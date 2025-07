Calvisius Caviar: il nuovo corso di Agroittica con Alberto Messaggi

Nuovo corso, nuove prospettive e nuova dirigenza per Agroittica spa, azienda lombarda proprietaria del celebre marchio Calvisius Caviar, un prodotto che attraverso oltre trent’anni di storia ha saputo affascinare i consumatori italiani, spagnoli, francesi e statunitensi.

Il caviale Beluga di Calvisius Caviar

Il nuovo amministratore delegato è Alberto Messaggi: nato nel 1953, ha una solida formazione accademica ottenuta presso la Bocconi di Milano e ha ricoperto incarichi di rilievo in Ciba-Geigy Italia, Gruppo Sanofi, Gruppo Sanpellegrino e Gruppo Legler. Attualmente è anche Amministratore Delegato di Defim OrsoGril e Saexpa.

L'arrivo di Alberto Messaggi e l'espansione internazionale

La presentazione alla stampa dei nuovi scenari è avvenuta nel ristorante milanese Terrazza Duomo 21, di fronte alle creazioni dell’executive chef Roberto Conti, a conferma che un ingrediente esclusivo e prestigioso come il caviale merita, in cucina, una professionalità non comune.

Alberto Messaggi, nuovo amministratore delegato di Agroittica

«Il settore della siderurgia - ha dichiarato alla stampa Alberto Messaggi - mi ha coinvolto per vent’anni, e in quell’ambito non sono pochi, essendo l’acciaio soggetto a fluttuazioni: un anno va tutto benissimo, ma non è una garanzia per il futuro, che può essere un disastro. Tra l’altro sono ancora amministratore delegato di due società nel settore derivati siderurgici. Ho assunto questo incarico in Agroittica perché mi sembra che con il caviale ci sia ancora un potenziale inespresso: il brand Calvisius è conosciuto, si è affermato, ma ora i risultati di bilancio devono rispecchiare sempre meglio i valori espressi in quasi quarant’anni di storia. A breve presenterò il piano di ristrutturazione della parte commerciale, per porre le basi di un’espansione che riguarderà Dubai e il mercato asiatico; e comunque la fase di esplorazione, necessaria quando si comincia con un nuovo incarico, non è ancora terminata, perché bisogna mettere a fuoco tutti gli asset di Agroittica, e poi capire se e dove intervenire».

«Posso già dire - continua Messaggi - che ci sarà una maggiore concentrazione su quella fascia di prodotti che esprimono una differenza qualitativa, rispetto ai concorrenti: e quindi caviale, per forza, ma anche acciughe del Cantàbrico, ad esempio. Tenendo conto che il core business è comunque costituito dalle uova di storione, un animale che nel migliore dei casi comincia a produrre dopo 12 anni; mi riferisco allo storione bianco (Acipenser transmontanus), quello che presentiamo oggi qui da Terrazza Duomo 21, ma c’è anche il Beluga, il più prestigioso, che ci impiega invece 20 anni. Lo dico per dare un’idea delle difficoltà che si incontrano e delle risorse, anche finanziarie, che serve investire».

Caviale gourmet: degustazione firmata Roberto Conti

Come accennato da Alberto Messaggi, il caviale in degustazione presso Terrazza Duomo 21 è il “Tradition”, da storione bianco, specie originaria delle coste Nord-Americane dell’oceano Pacifico. È tra i pesci più longevi, in grado di arrivare a raggiungere i cento anni di età, gli 800 kg di peso e fino ai 6 m di lunghezza. Oltre che per la sua carne magra, bianca, ad alto contenuto proteico, è particolarmente apprezzato per la sua cospicua produzione di uova di grandi dimensioni, da 2,8 a 3,2 millimetri, con una colorazione che varia dal grigio scuro al nero.

Spaghetto freddo con pomodoro giallo, burrata e caviale

Di gusto particolarmente raffinato ed elegante, offre note burrose e aromi vicini al mondo della pasticceria ed è in grado di soddisfare ogni palato, dai neofiti fino agli esperti. La mano esperta e fantasiosa dello chef Roberto Conti ce lo ha somministrato fin dall’antipasto, costituito da salmone, carota, crème fraîche e caviale; a seguire uno spaghetto freddo con qualche eco Marchesiana (nel senso del Gualtiero), condito da pomodoro giallo, burrata e caviale.

Pasta croccante al pesto, lime e caviale

Ma il più sorprendente, e perfettamente in linea con l’estro elegante di Roberto Conti, è stato il benvenuto dello chef, un bocconcino di pasta croccante al pesto, lime e caviale: magnifica consistenza, sapiente miscellanea di sapidità diverse, un piatto da intenditori.

Tra sostenibilità e tecnologia: il modello Agroittica

Tutte queste melodie gastronomiche non sarebbero possibili senza la giusta dose di caviale Calvisius, un prodotto che viene da lontano: le origini di Agroittica risalgono al 1977, quando i soci di un’acciaieria bresciana e quelli di una società di impiantistica siderurgica veneta intuiscono la possibilità di sfruttare il calore residuo della produzione dell’acciaio, per ottimizzare l’allevamento ittico. Nasce così un primato assoluto: l’integrazione tra industria, allevamento ittico e agricoltura circostante, un vero e proprio modello di utilizzo responsabile delle risorse idriche e dell’energia.

Uno storione da allevamento di Agroittica

Mediante uno scambiatore di calore, l’energia termica del processo siderurgico viene trasferita alle acque che sgorgano all’interno della proprietà, ottenendo un habitat ottimale per diverse specie ittiche pregiate. Nel 2021, in occasione della ristrutturazione del tetto dell’avannotteria - un edificio di 5.000 metri quadrati adibito all’allevamento ai primi stadi degli storioni - viene installato un impianto fotovoltaico che la rende autosufficiente dal punto di vista energetico.

Agroittica e i piani futuri

Agroittica dispone di due impianti nel comune di Calvisano, in provincia di Brescia, per un totale complessivo di 60 ettari di allevamento, ai quali si è aggiunto l’impianto della società partecipata (al 50%) Storione Ticino, situato proprio all’interno della riserva naturale del Parco del Ticino.

Laboratorio di inscatolamento del caviale di Agroittica

Agroittica, con il suo brand di punta Calvisius Caviar, è il primo produttore al mondo di caviale sostenibile, grazie al suo sistema virtuoso di riutilizzo del calore degli impianti siderurgici attigui per riscaldare l’acqua delle vasche di allevamento.

Sarà a motivo di questa capacità innovativa che il caviale italiano di alta qualità è diventato, nei decenni, famoso nel mondo; ma lo si deve anche ad una notevole capacità produttiva, pari a circa 30 tonnellate all’anno. Nel corso dell’esercizio 2023-24, Agroittica ha registrato un fatturato di circa 36 milioni di euro, ma il nuovo amministratore delegato Alberto Messaggi ha fatto capire che è vietato accontentarsi e che la società, grazie a una gamma di prodotti che ha già conquistato la fiducia di ristoratori e gourmet, può permettersi di guardare al futuro con orgoglio e fiducia.