I dolci estivi 2025 dei maestri Apei: da nord a sud tra gusto e innovazione

Quando arriva la bella stagione, anche l’alta pasticceria cambia volto. I maestri Apei interpretano l’estate 2025 con creazioni che uniscono leggerezza e gusto, valorizzando i frutti del territorio, la frutta fresca di stagione e nuove idee di gelateria d’autore. Dal gelso del Vesuvio al bergamotto, dalla pasticceria fredda in stecco alle torte gelato stratificate, ogni proposta racconta una visione precisa: quella di una dolcezza estiva capace di essere raffinata, tecnica e sorprendente. Andiamo a scoprire quali saranno i dolci che caratterizzeranno l'estate 2025.

Quando arriva la bella stagione, anche l’alta pasticceria cambia volto

Marco De Vivo - Pasticceria Marco De Vivo, Pompei (Na)

«Per quanto riguarda il dolce per l’estate, la tendenza per noi rimane il nostro gelato che facciamo però tutto l’anno. La nostra specialità estiva è il gelso del Vesuvio in una qualità particolare: la qualità regina e si raccoglie a giugno».

Marco De Vivo - Pasticceria Marco De Vivo, Pompei (Na)

«Un periodo breve dove abbiamo un network diretto con i coltivatori. Sono dolci di colore scuro e succosi. Noi conserviamo i gelsi e ne facciamo il gelato che ormai è diventato un gusto storico, a partire dal 1955. Anche la granita è un cult nel suo gusto al gelso del Vesuvio».

Fabrizio Galla - Pasticceria Galla, San Sebastiano da Po (To)

«Come proposte estive spingiamo moltissimo dei dolci abbinati a frutta fresca che cambia di mese in mese. A maggio iniziamo con le ciliegie e proseguiamo in giugno e luglio con pesche tabacchiere, fragole, fragoline di bosco, albicocche, ecc..»

Fabrizio Galla - Pasticceria Galla, San Sebastiano da Po (To)

«Oltre ai dolci, produciamo internamente succhi di frutta con la frutta fresca. Abbiamo creato una torta all’italiana con base di pan di Spagna, crema alla vaniglia su cui adagiamo la frutta fresca, oppure la fantasia al cioccolato bianco e lamponi, avvolta da una voluttuosa glassa».

Vincenzo Pennestrì - Pasticceria Sottozero, Reggio Calabria

«Per l’estate 2025 abbiamo introdotto una nuova linea - dalle praline al gelato da banco - che si ispira alla dea Dafne ed è dedicata alla donna, contro la violenza di genere. Alla fermezza del gusto del cioccolato, che evoca la forza della donna, abbiamo unito un infuso di alloro, simbolo di bellezza e freschezza».

Vincenzo Pennestrì - Pasticceria Sottozero, Reggio Calabria

«Poi il miele a rappresentare la dolcezza dell’altra metà del cielo. L’idea che tutti questi elementi possano fondersi in un gelato e avere un valore sociale mi riempie di orgoglio. La frutta la fa da padrone durante l'estate, le creazioni spaziano dal gelato artigianale all'alta pasticceria ispirata alla tradizione reggina, per completare offriamo anche coppe di yogurt con frutta fresca o pasticceria mignon come la tartina di frutta».

Mario Messina - Pasticceria Golosità, Bassano del Grappa (Vi)

«Non abbiamo il gelato e per dare una risposta in pasticceria lo inseriamo in forma di stecchi gelato ricoperti artigianali, utilizzando preparazioni da pasticceria come il nostro caramello salato, pralinati e altro. Proponiamo anche ghiaccioli alla frutta senza zucchero che sono stati molto apprezzati. Quest’anno abbiamo aggiunto le monoporzioni da consumare sul posto e da asporto in un nuovo formato ovale, proponendo 4 grandi classici: limone e fragola, pistacchio e nocciola, cioccolato e fiordilatte.

Mario Messina - Pasticceria Golosità, Bassano del Grappa (Vi)

Abbiamo spostato in contenitore monoporzione anche 4 tipologie di torte ricostruite con gelato: una Sacher con gelato al cioccolato 70%, cremoso all’albicocca e biscotto Sacher soffice e una ganache al fondente. Cheesecake allo yogurt con frutta rossa pochè e crumble alle mandorle, millefoglie con gelato alla vaniglia, sfoglia caramellata e fior di panna, e zuppa inglese in forma di gelato stratificato con pan di Spagna».

Felice Venanzi e Marta Baccanera - Pasticceria Gruè, Roma

«Per quest'estate abbiamo scelto di lavorare su ingredienti che ci permettessero di esprimere freschezza senza rinunciare alla profondità del gusto. Il bergamotto è stato il punto di partenza: un agrume elegante, complesso, perfetto per dare identità alla nuova proposta stagionale. Ne sono nate due creazioni: una torta da forno, con frolla al pistacchio e bergamotto, cake al mandarino e bergamotto, rifinita con gelatina al mango e bergamotto; e una torta gelato, costruita su più livelli, con gelato al pistacchio, semifreddo al cioccolato bianco e vaniglia, semifreddo al mandarino e bergamotto, pan di Spagna, base croccantino e glassa anidra al pistacchio.

Felice Venanzi e Marta Baccanera - Pasticceria Gruè, Roma

Accanto a queste, tre nuove torte da forno: crema di ricotta e visciole, pan di Spagna al limoncello e crema al limone, vellutata di ricotta e gocce di cioccolato. È una collezione pensata per esprimere precisione tecnica, centralità degli ingredienti, equilibrio tra complessità e semplicità. Anche d’estate, privilegiamo l’essenziale. Immancabili gli stecchi gelato e le creazioni di pasticceria mignon con frutta fresca».