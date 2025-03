Gelato Day: l'Europa omaggia il gelato artigianale con il gusto Hallelujah

Tredicesima edizione della Giornata europea del gelato artigianale: si chiama “Hallelujah”, il gusto dell'anno 2025 ed è stato creato da Vincenzo Squatrito, della gelateria “Ritrovo Orchidea” di Oliveri in provincia di Messina. Il gusto è stato svelato nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati durante la quale sono anche state descritte le numerose attività previste per questa edizione del Gelato Day che si rivela particolarmente significativa poiché si tiene nell'anno del Giubileo cui è dedicata ed affianca al patrocinio del Masaf (ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) quello del dicastero per l'evangelizzazione.

Gelato Day 2025: la conferenza stampa di presentazione

La Giornata europea del gelato artigianale, la cui peculiarità è il “Gusto dell'anno”, è l'unica giornata che il Parlamento europeo abbia finora dedicato ad un alimento. La ricetta ufficiale del gusto è stata scelta attraverso il concorso indetto a gennaio da Artglace al Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè durante il quale 32 maestri gelatieri provenienti da tutta Europa si sono sfidati. A vincere è stata la gianduia con nocciole tostate, arricchita da una variegatura di cioccolato puro di Vincenzo Squatrito.

Gelato Day 2025, ecco dove provare Hallelujah, il gusto dell'anno

I festeggiamenti del Gelato Day inizieranno domenica 23 marzo a Roma in Piazza Risorgimento, vicino a San Pietro: qui sarà appositamente allestito il Villaggio del gelato nel quale decine di maestri gelatieri proporranno ai visitatori il gusto dell'anno. All'inaugurazione sarà presente il ministro Francesco Lollobrigida e la Fanfara dei Bersaglieri. Tutti i proventi raccolti durante questa giornata saranno devoluti al “Progetto 13 Case”, che riprende un'antica tradizione dei Vincenziani e che in quest'anno Giubilare è dedicato alla Siria.

Gelato Day 2025, tutto sull'evento: dalle date a dove provare il gusto Hallelujah

E chi non abita a Roma? Niente paura, il 24 marzo, "Hallelujah" sarà proposto in tutte le gelaterie italiane ed europee aderenti al Gelato Day, il cui elenco è possibile reperire nel sito dedicato all'evento. In esse sarà possibile gustare sia la versione “originale” secondo la ricetta ufficiale, sia le reinterpretazioni dai maestri gelatieri di tutta Europa con ingredienti e ispirazioni del loro territorio.

I partner del Gelato Day 2025

L'edizione 2025 del Gelato Day accanto ai suoi ideatori, Longarone Fiere Dolomiti e Artglace, ha la partnership del Gambero Rosso e vede come partner dell'edizione 2025: Sigep World - The world expo for foodservice excellence, Acomag - Associazione nazionale costruttori macchine arredamenti attrezzature per gelato, Associazione italiana gelatieri, Cna, Comitato gelatieri campani, Confartigianato, ConGelato, Conpait Gelato - Confederazione Pasticceri Italiani, Federazione italiana gelatieri, Ga - Comitato nazionale per la difesa e la diffusione del gelato artigianale e di produzione propria, Dmed - Salone della dieta mediterranea, Gat - Gelatieri artigianali del Triveneto, ilgelatoartigianale.info e i Maestri della gelateria italiana.