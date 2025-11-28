Come gli oli Senna Top migliorano resa e qualità della frittura professionale

I prodotti Senna Top e Senna Top Zeropalm rappresentano la fascia più performante della gamma, grazie a un esclusivo processo di winterizzazione che elimina le cere presenti negli oli e riduce in modo significativo la formazione di schiuma e residui in friggitrice.

Realizzati con oli alto oleici ottenuti dai migliori semi di girasole, si caratterizzano per la massima stabilità al calore, un sapore neutro, l’assenza di additivi e una lunga shelf life, garantendo continuità operativa e qualità costante anche in cicli di frittura prolungati.

Senna: oli e grassi studiati per una frittura professionale di qualità

I grassi e oli Senna esaltano il gusto dei piatti e rispondono alle esigenze più rigorose di qualità. Grazie alle pregiate materie prime selezionate, si distinguono per essere inodori, stabilizzati, insapori e caratterizzati da elevata inalterabilità.

Senna Top e Senna Top Zeropalm

Tutte le soluzioni sono vegane e prive di grassi idrogenati, coloranti, aromi artificiali e conservanti, per garantire standard elevati in ogni contesto della ristorazione.

Soluzioni per ogni esigenza di frittura

La gamma comprende diversi prodotti formulati per assicurare resa, uniformità e croccantezza:

Senna Power Fritter Grasso per frittura (latta da 20 L) a base di olio di girasole e palma, arricchito con estratto naturale di rosmarino. Garantisce massima stabilità al calore, odore e sapore neutri. Adatto per tutte le tipologie di frittura, anche continuativa. Senna Alpha Fritter Grasso semiliquido (BiB 10 L) con elevata stabilità termica e gusto neutro. Progettato per fritture omogenee e costanti, ideale per ristorazione e gastronomia. Senna Alpha Fritter Zeropalm Olio arricchito con oli vegetali pregiati (20 L, bag in box), insapore e duraturo, pratico da utilizzare grazie al formato che facilita il dosaggio e riduce gli sprechi. Senna 100% olio di girasole Olio puro (10 L, bag in box) con buona stabilità al calore e gusto neutro, perfetto per fritture leggere, dorate e croccanti. Senna 100% olio di arachide Olio puro (10 L, bag in box) ricco di acidi grassi e omega 3, adatto sia per fritti dolci che salati grazie al sapore morbido e alla resistenza alle alte temperature.

Perché scegliere gli oli Senna per la frittura professionale

Punto di fumo elevato

Ridotta formazione di schiuma

Neutralità aromatica

Maggiore durata in friggitrice

Risparmio operativo

Migliore qualità del fritto

La varietà dell’offerta permette di scegliere il prodotto più adatto in base al tipo di preparazioni, ai volumi e alle attrezzature impiegate.