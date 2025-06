Estate golosa e consapevole: nuove tendenze tra dolci, gelati, smoothies e caffè

Freschezza, gusto e creatività definiscono i dolci dell’estate. Dai topping per gelati agli smoothie vegetali, fino al caffè freddo gourmet: scopri le soluzioni ideali per rinfrescare l’offerta di gelaterie, bar e pasticcerie nella stagione più calda.

Topping Babbi: qualità e creatività per i dessert

Anche un semplice topping può trasformare un dessert in un capolavoro. La linea di Topping Babbi si distingue per l’uso di ingredienti selezionati, equilibrio aromatico studiato e texture perfetta, ideali su gelati, semifreddi e dessert al piatto.

Un dolce realizzato col Topping di Babbi

Sono disponibili 13 gusti, che spaziano dall’intensità del cioccolato alla freschezza del lampone, fino al profilo esotico del mango Alfonso. Il Topping Mou è realizzato con autentico dulce de leche argentino, per un’esperienza ricca e avvolgente. Ogni confezione da 1 kg è dotata di beccuccio a valvola per un dosaggio preciso, pratico e senza sprechi.

ChocoPower Smooth: smoothie proteico vegetale by Diemme Caffè

ChocoPower Smooth è uno smoothie proteico plant-based, gluten free e lactose free, ideale come alternativa sana per il pranzo, il post-allenamento o una pausa rinfrescante.

La ricetta è equilibrata dal punto di vista nutrizionale e facile da preparare, anche grazie all'utilizzo del sistema Carpigiani Syntesis 2 H (l'innovativo sistema modulare standalone per la realizzazione e stoccaggio di gelato fresco ovunque) e progettato da Pierpaolo Meneguolo, responsabile e consulente beverage Diemme Academy.

Choco Power Smooth di Diemme Caffè

Un prodotto di valore capace di coniugare innovazione, salute e redditività. ChocoPower Smooth è realizzato con ghiaccio tritato per freschezza e texture, sciroppo d’agave a basso indice glicemico, gelato al cioccolato senza lattosio, avocado per cremosità e grassi “buoni”, bevanda all’avena montata ed espresso della Torrefazione Dubbini.

Una bevanda densa, golosa e nutriente, pensata per caffetterie, brunch bar e locali orientati al benessere. Instagrammabile e personalizzabile, risponde alla domanda crescente di prodotti vegetali e funzionali, si realizza con tempi operativi brevi e margine elevato. «Con ChocoPower Smooth - spiega Meneguolo - abbiamo voluto sviluppare una proposta attrattiva per la Generazione Z e per tutti quei consumatori sempre più attenti a ingredienti semplici, allergen free e nutrienti. Oggi un bar o una pasticceria non posono ignorare la crescente domanda di alternative vegetali e proteiche: smoothies, shake e drink funzionali sono un asset strategico per chi vuole innovare l’offerta».

Cold Brew Ditta Artigianale: caffè freddo con monorigini arabica

Ditta Artigianale propone un cold brew specialty realizzato con monorigini 100% arabica in sei locali a Firenze e nella nuova sede a Milano di corso Magenta. Il metodo di estrazione lenta a freddo esalta le proprietà delle monorigini arabica: l’Etiopia offre note fruttate ed esotiche, l’Honduras sentori di miele e cioccolato al latte.

Disponibile anche nella variante Cold Brew Tonic, un signature drink analcolico. Altri caffè freddi in menu includono il Passion Latte e il Salted Caramel Latte, entrambi con basi vegetali e aromi distintivi.

Cold Brew Ditta Artigianale

Il cold brew risulta morbido, poco acido, ideale anche per l’home brewing. L'infusione lenta estrae tutto il fantastico sapore del caffè dai chicchi (e sì, anche la caffeina - niente paura!). Ma lascia anche indietro la maggior parte dei composti che possono rendere il caffè amaro e acido. Questo significa che il caffè preparato a freddo è incredibilmente morbido e quasi dolce al gusto. Perfetto per il caffè ghiacciato.

