Qualità e cost saving: con una pinsa gourmet puoi rinnovare l’offerta del tuo locale

Mangiare e bere fuori casa è un piacere sempre più apprezzato, soprattutto nei locali che offrono spazi all’aperto. Che si tratti di un aperitivo, un brunch o una cena, molti scelgono di vivere l’esperienza gastronomica in un ambiente rilassato e accogliente, dove la qualità dei prodotti si unisce a un servizio attento e curato
Basi per pinsa per piatti semplici e gourmet
Le basi pinsa precotte Pinsami rappresentano una soluzione smart e funzionale per i professionisti dell'Horeca, unendo gusto autentico, rapidità di preparazione e ottimizzazione dei costi.
Basi pinsa di alto livello precotte e pronte da condire, appetizing, ready-to-share, veloci e facili da preparare, che permettono di servire un prodotto premium in pochissimo tempo senza necessità di avere personale specializzato e know how culinario
Ricette estive e abbinamenti di tendenza
Grazie alla loro versatilità, le basi pinsa si prestano a ricette gourmet, veg o fusion. Sono ideali per moltissime ricette, salate e dolci, tradizionali e gourmet, e per diversi momenti di consumo, dal pranzo all’aperitivo, dalla cena alla merenda.
In grado di rispondere a gusti e stili alimentari differenti, questa soluzione si presta a diversi abbinamenti primaverili ed estivi che vanno ad aggiungersi ai grandi classici perfetti per tutto l’anno, come quelli che hanno per protagonisti salumi e formaggi
Tra i topping stagionali più in linea con questa stagione troviamo Ortaggi marinati e carpacci di verdure: per versioni leggere e veg. Oppure ancora asparagi, fiori di zucca, agretti, carciofi e altre primizie di primavera, molto utilizzati in chiave gourmet, magari abbinati a formaggi a pasta molle freschi o stagionati. Una pinsa con salmone marinato o affumicato con lime e avocado è una proposta in linea con il trend della contaminazione fusion.
Pinsa con verdure fresche, perfetta per l'estate
Le basi di Pinsami ben si prestano anche per topping internazionali: hummus (per esempio di ceci, di barbabietola, di carote, di avocado), salsa tzatziki, tapenade (salsa provenzale a base di olive) sono perfetti per chi ama i sapori esotici.
Suggerimenti di food pairing
Pinsami si presta perfettamente a essere protagonista di intriganti food pairing, che valorizzano l’offerta del locale grazie a creativi e appaganti abbinamenti food & beverage. Per esempio le pinse saporite e quelle con ingredienti rustici tipo salumi, capperi o acciughe, sono ideali insieme ai cocktail piccanti come il Bloody Mary o agli Spritz con twist. Le pinse veg, delicate e leggere, invece, si sposano perfettamente con mocktail a base vegetale, magari al cetriolo e lime.
Le basi per pinsa di Pinsami
Le versioni con pesce, salmone e tonno in primis, sono valorizzate dalle birre stile Saison belghe, mentre quelle con formaggi freschi vanno benissimo con le Keller o Helles bavaresi. Le pinse gourmet a base di ingredienti fermentati o affumicati possono essere proposte con il Negroni sbagliato o il White Negroni e quelle con i topping più audaci come nduja, gorgonzola e cipolla caramellata con le birre IPA leggere (session IPA).
Formati per ogni esigenza di servizio, come la Pinsa Margherita Frozen
Le basi sono disponibili in vari formati: classica, tonda, mini e XL, ideali anche per la vendita al taglio. Si adattano a tutti i tipi di forno, inclusi tostapane, friggitrici ad aria e scalda brioche. Le versioni Fresco, Frozen e Ambient garantiscono massima flessibilità di conservazione, con notevoli vantaggi in termini di time e cost saving.
Pinsa Margherita Premium Frozen di Pinsami
Disponibile anche la nuova Pinsa Margherita Premium Frozen, con pomodoro e mozzarella 100% italiani, senza conservanti, pronta da infornare e con una shelf life di 12 mesi. Ideale per ottimizzare il food cost e abbattere il food waste.
Un impasto unico: gusto, leggerezza e digeribilità
Le basi Pinsami sono realizzate con un mix di farine di frumento, riso e soia e lievito madre, sottoposte a lunga lievitazione. Il risultato è un prodotto croccante fuori e morbido dentro, altamente digeribile e senza grassi animali.
Una soluzione gustosa, pronta in pochissimi minuti, versatile, personalizzabile in modo semplice o creativo, perfetta anche come sostituto del pane e come base per creare dolci appetitosi. Un vero e proprio alleato per i professionisti della ristorazione, adatto a diverse occasioni di consumo, dal pranzo alla merenda, fino all’aperitivo, e in grado di soddisfare stili alimentari diversi, interccetando così un’ampia clientela.
Gamma Pinsami Professional: scheda tecnica dei formati
Linea Ambient:
- Classica: 460 g, shelf life 60 gg
- Mini-Classica: 520 g, shelf life 90 gg
- Tonda: 750 g, shelf life 60 gg
Linea Fresco:
- Classica: 460 g, shelf life 90 gg
Tonda: 750 g, shelf life 90 gg
XL: 1260 g, shelf life 60 gg
Linea Frozen:
- Classica: 690 g, shelf life 18 mesi
- Mini-Classica: 520 g, shelf life 18 mes
- Tonda: 750 g, shelf life 18 mesi
- XL: 1260 g, shelf life 18 mesi
Pinsa Margherita Frozen:
- 370 g, shelf life 12 mesi
