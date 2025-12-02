Un anno di divulgazione della cultura del tè con Ferri 1905: dal 2026 anche nella mixology

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 02 dicembre 2025

di Redazione Italia a Tavola
 
02 dicembre 2025

Il 2025 ha segnato per Accademia Ferri 1905 un percorso intenso di divulgazione della cultura del tè e degli infusi, attraverso la voce del Tea Master Albino Ferri e grazie alla collaborazione con Italia a Tavola che ha ospitato e diffuso le rubriche dedicate al mondo del  in abbinamento alla grande cucina italia, alla pasticceria e all'interno dell’ospitalità di qualità. Attraverso racconti, approfondimenti e testimonianze dei protagonisti del comparto, il progetto ha contribuito a diffondere una nuova sensibilità verso il tè e le sue applicazioni nel foodservice italiano, creando un dialogo sempre più ricco tra professionisti e appassionati.

Château Monfort

Per spegnere la prima candelina di questo progetto, si è tenuta una festa da Château Monfort a Milano tra amici e professionisti che hanno contribuito a partecipare alle rubriche durante tutto l'anno.

Presentata la nuova rubrica 2026: “Infusioni Alternative”

La novità più attesa del 2026 sarà la rubrica “Infusioni Alternative”, un percorso dedicato al tema del low alcol e all’uso delle infusioni nella mixology. La serie accompagnerà i lettori alla scoperta di tecniche, botaniche e modalità di estrazione che stanno ampliando il linguaggio del beverage contemporaneo. A presentarla sarà Giovanni Allario, Barmanager di Moebius Milano, chiamato a introdurre una visione che unisce ricerca aromatica e nuovi equilibri di gusto.

Giovanni Allario e Albino Ferri (in anteprima) nel primo episodio di Infusioni Alternative

Le rubriche che hanno valorizzato il mondo del tè nel 2025

Le rubriche curate da Accademia Ferri 1905 hanno registrato una crescita costante in termini di contenuti, visualizzazioni e interazioni, diventando un punto di riferimento per il pubblico. All’evento hanno partecipato diversi ospiti, ognuno legato a una rubrica specifica, dando vita a un momento di confronto attorno ai temi del tè, delle preparazioni dolci e dell’accoglienza.

Le rubriche curate da Accademia Ferri 1905 hanno registrato una crescita costante

TeaTour: il tè nell’alta cucina italiana

TeaTour ha raccontato il potenziale del tè in cucina, mostrando come questa materia prima possa trasformarsi in un ingrediente capace di arricchire percorsi gastronomici di alto livello. La rubrica ha evidenziato nuove possibilità di utilizzo e abbinamenti, tra aromi, infusioni e tecniche che dialogano con la cucina d’autore. A rappresentarla durante l’evento è stato Ivano Ricchebono, chef già 1 Stella Michelin dell'ISI Ristorante di Genova, che ne ha condiviso visioni e interpretazioni.

Ivano Ricchebono con Albino Ferri

Storie di Pasticceria: i volti che segnano l’arte dolciaria italiana

La rubrica Storie di Pasticceria ha portato alla luce laboratori, tecniche e figure che contribuiscono ogni giorno alla crescita della pasticceria italiana, offrendo uno sguardo ravvicinato su metodi, ispirazioni e percorsi professionali, sempre in abbinamento ai tè di Ferri 1095. A rappresentarla, durante l'evento, è stato Gino Fabbri, della Pasticceria Fabbri di Savignano sul Rubicone (Fc) e Vice Presidente Apei, che con la sua esperienza ne incarna perfettamente lo spirito.

Gino Fabbri con Albino Ferri

Colazioni Speciali: l’ospitalità che parte dal mattino

La rubrica Colazioni Speciali esplora l'utilizzo del tè nella colazione in hotel come momento di accoglienza e creatività, trasformando le prime ore del mattino in un’esperienza memorabile per gli ospiti. A rappresentarla durante l’evento è stato Pietro Imbimbo Roullet, F&B dell’Hotel Bellevue di Cogne (Ao), che ha condiviso le proprie strategie e visioni sul servizio e la presentazione dei primi pasti della giornata.

Pietro Imbimbo Roullet con Albino Ferri

Gocce di Tè: il tè come esperienza culturale e sensoriale

La serie Gocce di Tè accompagna i lettori in un viaggio lungo la filiera del tè, dalle piantagioni alle più raffinate estrazioni in tazza, raccontando il tè come esperienza culturale e sensoriale con curiosità, approfondimenti e spunti di rilessione per l'Horeca. Durante l’evento, la rubrica ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo come Igles Corelli, chef pluripremiato 5 Stelle Michelin; e Franco Costa, Presidente di Costa Group, figura di riferimento nel design per il settore Horeca.

Igles Corelli con Albino Ferri

A coronare la giornata un aperitivo dedicato, firmato da Domenico Mozzillo, executive chef di Château Monfort con  finger food abbinati a una selezione di tè e infusi Ferri dal 1905 e il taglio del panettone di Gino Fabbri.

Un progetto dedicato all’Italia del gusto

Le rubriche di Accademia Ferri 1905 hanno unito (e continueranno a farlo) luoghi, professionisti e racconti capaci di valorizzare l’Italia attraverso il linguaggio del tè e delle sue molteplici espressioni. Video, interviste e reportage hanno creato una rete viva di collaborazioni, dando spazio a competenze e visioni che arricchiscono il settore dell’accoglienza e della ristorazione.

Questo percorso non rappresenta un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a raccontare e diffondere la cultura del tè, una missione condivisa da Italia a Tavola, che da sempre sostiene e valorizza prodotti agroalimentari genuini, come il tè, e le eccellenze italiane legate al mondo della ristorazione e dell’ospitalità.

Per informazioni: www.ferridal1905.com

infusi Accademia Ferri 1905 Italia a Tavola pasticceria ospitalità mixology low alcol Château Monfort finger food
 
