Campagna Grano 2025: filiera controllata, premi e sostenibilità al centro

In occasione del suo 150° anniversario, Molini Pivetti ha celebrato la Campagna Grano 2025 con un evento significativo nella sede di Renazzo, nel cuore della provincia di Ferrara. L’iniziativa ha coinvolto operatori del settore, agricoltori, tecnici agronomi e conferitori, creando un momento di valorizzazione del lavoro agricolo legato alla filiera Campi Protetti Pivetti, autentico punto di riferimento per il comparto del grano tenero di qualità.

La festa per la Campagna Grano 2025 di Molini Pivetti

L’evento ha reso omaggio a tutto il ciclo produttivo, dalla semina alla raccolta, fino al conferimento in molino, evidenziando il valore della filiera corta certificata che ha trasformato il lavoro agricolo in un modello virtuoso, capace di garantire prodotti sicuri, controllati e sostenibili.

Un evento di filiera tra gusto, qualità e formazione tecnica

Per l’occasione, la sede dell’azienda si è trasformata in una vera e propria piazza festosa. Il pubblico ha potuto degustare pizze, focacce e dolci realizzati dai tecnici del Pivetti Lab, il laboratorio formativo interno dedicato all’arte bianca. Un momento conviviale che ha messo in luce l’impegno aziendale nella formazione professionale e nella valorizzazione delle materie prime locali, espressione autentica del territorio emiliano.

«Sebbene la campagna del grano tenero nel nostro areale di raccolto abbia registrato risultati produttivi quantitativamente inferiori rispetto alla media (circa il 15%), la qualità del grano è decisamente superiore, sia dal punto di vista igienico sanitario, per i bassi livelli di micotossine (DON), che per il peso specifico, con livelli di contenuto di proteine variabile in base alle caratteristiche del terreno ed epoca di semina, ma comunque molto buono. Siamo soddisfatti», ha dichiarato Alessandro Zucchi, agronomo e responsabile dei progetti di filiera di Molini Pivetti

Premi agli agricoltori della filiera Campi Protetti Pivetti

Il momento centrale della serata è stata la premiazione degli agricoltori coinvolti nella filiera Campi Protetti Pivetti, progetto nato nel 2016 con l’obiettivo di garantire tracciabilità e qualità certificata in ogni fase produttiva. A ciascun partecipante è stata consegnata una targa in segno di riconoscimento e appartenenza a una filiera che promuove pratiche agricole responsabili e orientate alla salubrità dei grani.

Gli agricoltori della filiera Campi Protetti Pivetti

La filiera Campi Protetti Pivetti è stata la prima in Italia ad ottenere la certificazione CSQA. I grani utilizzati sono coltivati secondo un rigoroso disciplinare nelle province di Bologna, Modena e Ferrara. Inoltre, con il marchio Campi Protetti Pivetti Sostenibile, è stata riconosciuta anche la componente ambientale della filiera, grazie alla riduzione dell’impatto ambientale e alla produzione di farine 100% emiliane di alta qualità.

Tecnologia e agricoltura digitale per una filiera più efficiente

Nel percorso di crescita e ottimizzazione, l’azienda ha investito in tecnologie avanzate per monitorare in tempo reale le colture e supportare gli agricoltori nella gestione agronomica. La collaborazione con xFarm Technologies ha permesso la digitalizzazione della filiera, offrendo strumenti per analisi predittive, tracciabilità e supporto decisionale.

Un altro pilastro strategico è l’accordo con Yara Italia, azienda leader nella nutrizione vegetale. Grazie a questa partnership, è stato possibile integrare tecnologie per ridurre l’impatto ambientale dei fertilizzanti, mantenendo elevati standard produttivi. I risultati sono supportati da 7 anni di dati sul carbon footprint della filiera, un patrimonio informativo che orienta le scelte agronomiche verso la sostenibilità ambientale.

Nuova partnership con 3Bee: monitoraggio della biodiversità agricola

Un altro tassello importante nel percorso verso la sostenibilità è la nuova partnership con 3Bee, realtà italiana specializzata nella tutela della biodiversità. Il progetto pilota prevede l’utilizzo di sensori IoT bioacustici e intelligenza artificiale per analizzare la presenza di impollinatori nei campi della filiera, misurando l’indice di biodiversità e monitorando l’equilibrio degli ecosistemi agricoli.

Monitoraggio biodiversità attraverso la partnership con 3Bee

«La collaborazione con 3Bee nasce dall’interesse che abbiamo nel valutare le interazioni delle attività degli operatori agricoli con la biodiversità dei territori circostanti, con la volontà di migliorarla una volta misurata. Come abbiamo fatto con l’analisi del Carbon Foot Print, vogliamo ‘misurare per controllare’ gli impatti della filiera Campi Protetti Pivetti in tutte le attività che riguardano le interazioni con l’ambiente. La valutazione da remoto della biodiversità e il posizionamento di Sensori IoT bioacustici e AI per la classificazione e il conteggio della presenza di impollinatori saranno strategici al fine del monitoraggio e dell’ottenimento di un punteggio dell’indice di biodiversità attraverso una piattaforma digitale specifica», ha precisato Alessandro Zucchi.

Questa fase sperimentale sarà condotta presso la Società Agricola Alberto Pivetti S.S., parte della rete Campi Protetti. Il sistema digitale di raccolta dati permetterà di valutare gli effetti delle attività agricole sull’ambiente e, dove necessario, implementare azioni correttive per migliorare la sostenibilità a lungo termine.