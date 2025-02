Il tè, la bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua 

Mettere una bustina di tè in una tazza di acqua bollente, aspettare finché l’acqua si colora, sorseggiare senza veramente apprezzarne il sapore è un rituale che molte persone praticano da sempre in modo quasi automatico, senza però dare a questi gesti l’importanza che meriterebbero. Quante volte il tè viene fatto bere dalle mamme ai loro bambini quasi come una medicina durante un’influenza ripetendo le parole: “bevi, che ti fa bene”? Ma molte di queste mamme sono veramente consapevoli degli effetti benefici del tè? Probabilmente no, infatti spesso bere il tè è un’abitudine a cui viene data poca importanza in quanto ancora troppo poche persone conoscono il valore di questa bevanda venuta dall’oriente.

15mila tazze di tè ogni secondo sono bevute nel mondo

In realtà parliamo di una bevanda estremamente diffusa, si calcola che ogni secondo ne vengano degustate oltre 15.000 tazze nel mondo e dopo l’acqua sia la più consumata. Oltre ad aiutarci a migliorare il nostro benessere grazie alle su proprietà salutistiche è un valido alleato per le più disparate idee di abbinamento, dalle più classiche, alle più imprevedibili combinazioni.

Il tè. la bevanda più consumata al mondo

In questa breve Guida vogliamo illustrare la ricchezza e la versatilità di una bevanda che offre occasioni di consumo sia a livello domestico che nel fuori porta, con prodotti diversi nelle diverse fasce orarie e nelle diverse esigenze di abbinamento. Dal punto di vista storico culturale, il tè è con il caffè, il cioccolato e le spezie una delle quattro famiglie di coloniali che in qualche modo hanno segnato la storia, le abitudini e la nostra quotidianità.

Il mercato del tè oggi

Ai giorni nostri il mercato offre una moltitudine di prodotti che possiamo sintetizzare in 3 fasce di prodotto.

1) Prodotto in foglia: sicuramente la categoria dove possiamo trovare i massimi livelli qualitativi possibili. Non necessariamente un prodotto elitario, ma sempre di più, sia a livello domestico, che a livello Horeca sempre meno utilizzato, prevalentemente per un’abitudine della nostra società moderna che predilige soluzioni più pratiche, mono-porzionate, semplici nella gestione, garantendo sempre un risultato ottimale.

Tè ad ogni ora del giorno

2) Prodotto in filtro industriale: è di certo la categoria più diffusa. Rispetta le esigenze di praticità dei nostri tempi. Purtroppo, in questo gruppo, spesso le materie prime devono sostenere limitazioni tecniche per poter essere inserite automaticamente nei filtri. Questo limite tecnico spesso è conseguente alla scelta di materie prime di forma piccola o finemente sminuzzata dal valore piuttosto basso per poter rientrare in questi prodotti mass market dove trovano consenso sul mercato grazie alle loro buone performance di prezzo.

3) Foglie intere in filtro artigianale: si tratta di un piccolo settore, se vogliamo di nicchia, ma che è in costante crescita, soprattutto nel canale HORECA ma anche domestico. Questi prodotti uniscono la praticità del filtro mono-porzione con l’alta qualità delle materie prime a foglia intera, grazie alla loro fattura totalmente artigianale.

L’importanza di conoscere gli abbinamenti ideali per valorizzare i piatti con il giusto tè

Non possiamo non citare la grande versatilità in abbinamento del tè e dei suoi “cugini” (infusi e tisane), creando abbinamenti di tradizione, innovativi o addirittura trasgressivi. L’arte di abbinare cibi con bevande è sempre più apprezzata dal pubblico di tutte le età e nelle diverse stagioni dell’anno. Per questi motivi ogni azienda offre le sue preparazioni con l’idea di seguire principalmente i propri mercati di riferimento, gli usi i costumi e le tendenze in costante mutazione del pubblico.

Tè a colazione 1/3 Tè a uno spuntino 2/3 Tè a pranzo 3/3

Insomma, il tè è un mondo enorme e bellissimo, speriamo che queste poche parole vi abbiano incuriosito e perché no, appassionato a questa meravigliosa bevanda. A voi tutti, buona tazza ti tè!

La Guida al tè

Il tè, la bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua

