EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 18 settembre 2025  | aggiornato alle 22:48 | 114497 articoli pubblicati

Salomon Food World
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

radici del cibo

Specialty coffee, il caffè che si beve come un vino: la rivoluzione in tazzina

Lo specialty coffee è una rivoluzione culturale che unisce qualità, sostenibilità e storytelling. Dai microlotti alle torrefazioni italiane, conquista giovani e fine dining con aromi unici e un’esperienza sensoriale

di Piera Genta
 
18 settembre 2025 | 19:30

Specialty coffee, il caffè che si beve come un vino: la rivoluzione in tazzina

Lo specialty coffee è una rivoluzione culturale che unisce qualità, sostenibilità e storytelling. Dai microlotti alle torrefazioni italiane, conquista giovani e fine dining con aromi unici e un’esperienza sensoriale

di Piera Genta
18 settembre 2025 | 19:30
 

Non è solo una moda importata dal Nord Europa: lo specialty coffee è un vero e proprio movimento culturale che coinvolge torrefattori, baristi, coltivatori e consumatori consapevoli. Un nuovo modo di pensare il caffè, dalla pianta alla tazzina.

Specialty coffee, il caffè che si beve come un vino: la rivoluzione in tazzina

Il metodo V60, uno dei simboli dello specialty coffee, esalta gli aromi unici della materia prima

A coniare il termine fu Erna Knutsen (1921-2018), pioniera norvegese che nel 1974, sulle pagine di Tea & Coffee Trade Journal, diede un nome a una nuova filosofia del gusto e della qualità.

Cosa significa davvero specialty coffee

Ma cosa si intende esattamente per specialty coffee? Si tratta di un caffè tracciabile e di qualità superiore, valutato secondo un rigoroso protocollo della Specialty Coffee Association (SCA), che assegna il titolo solo a caffè che superano gli 80 punti su 100.

Specialty coffee, il caffè che si beve come un vino: la rivoluzione in tazzina

Lo specialty coffee nasce da piccoli produttori e microlotti, con attenzione alla sostenibilità

La materia prima proviene da arabiche selezionate, spesso coltivate in microlotti da piccoli produttori, con grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto del terroir. La tostatura, mai aggressiva, è pensata per esaltare aromi e caratteristiche uniche.

I metodi di estrazione e degustazione

Lo si gusta in filtro, utilizzando metodi di estrazione manuale come V60, Aeropress, French Press, o nella variante a freddo del cold brew. Ma soprattutto, si racconta: ogni tazza custodisce una storia, un’origine, un volto.

Perché conquista i consumatori

Perché è sostenibile: garantisce prezzi equi ai coltivatori e spesso nasce da agricoltura biologica.
Perché è esperienziale: si degusta come un vino, andando alla ricerca di note fruttate, floreali, speziate, mai standardizzate.
Perché è narrativo: parla di luoghi, cooperative, metodi.
E perché dialoga con i giovani, che lo amano per la sua estetica instagrammabile, l’anima etica e il respiro internazionale.

I grandi marchi e lo specialty coffee in Italia

Anche i grandi brand del settore si stanno avvicinando al mondo specialty.

  • Lavazza, con la collezione 1895 Coffee Designers, propone miscele da degustare nel flagship store torinese di San Tommaso 10 o presso Guido Gobino.

  • Costadoro offre una gamma dedicata - tra cui Humura Rwanda, Perù Juan e Messico Crux - disponibili per espresso, filtro o moka.

  • Caffè Vergnano, storica torrefazione fondata a Chieri nel 1882, ha inserito selezioni monorigine di alta qualità nella linea 1882, con crescente attenzione alla filiera trasparente e al profilo sensoriale.

  • Kimbo ha lanciato una linea premium, la Sapiente, disponibile online, che include anche miscele sorprendenti come Stupore, 100% Robusta.

Anche Tuttocapsule, brand italiano specializzato nella distribuzione di caffè porzionato, ha introdotto grazie a Ialty gli Specialty Coffee by Pagliero-Roasted in Barolo: due monorigine provenienti da Brasile e Perù.

Specialty coffee e nuove generazioni

In Italia, patria dell’espresso e della moka, lo specialty coffee si sta radicando soprattutto grazie alle nuove generazioni di baristi e torrefattori.

Specialty coffee, il caffè che si beve come un vino: la rivoluzione in tazzina

Il cold brew rappresenta il lato fresco e innovativo dello specialty coffee

Città come Milano, Torino, Roma, Firenze e Napoli ospitano una rete di coffee shop indipendenti che promuovono un’idea di caffè più lenta, consapevole e artigianale, in dialogo con il mondo del vino.

Specialty coffee e fine dining

Non solo coffee shop: anche i ristoranti fine dining cominciano a proporre specialty coffee in pairing con dessert o, in modo ancora più creativo, in abbinamento salato.

Segno che la rivoluzione in tazzina è appena cominciata.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
specialty coffee caffè di qualità caffè sostenibile caffè monorigine tostatura specialty metodi di estrazione caffè coffee shop indipendenti specialty coffee Italia cold brew baristi specialty
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nutras
Mangilli Caffo
Sogemi
Pane Nostrum
Nutras
Mangilli Caffo
Sogemi
Pane Nostrum
Nexi
Mozzarella Bufala Campana

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 