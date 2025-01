Gelato artigianale protagonista al Sigep: dal Gelato Day al gusto "Hallelujah"

La 46ª edizione di Sigep World, in programma dal 18 al 22 gennaio al quartiere fieristico di Rimini, segnerà l'inizio del conto alla rovescia per la 13ª Giornata Europea del Gelato Artigianale (il Gelato Day), che si celebra ogni anno il 24 marzo. Istituita dal parlamento europeo nel 2012, questa giornata è diventata un simbolo della tradizione artigianale, espressione di qualità, autenticità e legame con il territorio. Durante la manifestazione, saranno premiati i vincitori del videocontest dedicato al Gusto dell'Anno 2024 e sarà scelta la ricetta ufficiale di quello di quest'anno, "Hallelujah", dedicato al Giubileo.

Al Sigep ci si prepara per il Gelato Day 2025

Sigep: i numeri del gelato

Il gelato artigianale continua a essere protagonista in Europa, con circa 65.000 punti vendita che impiegano 300.000 persone. I principali mercati sono Italia (39.000 punti vendita) e Germania (9.000), seguiti da Spagna, Polonia e altri Paesi. Nel 2024, il mercato europeo ha registrato un incremento delle vendite, arrivando a 11 miliardi di euro (+1%), nonostante una stagione climatica difficile. La crescita è sostenuta anche dall’espansione delle gelaterie in mercati emergenti. In Italia, il settore del gelato artigianale ha visto una crescita tra lo 0,5% e l’1%, raggiungendo quasi 3 miliardi di euro di fatturato. Nonostante il clima sfavorevole, il settore ha recuperato grazie al turismo, con il Sud Italia (Lazio, Sicilia, Campania) che ha spinto le vendite. I consumi pro-capite sono di 2 kg di gelato, con una spesa media di 46 euro per residente.

Gelato Day al Sigep: arriva il gusto "Hallelujah"

Il Gelato Day sarà protagonista al Sigep, uno degli eventi più importanti per il settore del gelato artigianale. Quest’anno, Artglace organizza un concorso per scegliere la ricetta ufficiale del Gusto dell'Anno 2025, "Hallelujah", dedicato al Giubileo e patrocinato dal Dicastero per l'Evangelizzazione e dal MASAF. Il 23 marzo, il Gusto dell'Anno sarà offerto ai pellegrini a San Pietro e, il 24 marzo, sarà proposto nelle gelaterie europee, sia nella versione ufficiale che reinterpretato dai gelatieri locali. Durante Sigep, saranno annunciati i vincitori della quarta edizione del videocontest, che ha coinvolto gelatieri di tutta Europa. I partecipanti hanno creato video dedicati al "Gaufre de Liège", il Gusto dell'Anno 2024. Una giuria composta da esperti del settore ha valutato i video in base a originalità, qualità, descrizione del processo produttivo del gusto e estetica della presentazione del gelato.

Il Gaufre de Liège è stato il Gusto dell'Anno 2024

«Anche quest’anno - commenta Domenico Belmonte, presidente Artglace -.siamo pronti a celebrare con entusiasmo la qualità e la creatività che rendono unico il gelato artigianale e siamo entusiasti di dedicare la tredicesima edizione del Gelato Day a un evento di profondo significato come il Giubileo del 2025. I dati di mercato del 2024 confermano il ruolo centrale del gelato artigianale in Europa, un settore d’eccellenza capace di trainare l’intera filiera alimentare, con un fatturato che ha raggiunto 11 miliardi di euro. Questo risultato è merito della passione e della competenza dei nostri maestri gelatieri, che innovano e interpretano con maestria un prodotto amatissimo in tutto il continente».