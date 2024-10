Babbi: dal piccolo laboratorio di Cesena all'impero del dolce

L'anno di nascita ufficiale è il 1952 ma dietro le quinte operava già dall'immediato dopoguerra. Si sta parlando di Babbi, eccellenza italiana nell'arte dolciaria, che da oltre 70 anni produce specialità gourmet, frutto di ricerca, selezione, passione e massima attenzione alla qualità.

Babbi: una storia di gusto e passione

Attilio Babbi: il fondatore con grande passione per l'arte dolciaria

A metà degli anni '40 del secolo scorso Attilio Babbi, dopo avere consolidato la sua esperienza come rappresentante di prodotti dolciari, iniziò a produrre coni gelato in un piccolo laboratorio nel cuore di Cesena, utilizzando due macchine impastatrici avute in “comodato d'uso” da una azienda romana. Nel giro di pochi anni le macchine per coni gelato divennero 4, poi 8 ed infine 12, rendendo indispensabile il passo successivo: la nascita della Dolciaria Babbi, fondata nel 1952 da Attilio assieme al figlio Giulio, inizialmente specializzata nella produzione di coni, cialde e semilavorati per gelaterie.

Attilio Babbi, fondatore dell'omonima azienda

Fin da subito la Babbi si dedicò alla creazione di “specialità dolciarie uniche e irripetibili” attraverso l'impiego di materie prime nobili, ricercate, genuine e una lavorazione artigianale lunga ed accurata. «Le mie creazioni - amava ripetere il fondatore Attilio Babbi - sono il risultato di una costante ricerca, di un continuo sperimentare, di un'applicazione seria, che ha saputo trasformare nobili ingredienti in specialità` irripetibili». E questa è rimasta la filosofia che da quattro generazioni guida l'azienda romagnola, che ha costruito la sua reputazione su una tradizione artigianale solida accompagnata, da una continua ricerca della qualità, che le ha permesso di distinguersi a livello internazionale nel settore della gelateria e della pasticceria artigianale.

Babbi: la nascita di Viennesi e Waferini

Dopo i primi anni di consolidamento apparve evidente, che serviva una linea di produzione per l'inverno quando cessava la richiesta di coni e prodotti per la gelateria. Ciò per ampliare l'attività aziendale anche fuori dalla Romagna e per garantire stabilità occupazionale a dipendenti e collaboratori. Attilio, con l'aiuto di un amico pasticcere di Milano, studiò la questione e dopo tre inverni di lavoro, sfornò la storica ricetta dei Wafer Viennesi, che ancora oggi sono il prodotto di punta dell'azienda. Il suo fiore all'occhiello, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, come eccellenza Made in Italy, assieme ai Waferini, fragranti e golosi e ripieni di crema. La ricetta dei Viennesi, con crema alla vaniglia avvolti da un finissimo strato di cioccolato fondente, è ancora quella scritta da Attilio Babbi alla fine degli anni '50 del secolo scorso. Nel 2021 Waferini e Viennesi si sono aggiudicati il premio “Top Italian Food” del Gambero Rosso ed Eataly descrive i Viennesi come “i wafer più buoni al mondo dotati di un equilibrio e un'armonia perfetta per un gusto inimitabile”.

Babbi: la famiglia di Wafer e Waferini si allarga

Oggi Viennesi e Waferini sono affiancati da Babbini, Dolcetorta, Gran Waferini e Waferoni, autentiche delizie, frutto di una costante ricerca su creme, cacao e frutta tostata, che hanno conquistato anche i palati più esigenti in Italia e nel mondo. L'offerta dolciaria comprende anche la linea di praline - Bonette e Cubon - e di prodotti al cioccolato, come le polveri per cioccolata in tazza Cioccodelizia e le creme spalmabili Cremadelizia.

Da Cesena al mondo: il successo di Babbi

Quest'ultimo prodotto è stato totalmente rinnovato nell'estetica e nella ricettazione per donargli un look fresco, giovane e contemporaneo che si abbina al gusto intenso e unico delle sue finissime creme nei gusti pistacchio, cacao, gianduia suprema e nocciola suprema. A completare il catalogo, una linea di cialde disponibili per la vendita tutto l'anno, Cialdelizia: cuori e cannoli di cialda sorprendentemente fragranti.

