luogo dove il tempo si trasforma in sapore. Le visite sono possibili su prenotazione e offrono la possibilità di scoprire le fasi di produzione e degustare i diversi aceti. I prodotti, comprese le eleganti confezioni Eximium, possono essere acquistati anche online con spedizioni rapide in tutta Italia e in Europa.