Viaggio tra 13 eccellenze gastronomiche (poco) conosciute e ottime per la ristorazione

Tredici prodotti unici che raccontano l’anima autentica del Made in Italy agroalimentare, tredici specialità magari poco conosciute al grande pubblico ma che spiccano decisamente per qualità, ottime per il largo consumo ma anche per una ristorazione di alto livello. Abbiamo incontrato questi produttori nel corso del recente Greate Taste of Italy dove sono state premiate con le prestigiose Tre Stelle durante la “Notte del Gusto” di Bergamo: un riconoscimento che conferma il loro valore assoluto per il mondo horeca e per il panorama gastronomico internazionale.

Il Brenta di Latterie Vicentine

Dal Cacio di Afrodite del Caseificio Il Fiorino al Caprino di Puglia affinato in grotta, dalle Orecchiette integrali bio di Amore Terra al Parmigiano Reggiano Dop 48 mesi del Caseificio Sociale Allegro. Accanto a questi formaggi e paste di eccellenza troviamo la Giovanna Pancetta in tre cotture del Salumificio Capitelli, il raffinato cioccolato fondente Fino de Aroma 75% di Slitti Chocolate, la Bresaola Zerozero® 100% Naturale di Sep Valtellina e il sorprendente Tacchino in Porchetta RePavo firmato Bacalini.

La BresaolaZero® di Gio Porro Group

Completano la rosa di queste specialità il pregiato olio extravergine Tonda Iblea Dop dell’azienda Spedalotto, il tradizionale Lardo arrotolato di Bertelli, il Brenta Selezione Oro delle Latterie Vicentine, la Pèrsis Birra Iga con Moscato di Scanzo e il deciso Gorgonzola Nero Piccante Igor.

Le eccellenze italiane presentate alla Notte del Gusto di Great Taste of Italy

Prodotti diversi per origine e caratteristiche, ma accomunati dalla ricerca della qualità, dalla forte identità territoriale e dall’attenzione alla sostenibilità.

Cacio di Afrodite, Caseificio Il Fiorino

Il Cacio d’Afrodite è stato ideato nel 2000 e, dal 2021, si è affermato come un formaggio a lunga stagionatura prodotto con latte 100% Maremma selezionato di pecora. Per la realizzazione vengono scelte le migliori partite di latte dagli allevatori locali, con una produzione che si concentra dal periodo di Natale fino a giugno, quando i pascoli garantiscono le condizioni ideali. Nonostante la giovane età del progetto, il Cacio d’Afrodite ha già ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui la Forchetta d’Oro al Great Taste e altri premi di rilievo, che lo collocano tra le eccellenze del settore caseario.

Il Cacio d'Afrodite del Caseificio Il Fiorino

Questo formaggio fa parte della linea “Elite”, che comprende anche il Riserva del Fondatore, la Venere, il Giove e il Cacio di Caderlinate, una collezione che rappresenta il livello più alto della produzione. È un formaggio dal gusto equilibrato, piacevole, armonico. La pasta è compatta con un’occhiatura fine e regolare. Il sapore è mediamente intenso, con sentori di latte e frutta secca. È evidente la dolcezza e il suo profumo lattico e di burro.

Il Cacio d'Afrodite, formaggio a lunga stagionatura prodotto con latte 100% di pecora maremmana

Il Caseificio Il Fiorino, realtà attiva da tre generazioni, porta avanti con passione e impegno l’arte casearia, un mestiere complesso ma ricco di soddisfazioni. Negli ultimi 18 anni l’azienda ha conquistato circa 300 premi a livello mondiale, confermando il ruolo di riferimento nel panorama del Made in Italy lattiero-caseario.

Orecchiette integrali Bio di grano Varietà Cappelli, Amore Terra

Le orecchiette di Amore Terra nascono da una filiera italiana che parte dai campi e coinvolge oltre 15 aziende agricole, garantendo la certezza della materia prima. L’obiettivo è quello di mantenere vive le tradizioni italiane attraverso processi di trasformazione e ricette autentiche, che danno vita a prodotti semplici e genuini.

