Novara e Gorgonzola riconosciute come “Città del formaggio 2025”

Novara e Gorgonzola. Due nomi, due città, che si identificano con un formaggio vanto della storia casearia del nostro Paese: il gorgonzola. Pur distanti pochi chilometri, queste due località sono unite dalla produzione e dalla storia di questo formaggio, simbolo di eccellenza del nostro Paese. Novara, nel Piemonte, è oggi il principale centro di produzione del Gorgonzola, mentre Gorgonzola, in provincia di Milano, vanta l'onore di essere il nome che ha dato origine alla denominazione del formaggio. Così, nel 2025, entrambe le città sono state insignite del titolo di “Città del formaggio”, con Gorgonzola al 32° posto e Novara al 33°.

Gorgonzola e Novara entrano tra le “Città del formaggio 2025”

Un po' di storia sul gorgonzola

Il gorgonzola, o “gorgonzoeula” in lombardo e “bërgonsola” in piemontese, è un formaggio erborinato prodotto con latte intero di vacca. Dop, il Gorgonzola ha origini nella provincia di Milano, ma le sue zone storiche di produzione si estendono anche alle province di Como, Lodi, Pavia, Vercelli e Alessandria. Novara, nel corso del Novecento, è diventata la principale produttrice di questo formaggio. Milano, situata tra le due aree, ha avuto una grande influenza sulla sua diffusione. La denominazione “erborinato” deriva dalla parola milanese “erborin”, che indicava il prezzemolo, un legame all'aspetto delle muffe verdi che caratterizzano il formaggio.

Cosa sapere sul gorgonzola: storia e mercato

Il gorgonzola è il secondo formaggio Dop più prodotto al mondo, subito dopo il Grana Padano, e il terzo formaggio italiano per esportazioni, con oltre 20mila tonnellate vendute annualmente. Originariamente prodotto solo nella versione piccante o naturale, la versione dolce è nata nel dopoguerra, divenendo la tipologia più richiesta. Per essere qualificato come Gorgonzola Dop, il formaggio deve seguire un rigoroso disciplinare che prevede l'utilizzo esclusivo di latte vaccino pastorizzato. Il disciplinare vieta anche la produzione di varianti con aggiunta di altri ingredienti non previsti, come mascarpone, peperoncino o zafferano.

Novara e Gorgonzola, accenni storici

Novara, situata in una posizione strategica nel nord-ovest dell'Italia, è un importante snodo industriale e logistico, nonché sede dell'Istituto geografico De Agostini e dell'Università degli studi del Piemonte orientale. La città vanta un simbolo architettonico di grande rilevanza, la cupola della Basilica di San Gaudenzio, progettata da Alessandro Antonelli e alta 121 metri. Fondata nel 89 a.C., Novara è stata un municipium romano e un importante centro lungo le rotte commerciali tra Vercelli e Milano.

A Gorgonzola, la leggenda si mescola con la storia. Si racconta che Renzo, il protagonista de "I Promessi Sposi", fermandosi all'osteria di Gorgonzola, dimenticò di “controllare” il latte, che al mattino risultò ricco di striature verdi. Questa storia, che si intreccia con la tradizione, è celebrata ogni anno dal 1999 con la Sagra del Gorgonzola, che nel 2025 giunge alla sua 25ª edizione, prevista per il 20 e 21 settembre.

Novara, Gorgonzola e il titolo di "Città del formaggio 2025"

Il titolo di “Città del formaggio 2025” è stato conferito a Novara e Gorgonzola dall'Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio), un riconoscimento che celebra il legame profondo di queste città con la produzione e la promozione del Gorgonzola. La cerimonia di premiazione della città di Novara si è svolta nell'elegante Salone Arengo del Broletto, alla presenza del sindaco di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi, del vicesindaco di Novara, Ivan De Grandis, e di numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente di Onaf, Pietro Carlo Adami, il presidente del Consorzio Gorgonzola Dop, Antonio Auricchio, e il vicepresidente Fabio Leonardi della Igor Gorgonzola.

La cerimonia di premiazione di Novara si è svolta nel Salone Arengo del Broletto

Fabio Leonardi ha sottolineato l'importanza della tradizione familiare e artigianale nel successo delle aziende come la sua, fondata nel 1935 dal nonno Natale Leonardi, e ha ribadito l'importanza di tramandare le tecniche di produzione del Gorgonzola alle future generazioni. L'assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli, ha evidenziato come la regione stia sviluppando un turismo enogastronomico che valorizza non solo il Gorgonzola, ma anche altre eccellenze locali, con manifestazioni come caseifici e cantine aperte. A Novara, anche Fipe/Confcommercio sta contribuendo al successo del turismo locale con l'iniziativa “Gorgonzola Days”, coinvolgendo oltre 40 ristoranti che propongono menu a base di Gorgonzola. Quest'anno, l'evento sarà arricchito da un mercatino nel centro della città.