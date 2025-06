 Caffè e pasticceria si incontrano nel Chocolate Almond Latte di Raffy Vajio

Il Chocolate Almond Latte è una creazione firmata Raffy Vajio, vincitore della Julius Meinl Barista Cup 2024 e Head Barista presso l’Atlantis The Royal di Dubai, uno degli hotel inclusi nella top 10 di The World’s 50 Best Hotels 2024. Più che una semplice bevanda, rappresenta un’esperienza sensoriale pensata per offrire il piacere di un dessert liquido, senza zuccheri aggiunti né eccessi.

Raffy Vajio con Gloriette Gold di Julius Meinl

E se il caffè avesse il sapore di un pasticcino? Non un semplice abbinamento, ma una vera trasformazione. Alla base del Chocolate Almond Latte si trova il caffè Julius Meinl Gloriette Gold, una miscela premium, biologica e certificata Fairtrade, scelta per il suo profilo aromatico simile a un dolce. Le note di cacao, zucchero a velo e noci tostate richiamano l’atmosfera di una raffinata pasticceria viennese, offrendo una base ideale per creazioni dal gusto ricco e cremoso.

Esperienza multisensoriale tra Vienna e Dubai

La ricetta nasce da un’intuizione creativa: trasformare il classico caffè in un'esperienza multisensoriale, ispirata alle panetterie europee.

La miscela Gloriette Gold

«È ispirata a Julius Meinl, insieme alle mie esperienze tra Vienna e Dubai, - racconta Raffy Vajio - volevo portare in tazza ciò che si vive entrando in una panetteria: cioccolato, mandorla, avena, latte intero. Invece di mangiarlo, puoi berlo». Gli ingredienti si uniscono in una tazzina, dando vita a una bevanda calda, avvolgente e inconfondibile. Un’alternativa golosa per chi cerca qualcosa di nuovo, senza rinunciare all’eleganza del rituale del caffè.

Caffè etico e sostenibile: The Originals Bio Fairtrade

La miscela Gloriette Gold fa parte della collezione The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl, sinonimo di qualità, sostenibilità e provenienza etica. Tostato a Vienna secondo una tradizione lunga oltre 160 anni, questo caffè rappresenta una scelta responsabile che sostiene le comunità agricole e valorizza le pratiche sostenibili.

Creatività e qualità per una clientela internazionale

Il Chocolate Almond Latte è pensato per soddisfare il gusto di una clientela internazionale e sofisticata, attenta alla qualità delle materie prime e all’estetica dell’esperienza. Il risultato è un caffè speciale, perfetto per hotel, caffetterie e locali di fascia alta che desiderano offrire un prodotto distintivo.

Il caffè di qualità di Julius Meinl

Con questa creazione, Raffy Vajio incarna i valori di Julius Meinl: artigianalità, eccellenza e cura per il dettaglio. Il Chocolate Almond Latte diventa così una proposta di alto livello nel panorama delle bevande calde, capace di unire estetica, gusto e sostenibilità in un’unica esperienza.