Elle & Vire Professionnel: panna e cream cheese per gelateria

Elle & Vire Professionnel® propone la Panna Excellence al 35% di materia grassa, capace di montare fino a 2,7 volte il volume. Ideale per incorporazione, decorazioni e ricette di gelateria, conferendo a tutte le preparazioni il suo gusto autentico e fresco.

Per dare una firma in termini di gusto al gelato, Elle & Vire Professionnel® dispone in gamma di due cream cheese professionali, la Original American Cream Cheese (34% m.g.) dal gusto sapido e acidulo, e la French Cream Cheese (31% m.g.), formaggio alla panna francese dalla consistenza cremosa e scioglievole.

Soluzioni adatte a gelaterie e pasticcerie che cercano ingredienti di alta qualità e affidabilità professionale.

Essse Caffè: il caffè freddo come esperienza sensoriale

Essse Caffè propone un caffè freddo che conserva intensità e aromaticità, valorizzando anche a freddo le migliori arabiche e robuste. Il risultato è una bevanda elegante, con freschezza e lieve acidità. Le proposte in carta sono la Crema fredda al caffè e la Grattachecca con la Moka, una granita al caffè con Miscela Masini, panna zuccherata e brioche col tuppo, creazione firmata dal Brand Ambassador Sebastiano Caridi.

Crema al caffè fredda di Essse Caffè

«Il caffè freddo non è solo una tendenza, ma una risposta estiva al desiderio di freschezza, senza rinunciare alla complessità dell’espresso - afferma Agata Segafredo Communications Director di Essse Caffè, Lo osserviamo da tempo, soprattutto grazie alla nostra solida presenza in Grecia, dove è un vero must estivo. Le nostre miscele, create per esaltare l’espresso caldo, rivelano sorprendenti sfumature anche a freddo: le arabiche sprigionano note floreali e fruttate, mentre le migliori robuste mantengono struttura e corpo. Il risultato? Una bevanda che, pur conservando la liquorosità e l’intensità del caffè italiano, acquista freschezza, una piacevole acidità e una sorprendente eleganza aromatica».

Una tradizione siciliana rivisitata con eleganza un dessert estivo che esalta la profondità del caffè italiano anche nella sua versione più ghiacciata. Una linea pensata per rispondere alle preferenze estive senza rinunciare al carattere del caffè italiano.

Lactosolution 15000: integratore lattasi per il canale Horeca

Con l’estate cresce la richiesta di dessert a base latte, che siano dolci al cucchiaio, gelati artigianali, ma per chi è intollerante al lattosio il momento del dolce può diventare una rinuncia. Lactosolution 15000 è un integratore a base di enzima lattasi, pensato per chi è intollerante al lattosio.

Gelato realizzato con Lactosolution 1500

Si assume prima del consumo per facilitare la digestione, permettendo di gustare serenamente anche i dolci più cremosi.

Ora disponibile anche in monodosi per Horeca, Lactosolution supporta locali e gelaterie che desiderano offrire un servizio inclusivo, servizio attento alle esigenze dei clienti. Più inclusività, più libertà, anche a tavola.

DOuMIX? Stracciamix: bevande croccanti e creative

Stracciamix è la proposta, unica nel suo genere, di DOuMIX? per combinare al meglio il mondo della miscelazione e della gelateria.

Stracciamix White Chocolate

Una linea composta da stracciatelle in bottiglia, innovativi mangia e bevi dalla croccantezza unica e inaspettata, da abbinare a Fruit Elixir con vera frutta per creare smoothie dissetanti oppure a Yogo Base (una nuova base al gusto yogurt) con del latte per realizzare milkshake stuzzicanti.

Quattro gusti: Dark Chocolate, White Chocolate, Strawberry e Mango. Un’idea versatile, creativa e ad alto impatto visivo, pensata per bar, locali estivi e caffetterie contemporanee.