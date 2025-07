Acetaia Giusti: 420 anni di storia in una goccia di aceto balsamico

Quattrocentoventi anni di storia, racchiusi in una singola, densa, scura e brillante goccia di aceto balsamico. Questa è l'essenza di Acetaia Giusti, la più antica casa produttrice di aceto balsamico di Modena, fondata nel lontano 1605 e oggi più che mai all'avanguardia. Non si tratta solo di un prodotto, ma di una vera e propria cultura del gusto che si evolve attraverso boutique esclusive, eventi raffinati e degustazioni sensoriali, senza mai perdere la propria identità storica.

L’arte del balsamico secondo Giusti: gusto, tempo e creatività

Acetaia Giusti: quattro secoli di eccellenza in una goccia

Il 2024 ha segnato un anno di svolta significativo per l'azienda: un impressionante +20% di fatturato, raggiungendo un totale di 21 milioni di euro. Questo successo è stato accompagnato dall'apertura di due nuove boutique, da un boom dell'e-commerce con un +70% di crescita e da un calendario di eventi che ha saputo elevare l'aceto balsamico a strumento di narrazione gastronomica. A guidare questa espansione è Claudio Stefani Giusti, ceo e diciassettesima generazione della famiglia, che ha saputo infondere un'impronta aperta e contemporanea in un'azienda saldamente ancorata alle sue radici.

Claudio Stefani Giusti, ceo e diciassettesima generazione della famiglia

Situata alle porte di Modena, Casa Giusti è divenuta una tappa imprescindibile per chi desidera vivere un'esperienza enogastronomica completa. Ogni anno, circa 40mila visitatori, di cui il 70% internazionali, affollano l'Acetaia per scoprire gli inebrianti profumi delle botti secolari e il fascino del museo d'archivio. Il culmine della visita è l'immersione nei tasting guidati, dove è possibile confrontare diverse ricette e invecchiamenti, abilmente abbinati a finger food o cocktail. Una vera e propria full immersion nella ricca cultura del balsamico.

I prodotti Giusti sono un'eloquente testimonianza dell'evoluzione del gusto. La Collezione Storica, composta da cinque balsamici Igp , si distingue per una scala numerica unica: non indica categorie o anni di invecchiamento, ma il numero di medaglie d'oro vinte da Giusti alle Expo tra l'Ottocento e il primo Novecento. Questa eredità storica è stata sapientemente trasformata in un'identità di gamma distintiva: dalla freschezza vibrante dell'1 Medaglia alla densità strutturata del 5 Medaglie, ogni etichetta rivela un preciso profilo organolettico e custodisce una ricetta tramandata nel tempo.

Acetaia Giusti: non solo aceto, anche prodotti creativi e innovativi

Accanto al cuore storico dell'acetaia, Giusti si distingue per esplorazioni creative e innovative. Il Vermouth Giusti, il primo al mondo ad essere affinato in botti di balsamico, è un blend unico di vini bianchi italiani, spezie ed erbe officinali. Le sue note profonde di legni antichi e una persistenza vellutata lo rendono perfetto da gustare in purezza e sorprendentemente versatile nella miscelazione. Le Perle di balsamico - piccole sfere ideali come topping su tartare, foie gras, sushi o fragole - dimostrano come il balsamico possa essere anche un elemento di design da assaporare. L'offerta si arricchisce ulteriormente con cioccolatini, panettone e una linea gourmet che include miele, fichi, tartufo e agrumi: un chiaro segnale dell'apertura verso una cucina più creativa e contemporanea, pur mantenendo salde le radici nel sapere artigianale.

Oggi, Giusti è molto più di una semplice acetaia. È un nuovo modo di raccontare il balsamico attraverso eventi coinvolgenti, cene esclusive e contaminazioni culinarie. Con il format itinerante Giro d'Italia, l'azienda ha portato le sue eccellenze in tour per la penisola. Tra le tappe più recenti figurano la raffinata cena torinese all'Osteria Antiche Sere, la partecipazione a Buonissima Estate, la Vertical Dinner con Azotea dove il balsamico è diventato protagonista di due cocktail signature, e l'evento Degustando Melting Pot, in cui il 3 Medaglie ha esaltato il piatto “Cheddar Fish” dello chef Alessandro Scardina del ristorante La Pista.

Oggi, nel 2025, Giusti è molto più di una semplice acetaia

Anche in cucina, il balsamico Giusti si presta a diverse interpretazioni in base alla sua intensità. Le referenze più fresche, come l'1 o 2 Medaglie, sono ideali per insalate, carni bianche, verdure e piatti estivi. Quelle più complesse - 3 o 4 Medaglie - valorizzano primi piatti strutturati, formaggi stagionati e uova morbide. I grandi invecchiati e il Tradizionale Dop, invece, si utilizzano a gocce, come tocco finale: su foie gras, manzo, cioccolato fondente, gelato alla crema o dolci alle noci. Una singola goccia su Parmigiano o su un cucchiaio di gelato alla vaniglia può trasformare completamente la percezione del gusto. Per i più audaci, l'abbinamento con ostriche, sushi o cocktail a base di whisky offre un'esperienza sorprendente.