Regali dolci e raffinati: confezioni di design per un Natale speciale

La Christmas Edition Babbi 2025 rappresenta un’occasione unica per vivere il Natale all’insegna della qualità e della raffinatezza. Questa edizione limitata combina dolci artigianali, design elegante e packaging esclusivo, pensata per regalare emozioni e momenti di convivialità a grandi e piccini. Ogni prodotto è un piccolo scrigno di bontà, capace di trasformare ogni regalo in un’esperienza memorabile. Disponibili sullo shop online di Babbi e presso i migliori rivenditori in Italia, questa linea celebra la creatività e la cura del dettaglio tipiche di Babbi.

La Christmas edition 2025 di Babbi porta qualità e raffinatezza

Design esclusivo firmato Chiara Varotto

La veste grafica della Christmas Edition è curata in esclusiva dall’illustratrice e art director Chiara Varotto, che interpreta l’atmosfera natalizia con uno stile originale e raffinato. Ogni confezione racconta una storia di eleganza e cura estetica, rendendo i dolci Babbi un regalo non solo gustoso, ma anche visivamente sorprendente. Il design coinvolge tutte le specialità dolciarie, conferendo valore aggiunto a ciascun prodotto e trasformando ogni acquisto in un oggetto da collezione.

Il design d'autore della Christmas Edtition 2025 di Babbi 1/3 Dolci anche come decorazione dell'albero di Natale con Babbi 2/3 Anche dolci sacchetti regalo nella Christmas Edition di Babbi 3/3

Assortimento natalizio: dai Viennesi ai Waferini Oro

L’offerta Babbi comprende Viennesi De Luxe Christmas Edition Classico, confezionati in pacchetti da 9 pezzi, ideali da condividere in famiglia o regalare. I Waferini Oro alla Nocciola rappresentano il classico natalizio per eccellenza, con circa 80 wafer croccanti e un cuore cremoso alla nocciola, custoditi in un’elegante latta da collezione. Questi prodotti incarnano la filosofia Babbi: artigianalità, gusto autentico e attenzione alla qualità delle materie prime.

I Viennesi De Luxe Christmas Edition Classico di Babbi

Babbini e CuBon: dolci da appendere e regalare

La linea prevede anche le Babbini e CuBon Bag Christmas Edition, sacchetti nei toni del rosso e dell’oro con praline assortite, perfetti da appendere all’albero o al camino. Le palline di Natale racchiudono Babbini e CuBon, creando un’esperienza golosa e decorativa al tempo stesso. Le confezioni in latta appendibili, a forma di omino di pan di zenzero o albero di Natale, permettono di unire decorazione e gusto, rendendo ogni dettaglio delle Feste un’occasione speciale.

Calza della Befana e Bauletto Dolce Natale

La Calza della Befana Christmas Edition contiene una selezione di specialità dolciarie Babbi, pronta da appendere e regalare. Per chi desidera un dono più ricco, il Bauletto Dolce Natale propone un assortimento completo della linea Christmas Edition, tra cui Viennesi De Luxe, Babbini Bag, Waferini Oro e CuBon Pallina, il tutto impreziosito dalla grafica esclusiva firmata Chiara Varotto. Questi prodotti offrono un’esperienza completa, combinando estetica, gusto e praticità.

La calza della Befana firmata Babbi

Esperienza gourmet e regali natalizi

La Christmas Edition Babbi 2025 si distingue per la capacità di unire design, qualità e artigianalità. Ogni prodotto è pensato per garantire un’esperienza sensoriale superiore, rendendo il Natale ancora più speciale. Dal laboratorio alla tavola, Babbi trasforma ogni dolce in un piccolo capolavoro, ideale sia come regalo sia come elemento di decorazione. Questa edizione limitata conferma Babbi come punto di riferimento per i dolci natalizi, capace di sorprendere e affascinare in ogni dettaglio.