Le orecchiette integrali Bio di Amore Terra

Particolare attenzione viene riservata alla tutela della biodiversità: vengono valorizzate le varietà di grani antichi, lavorate in purezza e molite a pietra, con metodi di trasformazione il meno invasivi possibile. Questo approccio consente di offrire un prodotto di qualità superiore, capace di esprimere il legame tra territorio, cultura gastronomica e rispetto della natura.

La pasta di Amore Terra viene prodotta da 15 aziende agricole pugliesi

Una pasta lavorata artigianalmente entro tre giorni dalla molitura, trafilata al bronzo ed essiccata a bassissima temperatura per 24-36 ore (contro le 2-3 ore delle lavorazioni industriali). In questo modo l'azienda crea una pasta biologica di qualità superiore dalla perfetta tenuta di cottura.

Caprino di Puglia, Il Carro

Il Caprino di Puglia un formaggio affinato 10 mesi all’interno di una grotta in roccia naturale, un ambiente che garantisce condizioni ottimali per lo sviluppo di aromi complessi e una consistenza unica. Si tratta di un prodotto a chilometro zero, realizzato a partire dal latte di capra proveniente da un allevamento situato in Puglia. La materia prima viene trasformata direttamente nel caseificio aziendale, dove si producono sia formaggi freschi che stagionati.

Caprino di Puglia del caseificio Il Carro

Tra questi, il Caprino rappresenta il vero fiore all’occhiello della produzione casearia pugliese, grazie alla sua capacità di unire la genuinità della filiera corta alla qualità di una stagionatura lenta e naturale. Un formaggio capace di raccontare il territorio attraverso gusto, artigianalità e autenticità.

Caprino di Puglia affinato 10 mesi in una grotta di rocca naturale

Ideale da essere consumato come formaggio da tavola, per arricchire taglieri di formaggi e salumi o semplicemente per insaporire piatti della cucina tradizionale, con amore, dedizione e pazienza.

Tonda Iblea, Spedalotto

L’olio Tonda Iblea è un monocultivar ottenuto esclusivamente dalla varietà di oliva Tonda Iblea, coltivata nei territori circoscritti dei Monti Iblei, in particolare nei comuni di Chiaramonte Gulfi e Buccheri. La produzione avviene secondo metodo biologico, garantendo un prodotto Dop, genuino e di alta qualità.

Tondo Iblea Spedalotto, gusto di Sicilia

Questa varietà si distingue per una firma sensoriale unica: all’olfatto emergono sentori intensi di pomodoro verde, accompagnati da note di carciofo che si rivelano con eleganza al palato, dando vita a un olio extravergine d’oliva equilibrato e armonico. La Tonda Iblea è un’oliva particolarmente difficile da coltivare, resistente ma poco produttiva al di fuori del proprio terroir originario, dove il microclima e le caratteristiche del suolo ne esaltano le peculiarità.

L’olio Tonda Iblea è un monocultivar ottenuto esclusivamente dalla varietà di oliva Tonda Iblea

Nonostante la resa inferiore rispetto ad altre varietà siciliane, l’Olio Tonda Iblea è considerato da molti professionisti del settore uno dei migliori al mondo. La sua qualità è apprezzata da numerosi chef internazionali che lo utilizzano in Europa e negli Stati Uniti, confermando il valore di un prodotto che unisce identità territoriale, autenticità e riconoscibilità sensoriale.

Spedalotto - Azienda Agricola Tel + 39 366 4044680

“Giovanna” Pancetta in tre cotture, Salumificio Capitelli

La Giovanna del Salumificio Capitelli rappresenta un percorso originale e creativo che unisce la tradizione delle pancette stagionate, tipica della Val Tidone, con la vocazione aziendale per le carni cotte di maiale. Si tratta del primo prodotto che integra entrambe le lavorazioni: la pancetta viene inizialmente sottoposta a stagionatura, processo che elimina l’acqua e le parti meno pregiate della carne, per poi essere trattata come i rinomati prodotti già premiati del salumificio.