Babbi Home Bakery: linea gluten free dedicata alla pasticceria casalinga

L'ultima nata in casa Babbi è la “Home Bakery”. Una selezione di ingredienti senza glutine che si rivolge a un pubblico casalingo. Ingredienti pensati per coloro che amano cucinare, ma non hanno troppo tempo da dedicarvi. La linea comprende 10 preparati in polvere per dessert (Brownies, Pancakes, Muffin, Red velvet, Pan di spagna, Crostata, Biscotti, Crema Pasticceria, Mousse e Panna Cotta), tre paste (Pistacchio, Nocciola, Vaniglia) e tre salse di frutta (Fragoline di Bosco, Frutti di Bosco, Maracuja) e permette a chiunque di portare in tavola un dessert di altissima qualità con estrema facilità ed in pochi minuti.

Babbi: azienda in forte sviluppo e orgogliosamente familiare

Babbi ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato di oltre 52 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al 2022. La linea per gelateria e pasticceria, rappresenta il 70% del fatturato aziendale. I collaboratori interni sono oltre 200 e 180 quelli esterni con il 48% di rappresentanza femminile. Il 40% per cento dei dipendenti ha un'anzianità aziendale che supera i 10 anni. Inoltre, sono stati messi a punto piani welfare e politiche di sostegno per la salute, con fondi dedicati alla prevenzione e alla cura. Nella cabina di comando oltre al presidente Giulio Babbi, 95enne figlio del fondatore, sono presenti i suoi tre figli Carlo Alberto, Gianni e Piero ed ora anche i cinque nipoti Chiara, Paolo, Filippo, Carlotta e Andrea, che rappresentano la quarta generazione di famiglia e che continuano a portare avanti con passione l'eredità familiare.

Giulio Babbi con i nipoti

L'azienda, oltre alla sede centrale di Bertinoro (Fc) con 22mila metri quadri di stabilimenti e 13.500 mq di superfice produttiva, ha due filiali operative in Spagna, a Barcellona, ed Augsburg, in Germania. In tutte le sedi è presente la “Attilio Babbi Academy” per corsi di gelateria, pasticceria, ristorazione e marketing. Poi nel cuore storico di Cesena, all'interno dello storico Palazzo del Ridotto ed a pochi passi dalla Biblioteca Malatestiana, c'è anche il Babbi Cafè che riflette un'altra anima dell'azienda: quella del piacere e della convivialità, in un ambiente giovane, moderno ed elegante.

Il Babbi Cafè in centro a Cesena

Babbi per il sociale

«Per il sociale - racconta Carlo Alberto Babbi, amministratore delegato e direttore qualità, ricerca e sviluppo - facciamo parecchie cose, in particolare per la Romagna, dove siamo impegnati a promuovere e sostenerne ogni aspetto: dal turismo, allo sport e all'educazione, dall'ecologia agli enti solidali. Poi siamo soci fondatori, assieme ad altre società, di Romagna Solidale, una associazione che recupera fondi dalle aziende associate e li distribuisce a chi ne ha più bisogno: dagli anziani, alle famiglie in difficoltà ed alla salute. Come Babbi - prosegue l'amministratore delegato - facciamo anche sponsorizzazioni alle società sportive locali, che hanno un settore giovanile, con U18 che praticano sport. In più assieme ai nostri dipendenti - sono sempre parole di Carlo Alberto Babbi - facciamo una raccolta che si chiama “Un euro per la vita”, sempre attraverso Romagna Solidale. Tutti i nostri dipendenti possono partecipare con una ritenuta di un euro al mese. In tal modo anche quest'anno siamo riusciti a devolvere una bella cifra all'Istituto Tumori di Meldola per il nuovo importante progetto che hanno messo in essere e legato ad un centro di recupero».

Inoltre in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, Babbi ha promosso l'iniziativa “Gelato sospeso”, che nel 2023 ha visto la partecipazione di oltre 500 gelaterie artigianali in tutta Italia che si sono impegnate in una raccolta fondi che ha permesso di finanziare tre ricercatori impegnati nel progetto “Gold for Kids”, mirato a trovare cure sempre più efficaci per i giovani pazienti oncologici.

Babbi

Via Caduti di Via Fani 78/80 - Bertinoro (Fc)

Tel 0543 448598