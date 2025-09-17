Qualità e cost saving: con una pinsa gourmet puoi rinnovare l’offerta del tuo locale

Mangiare e bere fuori casa è un piacere sempre più apprezzato, soprattutto nei locali che offrono spazi all’aperto. Che si tratti di un aperitivo, un brunch o una cena, molti scelgono di vivere l’esperienza gastronomica in un ambiente rilassato e accogliente, dove la qualità dei prodotti si unisce a un servizio attento e curato

Basi per pinsa per piatti semplici e gourmet

Le basi pinsa precotte Pinsami rappresentano una soluzione smart e funzionale per i professionisti dell'Horeca, unendo gusto autentico, rapidità di preparazione e ottimizzazione dei costi.

Basi pinsa di alto livello precotte e pronte da condire, appetizing, ready-to-share, veloci e facili da preparare, che permettono di servire un prodotto premium in pochissimo tempo senza necessità di avere personale specializzato e know how culinario

Ricette estive e abbinamenti di tendenza

Grazie alla loro versatilità, le basi pinsa si prestano a ricette gourmet, veg o fusion. Sono ideali per moltissime ricette, salate e dolci, tradizionali e gourmet, e per diversi momenti di consumo, dal pranzo all’aperitivo, dalla cena alla merenda.

In grado di rispondere a gusti e stili alimentari differenti, questa soluzione si presta a diversi abbinamenti primaverili ed estivi che vanno ad aggiungersi ai grandi classici perfetti per tutto l’anno, come quelli che hanno per protagonisti salumi e formaggi

Tra i topping stagionali più in linea con questa stagione troviamo Ortaggi marinati e carpacci di verdure: per versioni leggere e veg. Oppure ancora asparagi, fiori di zucca, agretti, carciofi e altre primizie di primavera, molto utilizzati in chiave gourmet, magari abbinati a formaggi a pasta molle freschi o stagionati. Una pinsa con salmone marinato o affumicato con lime e avocado è una proposta in linea con il trend della contaminazione fusion.

Pinsa con verdure fresche, perfetta per l'estate

Le basi di Pinsami ben si prestano anche per topping internazionali: hummus (per esempio di ceci, di barbabietola, di carote, di avocado), salsa tzatziki, tapenade (salsa provenzale a base di olive) sono perfetti per chi ama i sapori esotici.

Suggerimenti di food pairing

Pinsami si presta perfettamente a essere protagonista di intriganti food pairing, che valorizzano l’offerta del locale grazie a creativi e appaganti abbinamenti food & beverage. Per esempio le pinse saporite e quelle con ingredienti rustici tipo salumi, capperi o acciughe, sono ideali insieme ai cocktail piccanti come il Bloody Mary o agli Spritz con twist. Le pinse veg, delicate e leggere, invece, si sposano perfettamente con mocktail a base vegetale, magari al cetriolo e lime.

Le basi per pinsa di Pinsami

Le versioni con pesce, salmone e tonno in primis, sono valorizzate dalle birre stile Saison belghe, mentre quelle con formaggi freschi vanno benissimo con le Keller o Helles bavaresi. Le pinse gourmet a base di ingredienti fermentati o affumicati possono essere proposte con il Negroni sbagliato o il White Negroni e quelle con i topping più audaci come nduja, gorgonzola e cipolla caramellata con le birre IPA leggere (session IPA).

Formati per ogni esigenza di servizio, come la Pinsa Margherita Frozen

Le basi sono disponibili in vari formati: classica, tonda, mini e XL, ideali anche per la vendita al taglio. Si adattano a tutti i tipi di forno, inclusi tostapane, friggitrici ad aria e scalda brioche. Le versioni Fresco, Frozen e Ambient garantiscono massima flessibilità di conservazione, con notevoli vantaggi in termini di time e cost saving.

Pinsa Margherita Premium Frozen di Pinsami

Disponibile anche la nuova Pinsa Margherita Premium Frozen, con pomodoro e mozzarella 100% italiani, senza conservanti, pronta da infornare e con una shelf life di 12 mesi. Ideale per ottimizzare il food cost e abbattere il food waste.

Un impasto unico: gusto, leggerezza e digeribilità

Le basi Pinsami sono realizzate con un mix di farine di frumento, riso e soia e lievito madre, sottoposte a lunga lievitazione. Il risultato è un prodotto croccante fuori e morbido dentro, altamente digeribile e senza grassi animali.

Una soluzione gustosa, pronta in pochissimi minuti, versatile, personalizzabile in modo semplice o creativo, perfetta anche come sostituto del pane e come base per creare dolci appetitosi. Un vero e proprio alleato per i professionisti della ristorazione, adatto a diverse occasioni di consumo, dal pranzo alla merenda, fino all’aperitivo, e in grado di soddisfare stili alimentari diversi, interccetando così un’ampia clientela.

Gamma Pinsami Professional: scheda tecnica dei formati

Linea Ambient:

Classica: 460 g, shelf life 60 gg

Mini-Classica: 520 g, shelf life 90 gg

Tonda: 750 g, shelf life 60 gg

Linea Fresco:

Classica: 460 g, shelf life 90 gg

Tonda: 750 g, shelf life 90 gg

XL: 1260 g, shelf life 60 gg

Linea Frozen:

Classica: 690 g, shelf life 18 mesi

Mini-Classica: 520 g, shelf life 18 mes

Tonda: 750 g, shelf life 18 mesi

XL: 1260 g, shelf life 18 mesi

Pinsa Margherita Frozen:

370 g, shelf life 12 mesi