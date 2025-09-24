EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 24 settembre 2025  | aggiornato alle 14:34 | 114599 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

mondo pizza

Crunch sì, ma solo di Bosco: il Tribunale dà ragione al “pizzaricercatore”

Il pizzaiolo veneto difende in Tribunale i marchi registrati che hanno segnato il suo percorso di ricerca sui lievitati. Una causa che sancisce il valore distintivo delle sue creazioni nel panorama della pizza

di Redazione Italia a Tavola
 
24 settembre 2025 | 13:12

Crunch sì, ma solo di Bosco: il Tribunale dà ragione al “pizzaricercatore”

Il pizzaiolo veneto difende in Tribunale i marchi registrati che hanno segnato il suo percorso di ricerca sui lievitati. Una causa che sancisce il valore distintivo delle sue creazioni nel panorama della pizza

di Redazione Italia a Tavola
24 settembre 2025 | 13:12
 

Il pizzaiolo Renato Bosco - patron dei locali Saporè e conosciuto come il “pizzaricercatore” - ha vinto una causa cruciale per la tutela dei suoi marchi Pizza Crunch®, Pizza DoppioCrunch® e Cruncheria®. A guidare il team legale sono stati l’avvocato Federica Santonocito, partner e responsabile del Dipartimento di Proprietà industriale e intellettuale, insieme agli avvocati Michele Loconsole e Vittoria Tronchin.

Crunch sì, ma solo di Bosco: il Tribunale dà ragione al “pizzaricercatore”

Il pizzaiolo Renato Bosco

La disputa legale

La disputa era scoppiata nel 2023, dopo che un locale emiliano aveva iniziato a usare in modo improprio il termineCrunchper identificare le proprie pizze, con il rischio di creare confusione nei clienti e di svilire anni di ricerca e innovazione portati avanti da Bosco. Dopo vari tentativi di accordo extragiudiziale andati a vuoto, lo chef ha deciso di difendere i suoi marchi in Tribunale.

Mozzarella Bufala Campana

La sentenza del Tribunale di Bologna è stata netta: riconosciuta la contraffazione, alla pinseria emiliana è stato vietato qualsiasi utilizzo del termineCrunchper attività di ristorazione, promozione o vendita di prodotti da forno.

La vittoria di Bosco

Per Bosco - che negli anni ha registrato marchi ormai iconici come “Aria di Pane®”, “Pizza Crunch®”, “Pizza DoppioCrunch®” e “Mozzarella di Pane®” - si tratta di una vittoria che va oltre il piano personale:
«Questo risultato - commenta - rappresenta un riconoscimento del lavoro, della ricerca e della passione che metto nei miei lievitati. Difendere i miei marchi significa difendere qualità, innovazione e identità. È una tutela non solo per me, ma anche per tutti i clienti che da anni scelgono i miei prodotti». Bosco, docente in scuole di alta formazione, premiato a livello internazionale e volto noto di programmi tv come Na Pizza, Dolce e Salato, Cotto e Mangiato e Bake Off Italia, conferma così anche in Tribunale il suo ruolo di protagonista della pizza contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizza crunch tribunale pizzaioloRenato Bosco
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Ar.Pa
Antinori
Mangilli Caffo
Lucart
Ar.Pa
Antinori
Mangilli Caffo
Lucart
Pane Nostrum
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 