Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 28 novembre 2025

Come gli oli Senna Top migliorano resa e qualità della frittura professionale

Senna offre oli per frittura altamente stabili, neutri nel gusto e privi di additivi. Gli oli della linea Top grazie alla winterizzazione, assicurano minore schiuma, lunga durata e performance elevate in ogni friggitrice

di Redazione Italia a Tavola
 
28 novembre 2025 | 16:29

I prodotti Senna Top e Senna Top Zeropalm rappresentano la fascia più performante della gamma, grazie a un esclusivo processo di winterizzazione che elimina le cere presenti negli oli e riduce in modo significativo la formazione di schiuma e residui in friggitrice.

I grassi e oli Senna esaltano il gusto dei piatti e rispondono alle esigenze più rigorose di qualità

Realizzati con oli alto oleici ottenuti dai migliori semi di girasole, si caratterizzano per la massima stabilità al calore, un sapore neutro, l’assenza di additivi e una lunga shelf life, garantendo continuità operativa e qualità costante anche in cicli di frittura prolungati.

Senna: oli e grassi studiati per una frittura professionale di qualità

I grassi e oli Senna esaltano il gusto dei piatti e rispondono alle esigenze più rigorose di qualità. Grazie alle pregiate materie prime selezionate, si distinguono per essere inodori, stabilizzati, insapori e caratterizzati da elevata inalterabilità.

Senna Top e Senna Top Zeropalm

Tutte le soluzioni sono vegane e prive di grassi idrogenati, coloranti, aromi artificiali e conservanti, per garantire standard elevati in ogni contesto della ristorazione.

Soluzioni per ogni esigenza di frittura

La gamma comprende diversi prodotti formulati per assicurare resa, uniformità e croccantezza:

Perché scegliere gli oli Senna per la frittura professionale

  • Punto di fumo elevato
  • Ridotta formazione di schiuma
  • Neutralità aromatica
  • Maggiore durata in friggitrice
  • Risparmio operativo
  • Migliore qualità del fritto

La varietà dell’offerta permette di scegliere il prodotto più adatto in base al tipo di preparazioni, ai volumi e alle attrezzature impiegate.

 

Senna Italia
via Macanno 32 47923 Rimini
Tel +39 0541 394966

© Riproduzione riservata

 
