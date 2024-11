Gorgonzola Dop: crescita dell'export e interesse globale in aumento

Si è conclusa con successo la “Settimana della cucina italiana nel mondo,” promossa dal ministero degli Affari Esteri. L'evento ha messo in luce lo stato di salute della cucina italiana all'estero, con quasi 600.000 ristoranti che si definiscono italiani. Un ruolo centrale è giocato dai formaggi Dop, il cui export ha registrato un incremento dell'11%. Nel 2023, sono state esportate 254mila tonnellate di formaggi certificati, con un valore vicino ai 3 miliardi di euro (fonte Afidop).

Il Gorgonzola Dop si distingue come uno dei formaggi più apprezzati all'estero

«Intendiamo promuovere anche all'estero le linee guida elaborate con Fipe per la corretta valorizzazione dei formaggi Dop nei menu e vogliamo anche rilanciare il carrello dei formaggi - ha dichiarato Antonio Auricchio, presidente del Consorzio Gorgonzola Dop e di Afidop - che è un vero e proprio viaggio all'insegna del gusto nella storia e nelle tradizioni dei nostri territori, tra stagionature e metodi di produzione unici». Quindi ha aggiunto: «Guardiamo con preoccupazione al recente esito delle elezioni USA, che inevitabilmente accende un nuovo campanello d'allarme. Gli Usa sono il nostro primo mercato extra Ue e nel 2020, in seguito ai dazi imposti da Trump, l'export dei formaggi italiani negli Usa aveva perso oltre 6mila tonnellate, pari a 65 milioni di euro. Confidiamo che non vengano vanificati i passi avanti compiuti».

Il Gorgonzola Dop , in particolare, si distingue come uno dei formaggi più apprezzati: nel primo semestre 2024, oltre un milione di forme sono state esportate (+4%). Online, il Gorgonzola è il secondo formaggio più cercato (23.200 ricerche), superando Parmigiano Reggiano e Grana Padano (fonte Blogmeter). L'interesse per il mondo caseario si riflette anche nel turismo. Il primo “Rapporto sul turismo ed il mondo caseario,” curato da Roberta Garibaldi, evidenzia che il 32,7% dei turisti italiani ha partecipato ad esperienze tematiche negli ultimi tre anni. I caseifici offrono non solo degustazioni, ma anche corsi di cheese pairing e laboratori, coinvolgendo sempre più visitatori.

