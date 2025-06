I dolci estivi 2025 dei maestri Ampi: da nord a sud tra frutta e creatività

L’estate 2025 nella pasticceria italiana si tinge di tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio. Dai classici intramontabili come il Pan di Spagna alle monoporzioni esotiche ispirate a Zanzibar, ogni maestro pasticcere dell'AMPI racconta una storia fatta di ingredienti stagionali, frutta fresca, gelato artigianale e ricordi personali.

Un dolce tipicamente estivo, fresco con frutta

Le proposte dei maestri, da nord a sud della penisola, spaziano da granite siciliane a mousse sofisticate, fino a gusti alcolici reinterpretati in chiave dolce. Ogni creazione è pensata per esprimere gusto, emozione e cura del dettaglio, valorizzando il meglio della pasticceria estiva italiana.

Antonio Daloiso - Pasticceria Daloiso, Barletta (Bt)

«In estate, come nel resto dell’anno, stiamo seguendo la tendenza a un ritorno verso una pasticceria classica: creazioni a base Pan di Spagna e bagne golose. Come la torta Daloiso, a base di Pan di Spagna soffice alla vaniglia, bagna alla vaniglia analcolica, crema chantilly e mascarpone, crema caramello salato, confettura di lamponi e lamponi freschi.

Oppure una torta che abbiamo chiamato Africa, dal grande valore emotivo, un omaggio ai profumi e colori dell’Africa, composta da pan di Spagna alle mandorle, bacio di dama alle mandorle e lime, mele spadellate, mousse mascarpone e vaniglia, gelato esotico, glassa al mango, tartare di ananas e lime».

Armando Siracusano - G&C Cioccolato e Gelato, Catania

«Per me il simbolo dell’estate, quello che caratterizza la mia pasticceria, è la granita. Parlo di quella tradizionale catanese, cremosa. Da qualche anno tra i vari gusti che proponiamo abbiamo introdotto il melograno e il fico d’india, un ingrediente caratterizzante del nostro territorio».

Gabriele Vannucci - Gelato, Firenze

«Tra i gusti più attesi per questa stagione sicuramente ci sono le Pesche al Vino. Un gusto nato grazie alla collaborazione con Terre di Beba, cantina toscana della Val Tiberina ad Anghiari. Con Beba Rosso realizzo una crema al vino cotto che completo con una composta di pesche di Massarosa, altra eccellenza toscana».

Luca Porretto - Pasticceria Beverara, Castel Maggiore (Bo)

«Per l’estate 2025 non ho particolari novità. Sostituisco parte delle produzioni invernali con quelle estive, come la monoporzione Jua. Abbiamo iniziato la produzione di gelato e ghiaccioli, venduti con un carretto fisso a Sabbiuno. Gusti: crema, fior di latte alla vaniglia, pistacchio, nocciola, limone, fragole, e il gusto Esotico (mango e passion fruit).

La Jua è composta da base croccante, bisquit alla mandorla, mousse cioccolato bianco e yuzu, gel al mandarino tardivo di Ciaculli e gel al mango. Esternamente: bavarese alla vaniglia di Zanzibar, glassa a specchio al caramello e passion fruit. La monoporzione nasce ispirata all’isola di Zanzibar, alle sue materie prime come mandorla, mango, passion fruit e mandarino di Ciaculli. Il nome Jua (sole in swahili) richiama un resort di Zanzibar legato a un importante momento personale e professionale culminato nella creazione della pasticceria Iliki a Roma».

Nicolò Trovò - Pasticceria Dolse, Vigonza (Pd)

«Nella stagione estiva proponiamo mignon, monoporzioni e torte, utilizzando tanta frutta fresca. Non mancano le torte glassate per celebrare le grandi occasioni, ma non solo, dalle crostate di frutta, pan di Spagna con Chantilly e fragole, millefoglie con fragole, alle mousse e bavaresi con frutta di stagione»

«Come la mousse al Prosecco e pesca: bavarese al Prosecco, crema inglese alleggerita con panna e gelèe di pesca. Oppure: mousse di yogurt e cioccolato bianco con cuore esotico al mango e passion fruit, base di pralinato al cocco e mandorla».