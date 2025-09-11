Il nuovo formato gourmet da provare delle mezzelune senza lattosio

Sempre più consumatori italiani scelgono alimenti attenti alla salute senza rinunciare al gusto. Tra le esigenze più diffuse spicca la necessità di limitare o escludere il lattosio, un tema sempre più centrale nella dieta quotidiana. Rispondendo a questa richiesta, Bergader, storica azienda casearia della Baviera, propone due formaggi naturalmente privi di lattosio, frutto di una lavorazione attenta e selezionata.

Cremosissimo e Bavaria Blu nel formato mezzaluna

Cremosissimo e Bavaria Blu: due mezzelune senza lattosio

Cremosissimo e Bavaria Blu sono i protagonisti della nuova proposta firmata Bergader, racchiusi in un formato mezzaluna elegante, distintivo e funzionale. Due formaggi pensati per accompagnare il consumo quotidiano con stile e semplicità, nel pieno rispetto delle esigenze alimentari moderne.

Grazie al processo di stagionatura naturale, il lattosio presente nel latte viene trasformato in acido lattico, garantendo un contenuto residuo inferiore a 0,01 g ogni 100 g. Un risultato che consente a questi formaggi di rientrare tra i prodotti naturalmente privi di lattosio.

Qualità di montagna e attenzione alle intolleranze

Realizzati con latte di alpeggio selezionato e un processo produttivo ancora in parte artigianale, i formaggi Bergader rappresentano una sintesi di qualità, inclusività alimentare e gusto autentico. Il packaging - un cartoncino richiudibile studiato per proteggere la freschezza - unisce estetica e funzionalità, con una grammatura calibrata per il consumo domestico.

Cremosissimo: pasta molle, gusto vellutato, cuore vegetale

Cremosissimo è un formaggio a pasta molle dal gusto delicato e avvolgente. Vanta una crosta bianca edibile e una consistenza cremosa, ideale per l’uso su taglieri, come spalmabile o per mantecare primi piatti. È senza glutine, senza conservanti e realizzato con caglio microbico, caratteristiche che lo rendono adatto anche a chi segue una dieta vegetariana.

Zuppa alle erbe con Cremosissimo di Bergader

Bavaria Blu: l’erborinato dalla doppia muffa nobile

Deciso, profondo e versatile: Bavaria Blu è un formaggio erborinato dalla consistenza morbida, caratterizzato da una doppia fermentazione naturale. All’interno, le venature blu disegnano la pasta, mentre all’esterno si forma una crosta bianca edibile, che ne completa l’identità. Perfetto per abbinamenti creativi con miele, frutta secca o composte, può valorizzare piatti caldi e freddi con un tocco di personalità.

Ravioli con Bavaria Blu di Bergader

Eleganza, gusto e funzionalità a tavola

La proposta di Bergader valorizza il concetto di formaggio accessibile e raffinato, attento alle esigenze di chi è intollerante al lattosio o segue un regime vegetariano. Il formato compatto, la cremosità e la naturalità degli ingredienti lo rendono un prodotto in equilibrio tra estetica, gusto e benessere.