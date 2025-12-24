Lesaffre & Me: la nuova app con ricette, tutorial e strumenti per i panificatori

Lesaffre Italia, realtà di riferimento nella produzione e commercializzazione di lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione professionale e domestica, sarà presente alla 47ª edizione di Sigep World 2026, l’evento internazionale dedicato a Gelateria, Pasticceria, Caffetteria, Panificazione e Pizza, con un’esposizione completa dedicata ai suoi prodotti di punta, alle novità e ai servizi progettati per rispondere alle esigenze di panificatori artigianali e industrie del settore, come per esempio la App Lesaffre & Me.

La rinnovata App Lesaffre & Me, con molte nuove funzionalità

App Lesaffre & Me: nuova release e concorso dedicato ai visitatori

Sigep World 2026 rappresenta l’occasione per presentare la nuova versione di Lesaffre & Me, l’applicazione dedicata al mondo della panificazione che permette di consultare un catalogo completo di prodotti, ricette professionali, video tutorial e contenuti formativi in un’unica piattaforma semplice e intuitiva. La nuova release introduce funzionalità potenziate e strumenti tecnici avanzati, pensati per supportare le attività quotidiane dei professionisti del settore.

Tra le principali novità spicca Dr. Bread 2.0, un sistema evoluto progettato per fornire soluzioni immediate alle problematiche ricorrenti della produzione. Il nuovo tool Cost-In-Use consente invece di calcolare in modo preciso il costo di produzione di ogni ricetta, facilitando una gestione economica più efficiente del laboratorio e una pianificazione accurata dei processi. Completano le novità il Programma Fedeltà, ampliato nei vantaggi e più ricco nelle opportunità di utilizzo. Il regolamento completo è disponibile sul sito Lesaffre.it.

Per valorizzare l’utilizzo dell’app, Lesaffre introduce inoltre il concorso Scan & Win: durante i cinque giorni di Sigep World i visitatori dello stand potranno partecipare e vincere 3 iPhone 17 e numerosi premi dedicati.

L’hirondelle 1895, Mater Mia® 76, Troppo Pinsa e Celebrations: le proposte protagoniste

Tra i prodotti più rappresentativi dell’offerta Lesaffre, al centro dell’attenzione sarà L’hirondelle 1895, un lievito studiato per biga, lunghe lievitazioni e applicazioni ad alta idratazione come pizza e prodotti da forno di media e grande pezzatura. Caratterizzato da una fermentazione stabile e da uno sviluppo graduale, permette un controllo preciso dei tempi di lievitazione ed esalta aroma, struttura e resa dell’impasto.

L'Hirondelle 1895, il lievito studiato per biga e lunghe lietivazioni di Lesaffre

Si distingue anche per l’esclusivo formato richiudibile da 2,5 kg (5 panetti da 500 g), progettato per preservare la freschezza e garantire un’ottimale ossigenazione. Sono inoltre disponibili le versioni da 10 kg e da 15 kg pensate per i laboratori industriali. A disposizione dei visitatori sarà disponibile il Ricettario L’hirondelle con applicazioni dolci e salate.

Verrà presentato anche Mater Mia® 76 della linea Livendo, una preparazione a base di lievito madre ed enzimi progettata per ottenere una pizza leggera, alveolata e altamente digeribile, con un profilo aromatico ricco e naturale.

I due lieviti della linea Inventions, Troppo Pinsa e Celebrations, per i grandi lievitati

E ancora, accanto alle gamme dei lieviti L’hirondelle e alle referenze Livendo, l’azienda propone Inventis Troppo Pinsa, il mix completo di farine per una pinsa croccante e digeribile, grazie alla presenza di farine di riso e soia e al caratteristico aroma del lievito madre essiccato. Completano l’offerta i prodotti della linea Inventis Celebrations, il mix completo dedicato ai grandi lievitati e ai dolci da ricorrenza. Per supportare i professionisti, Lesaffre mette a disposizione il Ricettario Inventis e una ricca selezione di video tutorial sui propri canali digitali.

Packaging riciclabile: un impegno concreto verso la sostenibilità

Dal 2026 Lesaffre Italia introduce un nuovo packaging riciclabile per miglioratori, mix e lieviti madre dei brand Ibis, Inventis e Livendo, destinati a panificatori artigianali e industrie. I sacchi sono realizzati in carta certificata Fsc® o Pefc® non sbiancata, con una riduzione fino al 50% della superficie stampata, per un impatto ambientale contenuto e un approccio più responsabile alla produzione.

Lesaffre sarà presente a Sigep dal 16 al 20 gennaio 2026 al Pad D5 - Stand 047.