 Pizza in pala e lievito madre: Scrocchiarella® si prepara a conquistare Sigep

Scrocchiarella® è la base frozen per pizza in pala e sandwich, realizzata con lievito madre e farine selezionate, secondo tempi lunghi di lievitazione e processi artigianali. L’impasto risulta leggero, altamente digeribile e caratterizzato da una croccantezza non-stop, dalla cottura fino al consumo.

Pizza in pala con lievito madre: gusto e leggerezza a ogni morso

Grazie al lievito madre, fiore all’occhiello di AB MAURI, ogni base Scrocchiarella® sprigiona il massimo del gusto in fase di cottura e risulta più leggera, croccante e digeribile al momento della degustazione. La gamma comprende anche il formato Sandwich, pretagliato e precotto, pensato per la preparazione di panini gourmet e focacce ad alta resa qualitativa.

Perché scegliere Scrocchiarella® nel tuo locale

Scrocchiarella® risponde alle richieste del consumatore contemporaneo, sempre più attento a prodotti con lievito madre, buoni, gustosi e adatti al consumo fuori casa. La croccantezza si distingue per un crunch dal suono unico apprezzabile oltre la farcitura. Grazie al lievito madre, la croccantezza si mantiene nel tempo e l’impasto rimane leggero e digeribile, ideale per un’offerta moderna e trasversale.

Base pronta all’uso, Scrocchiarella® consente di ottimizzare i tempi di preparazione, ridurre gli sprechi e avere costanza di risultato finale. L’alveolatura ineguagliabile valorizza l’estetica del prodotto e migliora la resa in cottura e al morso.

La facilità di utilizzo consente un inserimento immediato in cucina e agevola contesti ad alta rotazione di servizio. Scrocchiarella® mantiene sempre un look invitante e fragrante anche a freddo. Ogni proposta diventa un’occasione per creare nuove combinazioni e ampliare il menu.

Storie di successo firmate AB MAURI

Sul canale YouTube di AB MAURI sono disponibili le storie più rappresentative del format “Le Preferite”, dedicate alle esperienze di successo legate a Scrocchiarella®. Tutti i gusti e i formati Scrocchiarella® sono consultabili sul sito www.scrocchiarella.com, per scegliere la base più adatta a ogni occasione di consumo.

Alveolatura ampia e croccantezza costante firmata Scrocchiarella

Scrocchiarella® è protagonista al Sigep, con Showcooking live ogni giorno presso lo stand AB MAURI - Pad B5 Stand 040-041, dedicati alle storie di successo del brand.