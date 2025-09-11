EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 11 settembre 2025  | aggiornato alle 16:52 | 114366 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

versatilità

Il nuovo formato gourmet da provare delle mezzelune senza lattosio

Cremosissimo e Bavaria Blu sono i due formaggi naturalmente senza lattosio proposti da Bergader nel pratico formato a mezzaluna. Cremosi, vegetali, senza glutine: perfetti per chi cerca gusto, eleganza e genuinità a tavola

di Redazione Italia a Tavola
 
11 settembre 2025 | 14:48

Il nuovo formato gourmet da provare delle mezzelune senza lattosio

Cremosissimo e Bavaria Blu sono i due formaggi naturalmente senza lattosio proposti da Bergader nel pratico formato a mezzaluna. Cremosi, vegetali, senza glutine: perfetti per chi cerca gusto, eleganza e genuinità a tavola

di Redazione Italia a Tavola
11 settembre 2025 | 14:48
 

Sempre più consumatori italiani scelgono alimenti attenti alla salute senza rinunciare al gusto. Tra le esigenze più diffuse spicca la necessità di limitare o escludere il lattosio, un tema sempre più centrale nella dieta quotidiana. Rispondendo a questa richiesta, Bergader, storica azienda casearia della Baviera, propone due formaggi naturalmente privi di lattosio, frutto di una lavorazione attenta e selezionata.

Il nuovo formato gourmet da provare delle mezzelune senza lattosio

Cremosissimo e Bavaria Blu nel formato mezzaluna

Cremosissimo e Bavaria Blu: due mezzelune senza lattosio

Cremosissimo e Bavaria Blu sono i protagonisti della nuova proposta firmata Bergader, racchiusi in un formato mezzaluna elegante, distintivo e funzionale. Due formaggi pensati per accompagnare il consumo quotidiano con stile e semplicità, nel pieno rispetto delle esigenze alimentari moderne.

Grazie al processo di stagionatura naturale, il lattosio presente nel latte viene trasformato in acido lattico, garantendo un contenuto residuo inferiore a 0,01 g ogni 100 g. Un risultato che consente a questi formaggi di rientrare tra i prodotti naturalmente privi di lattosio.

Qualità di montagna e attenzione alle intolleranze

Realizzati con latte di alpeggio selezionato e un processo produttivo ancora in parte artigianale, i formaggi Bergader rappresentano una sintesi di qualità, inclusività alimentare e gusto autentico. Il packaging - un cartoncino richiudibile studiato per proteggere la freschezza - unisce estetica e funzionalità, con una grammatura calibrata per il consumo domestico.

Cremosissimo: pasta molle, gusto vellutato, cuore vegetale

Cremosissimo è un formaggio a pasta molle dal gusto delicato e avvolgente. Vanta una crosta bianca edibile e una consistenza cremosa, ideale per l’uso su taglieri, come spalmabile o per mantecare primi piatti. È senza glutine, senza conservanti e realizzato con caglio microbico, caratteristiche che lo rendono adatto anche a chi segue una dieta vegetariana.

Il nuovo formato gourmet da provare delle mezzelune senza lattosio

Zuppa alle erbe con Cremosissimo di Bergader

Bavaria Blu: l’erborinato dalla doppia muffa nobile

Deciso, profondo e versatile: Bavaria Blu è un formaggio erborinato dalla consistenza morbida, caratterizzato da una doppia fermentazione naturale. All’interno, le venature blu disegnano la pasta, mentre all’esterno si forma una crosta bianca edibile, che ne completa l’identità. Perfetto per abbinamenti creativi con miele, frutta secca o composte, può valorizzare piatti caldi e freddi con un tocco di personalità.

Il nuovo formato gourmet da provare delle mezzelune senza lattosio

Ravioli con Bavaria Blu di Bergader

Eleganza, gusto e funzionalità a tavola

La proposta di Bergader valorizza il concetto di formaggio accessibile e raffinato, attento alle esigenze di chi è intollerante al lattosio o segue un regime vegetariano. Il formato compatto, la cremosità e la naturalità degli ingredienti lo rendono un prodotto in equilibrio tra estetica, gusto e benessere.

Bergader Italia
Via Monte Baldo 14F 37062 Dossobuono (Vr)
Tel +39 045 8613411

© Riproduzione riservata STAMPA

 
formaggi senza lattosio formaggi vegetariani formaggi senza glutine cremosissimo Bergader bavaria blu Bergader formaggio erborinato formaggio a pasta molle formaggio per intolleranti formaggi gourmet latte di alpeggio
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Pentole Agnelli
Doumix
Forst
Nexi
Pentole Agnelli
Doumix
Forst
Nexi
Pane Nostrum
Cirio Conserve Italia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 