 L'Oro Nero dell'Emilia? Si fa in famiglia, da quattro generazioni

Situata sui pendii di Marano sul Panaro, nel cuore delle colline modenesi, Acetaia Sereni rappresenta una delle realtà più prestigiose nel panorama della produzione di Aceto Balsamico di Modena Dop e Igp. Un'azienda a conduzione familiare, attiva da quattro generazioni, che ha saputo coniugare qualità, autenticità e rispetto del territorio.

I prodotti d'eccellenza di Acetaia Sereni

AltaModena: un'identità legata al territorio

Il marchio AltaModena nasce per valorizzare una specifica area collinare della provincia di Modena, particolarmente vocata alla produzione di eccellenze gastronomiche. È in questo contesto che si sviluppa l'attività della famiglia Sereni, profondamente legata alla terra e ai suoi frutti.

L'azienda agricola, oltre ai vigneti di Lambrusco e Trebbiano, vanta un patrimonio naturale di grande biodiversità che sorprende, con boschi, laghetti, un oliveto e un noccioleto.

I vigneti dell'Acetaia Sereni

Una storia di passione familiare

La produzione di Aceto Balsamico in casa Sereni inizia negli anni '30 grazie a Santina, che preparava il prezioso condimento per uso familiare. Fu suo figlio Attilio a trasformare quella passione in un'attività vera e propria, commercializzando le prime bottiglie negli anni '60. Con Pier Luigi, figlio di Attilio, l'Aceto Balsamico Sereni acquisisce un'identità commerciale definita, grazie all'introduzione del marchio e alla crescita della produzione. Oggi, la quarta generazione, rappresentata da Umberto, Francesco e Federica (assieme a 25 collaboratori) prosegue con dedizione il lavoro iniziato quasi un secolo fa.

La famiglia Sereni, da quattro generazioni a guidare l'Acetaia Sereni

Filiera completa e qualità certificata

Acetaia Sereni gestisce internamente l'intero ciclo produttivo: dalla coltivazione delle uve, alla cottura dei mosti, fino all'invecchiamento in botti di legni pregiati e all'imbottigliamento. Questo approccio integrato garantisce controllo totale sulla qualità e il rispetto dei disciplinari per l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e l'Aceto Balsamico di Modena Igp.

L'invecchiamento in botti di legni pregiati di Acetaia Sereni

A fianco dei prodotti a marchio Dop e Igp, l'azienda propone una gamma di condimenti agrodolci artigianali, fuori disciplinare ma espressione autentica della filosofia produttiva aziendale.

Prodotti distintivi: dalla linea Mioaceto® a Sereni AI

L'offerta di Acetaia Sereni si distingue per varietà e originalità. Tra le linee di punta si trovano:

L'Aceto Balsamico di Modena Igp Invecchiato di Acetaia Sereni

Mioaceto® , nato da lunghi invecchiamenti in batterie di legni nobili

, nato da lunghi invecchiamenti in batterie di legni nobili Sereni AI – Arte Italiana , con un packaging elegante e contemporaneo

, con un packaging elegante e contemporaneo Condimenti agrodolci light , anche nelle versioni “Mediterraneo” e “Limonceto” con infuso di limoni

, anche nelle versioni “Mediterraneo” e “Limonceto” con infuso di limoni Olio extravergine di oliva , ottenuto dagli uliveti aziendali

, ottenuto dagli uliveti aziendali Serenella, una crema di nocciole coltivate in azienda, cacao e Aceto Balsamico Tradizionale Dop

Questi prodotti, apprezzati da chef italiani e internazionali, sono ideali per ristorazione di qualità, food pairing gourmet e preparazioni creative.

Acetaia Sereni: export e distribuzione specializzata

Oggi Acetaia Sereni esporta in oltre 50 paesi, con una quota export superiore al 90% del fatturato. I principali mercati sono Nord America, Giappone e Corea del Sud, seguiti da paesi europei come Germania, Olanda e Svizzera. La scelta strategica dell'azienda è quella di non accedere alla grande distribuzione organizzata, preferendo affidarsi a negozi specializzati, enoteche, gastronomie di pregio e ristoranti gourmet, in grado di trasmettere la cultura del prodotto con competenza.

Piatti gourmet con i prodotti dell'Acetaia Sereni

Turismo esperienziale in AltaModena

L'esperienza Acetaia Sereni va oltre la produzione. Grazie alla posizione panoramica, alla struttura moderna e all'accoglienza calorosa, l'azienda è diventata un punto di riferimento per il turismo enogastronomico in Emilia-Romagna.

La vista panoramica sulle colline modenesi di Acetaia Sereni

Ogni anno, migliaia di turisti, appassionati di cucina e operatori del settore visitano l'acetaia per partecipare a visite guidate, degustazioni e percorsi multisensoriali, alla scoperta dell'arte dell'Aceto Balsamico.

Una proposta gourmet: Aceto Balsamico Igp in cucina

Il prestigio del Balsamico Sereni si riflette anche nelle proposte gastronomiche. Lo chef e food influencer Alessio JM Da Prato ha creato un abbinamento raffinato: Tagliata di manzo alla griglia con funghi cardoncelli saltati, asparagi grigliati e Aceto Balsamico di Modena Igp invecchiato in botti di ciliegio. Un piatto che esalta la complessità aromatica dell'aceto, valorizzando carni e verdure.

Tagliata di manzo alla griglia con funghi cardoncelli saltati, asparagi grigliati e Aceto Balsamico di Acetaia Sereni

Acetaia Sereni: un modello di eccellenza italiana

La storia e la filosofia produttiva di Acetaia Sereni incarnano i valori della qualità, della cura artigianale e del rispetto per il territorio. I suoi prodotti rappresentano non solo un'eccellenza gastronomica, ma anche un simbolo del saper fare italiano, riconosciuto e apprezzato nel mondo.

La scelta di mantenere un contatto diretto con il consumatore, l'investimento nel turismo esperienziale e l'impegno verso l'autenticità fanno di Acetaia Sereni un riferimento assoluto nel panorama dell'Aceto Balsamico di Modena.