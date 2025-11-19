Tra colline e profumi balsamici, vivere il Natale con Acetaia Sereni

Con l’arrivo delle festività cresce l’interesse verso doni capaci di trasmettere autenticità, qualità e un legame profondo con il territorio. I prodotti Acetaia Sereni rappresentano un’idea regalo che valorizza l’eccellenza delle colline modenesi, grazie a una selezione di balsamici identitari ottenuti attraverso metodi artigianali e lunghi invecchiamenti in botti di legni pregiati.

I prodotti di Acetaia Sereni, perfetti come regali di Natale

Un’eccellenza dell’AltaModena®: qualità, cura e artigianalità

Immersa nel verde dell’AltaModena®, l’azienda porta avanti la produzione di Aceto Balsamico da quattro generazioni. Dalla cura delle vigne all’imbottigliamento, ogni fase è seguita con attenzione, garantendo autenticità e valore. La posizione collinare, lontana dall’inquinamento, crea un microclima ideale che conferisce ai prodotti caratteristiche organolettiche distintive.

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop di Acetaia Sereni

Una gamma completa perfetta per la regalistica natalizia

La proposta comprende Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP e condimenti agrodolci pensati sia per la ristorazione che per l’uso domestico. Ogni referenza offre profumi complessi e un gusto pieno, ideale per accompagnare formaggi, pasta fresca, carni, verdure e insalate. La varietà permette di creare confezioni regalo eleganti e personalizzate, adatte a clienti, collaboratori o appassionati del buon cibo.

Visite, degustazioni e soggiorni in Agriturismo

Oltre alla linea di prodotti, Acetaia Sereni propone percorsi guidati attraverso l’intera catena di produzione, con degustazioni finali che esaltano aromi e sapori dei diversi aceti. Terrazza Sereni, con vista a 180° sulle colline, rende ogni assaggio un momento immersivo e sensoriale. L’Agriturismo interno offre cucina emiliana valorizzata da aceti, olio EVO, Lambrusco e ortaggi della tenuta. Le cinque suites eleganti permettono di vivere un soggiorno all’insegna del relax, ideale anche come proposta regalo premium.

Le botti dove invecchiano gli aceti di Acetaia Sereni 1/4 Le colline nei pressi di Acetaia Sereni 2/4 Relax all'Agriturismo Acetaia Sereni 3/4 Ad Acetaia Sereni con le visite guidate si può scoprire tutto il processo produttivo 4/4 Previous Next

Un dono che racconta territorio e passione

I prodotti Acetaia Sereni nascono da un contesto unico, dove la cura della terra e l’attenzione ai dettagli generano un’armonia capace di trasformare ogni bottiglia in un’esperienza sensoriale completa. Regalare un balsamico di queste colline significa consegnare un pezzo di AltaModena®, racchiuso in profumi intensi e sapori inconfondibili.