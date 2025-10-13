Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 13 ottobre 2025

Feudo Arancio
Rational
Rational

#NotOnlyForSalad

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Lo chef Sebastiano Randieri interpreta l’Aceto Balsamico Sereni in piatti d’autore: dall’ostrica alla crème brulée, il balsamico diventa ingrediente identitario che unisce tradizione modenese e creatività in cucina

di Redazione Italia a Tavola
 
13 ottobre 2025 | 19:30

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Lo chef Sebastiano Randieri interpreta l’Aceto Balsamico Sereni in piatti d’autore: dall’ostrica alla crème brulée, il balsamico diventa ingrediente identitario che unisce tradizione modenese e creatività in cucina

di Redazione Italia a Tavola
13 ottobre 2025 | 19:30
 

Originario di Siracusa, lo chef Sebastiano Randieri ha portato con sé il legame profondo con la terra e con la freschezza mediterranea fino a Modena, città che lo ha adottato e che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. «Sono nato a Siracusa, in Sicilia, ed è questo il luogo in cui affondo le radici della mia passione. La sostanza è inevitabilmente legata al territorio. Questo rapporto con il territorio, con la terra, cerco sempre di mantenerlo nei miei piatti, con anche una ricerca dell’acidità, che per me è sinonimo di freschezza». Si trasferisce poi in provincia di Modena. «Volevo guardarmi intorno e capire cosa potesse offrirmi questo territorio».

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Lo chef Sebastiano Randieri

Il suo incontro con Acetaia Sereni è stato quasi casuale ma decisivo: dopo una cena all’agriturismo Sereni, lo chef ha voluto scoprire meglio la filosofia della famiglia. «Prima di conoscere Acetaia Sereni ho conosciuto l’aceto.». Come Sebastiano, Francesco Sereni è un grande amante dell’acidità dei sapori ed è proprio nella sua cucina che trova questa costante. È nato così un dialogo che ha portato a una collaborazione duratura, fino alla creazione condivisa di un aceto di pera, simbolo della loro visione comune: innovare restando fedeli all’identità modenese.

NotOnlyForSalad è una rubrica dedicata in cui diversi chef interpretano l’Aceto Balsamico Sereni come ingrediente creativo e identitario in cucina. Ogni nuovo protagonista racconterà il suo legame con il territorio e con l’arte del balsamico, attraverso piatti e consigli esclusivi.

I piatti dello chef Sebastiano Randieri

Crème Brulée e asparagi

Una crema vellutata di asparagi freschi, arricchita da lamelle a crudo e germogli di stagione, viene nobilitata dal Mioaceto® Sigillo Oro. Le sue note profonde di frutta secca e legno tostato, risultato di lunghi invecchiamenti in botti diverse, si intrecciano con la freschezza vegetale degli asparagi. Un gioco di contrasti che esprime eleganza e complessità.

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Crème Brulée e asparagi

Ostrica, panna acida e mela verde

L’ostrica è servita su panna acida impreziosita da scalogno marinato con Agrodolce Rosé. A completare il piatto, una crema di mela verde e le Perle di Aceto Balsamico di Modena Igp, piccole sfere che ricordano il caviale e che, al palato, esplodono rilasciando dolcezza e acidità. Una creazione che unisce mare e terra con equilibrio sofisticato.

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Ostrica, panna acida e mela verde

Bottoni, Parmigiano Reggiano e ragout di cortile

I bottoni di pasta fresca ripieni di Parmigiano Reggiano Dop incontrano un intenso ragout di cortile. A dare profondità al piatto è il Condimento Balsamico Sereni AI, caratterizzato da cremosità, rotondità e un finale dolce e speziato. Grazie al suo affinamento in botti di rovere, dona eleganza e complessità a ogni assaggio.

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Bottoni, Parmigiano Reggiano e ragout di cortile

Plin, zucchine e gambero rosso

Piccoli ravioli plin dal cuore di zucchine abbracciano il gusto intenso del gambero rosso marinato con Limonceto®, un balsamico bianco infuso con bucce di Limone di Sorrento. La sua acidità agrumata si fonde con la dolcezza del crostaceo, creando un abbinamento che esalta freschezza e leggerezza.

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Plin, zucchine e gambero rosso

Faraona di Cortile, novelle e rosmarino

Il petto di faraona di cortile è reso succoso e lucente grazie a una laccatura con Nettare, un condimento agrodolce naturale a base di Aceto Balsamico di Modena Igp e miele. Accanto, patate novelle al rosmarino affumicato completano un piatto che racconta l’equilibrio tra dolcezza, acidità e aromi intensi.

Come lo chef Sebastiano Randieri esalta i sapori con l’Aceto Balsamico Sereni

Faraona di Cortile, novelle e rosmarino

Segreti in cucina: i consigli dello chef

Dall’esperienza con i prodotti Sereni, Sebastiano Randieri condivide alcuni suggerimenti pratici per chi vuole sperimentare in cucina:

  • Sorprendere con il contrasto: provare qualche goccia di balsamico su dessert cremosi o gelati per un effetto raffinato e inatteso.
  • Marinature delicate: l’Agrodolce Rosé è ideale per cipolle, scalogni o pesce crudo, donando freschezza senza coprire il gusto.
  • Laccature gourmet: il Nettare esalta carni da cortile e piatti al forno, regalando un equilibrio unico tra miele e acidità balsamica.

Nei piatti di Sebastiano Randieri, l’Aceto Balsamico Sereni diventa un ingrediente capace di trasformare ogni preparazione in un racconto. Non un semplice condimento, ma un alleato creativo che porta in cucina complessità, identità e un legame profondo con il territorio modenese.

Azienda Agricola Sereni Pier Luigi
Via Villabianca 2871 41054 Marano Sul Panaro (Mo)
Tel +39 059 705105
Lun-Ven 08:30-18.30; Sab 08:30-12:30

© Riproduzione riservata

 
Aceto Balsamico Sereni Sebastiano Randieri chef ambassador Sereni cucina d’autore aceto balsamico di Modena piatti gourmet balsamico in cucina tradizione modenese innovazione culinaria abbinamenti balsamico
 
Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025