Giovanna pancetta in tre cotture di salumificio Capitelli

La fase di cottura è particolarmente distintiva: prevede tre passaggi separati, intervallati da uno o due giorni di riposo a freddo. Questo metodo consente di ottenere una progressiva concentrazione dei sapori naturali della carne, valorizzando gli aromi autentici e la ricchezza gustativa derivata dalla stagionatura e dalle cotture successive.

La Giovanna, una particolare pancetta della Val Tidone

Il risultato finale è un prodotto di altissimo livello, capace di esprimere la massima intensità e complessità del maiale cotto, tanto da essere definito, in modo diretto ed evocativo, come “il più buon dado di maiale”. La Giovanna va servita sempre fredda (temperatura 0/4° circa), quando viene posta sopra a preparazioni calde guarnite solo un attimo prima di servire la portata, la fetta deve essere posizionata a forma di piramide.

Prosciutto Cotto Capitelli Via Borgonovo 1 29011 Borgonovo Val Tidone (Pc) Tel +39 0523 862845

Parmigiano Reggiano Dop - 48 mesi, Caseificio Sociale Allegro

Questo Parmigiano Reggiano è ottenuto da una lavorazione accurata che prevede l’utilizzo esclusivo di latte, sale e caglio, senza alcun conservante aggiunto. La produzione inizia con il latte della sera, parzialmente scremato, unito a quello della mattina intero. Da circa 5 quintali di latte si ricava una singola forma di Parmigiano dal peso compreso tra i 40 e i 45 chili.

Parmigiano Reggiano 48 mesi del Caseificio Allegro

Appena estratto dalla caldaia, il formaggio viene collocato nelle fasce per permettere lo spurgo del siero e la definizione della caratteristica forma cilindrica. Dopo circa 15 giorni viene effettuata la salatura, fondamentale per esaltare il gusto e garantire la corretta conservazione. Successivamente il prodotto affronta la fase di stagionatura, che varia dai 12 ai 60 mesi in base al grado di maturazione desiderato.

Da circa 5 quintali di latte si ricava una singola forma di Parmigiano dal peso compreso tra i 40 e i 45 chili

Questo processo lento e naturale consente di ottenere un Parmigiano Reggiano Dop dal sapore complesso e inconfondibile, simbolo della qualità e dell’autenticità del Made in Italy agroalimentare. Con un gusto intenso di tostato e note di funghi secchi e spezie, è perfetto per essere grattugiato, ma anche per sofisticate degustazioni.

Caseificio Allegro Via Fontanese 34 42024 Castelnovo di Sotto (Re) Tel +39 0522 960537

Fino de Aroma, cioccolato fondente extra 75% Hispaniola Bio, Slitti Chocolate

Il cioccolato Fino de Aroma rappresenta una delle espressioni più pregiate nel panorama dolciario internazionale. Si tratta di un cioccolato fondente biologico prodotto con cacao proveniente dalla Repubblica Dominicana, caratterizzato da una percentuale del 75% di massa di cacao. Questo prodotto, nato soltanto da un anno, ha già ottenuto numerosi premi grazie alle sue qualità distintive.

Fino de Aroma di Slitti

La particolarità risiede in una lavorazione accurata e in una tostatura particolare, studiata per preservare ed esaltare le caratteristiche aromatiche del seme di cacao. In degustazione, il cioccolato Fino de Aroma offre una aromaticità lunga e complessa, capace di sprigionare sentori intensi e persistenti. Tra le note più originali si percepiscono anche quelle derivanti dalla mucillagine naturale che avvolge il seme di cacao, elemento che contribuisce a rendere unico il profilo sensoriale del prodotto. Si presenta con un gusto rotondo, corposo con aromi fruttati e di nocciola, aroma complesso e delicatamente acidulo. Poco astringente, sfumature floreali si sviluppano in concomitanza con la nota leggermente amara, lievi note di bergamotto e rabarbaro.

Fino de Aroma da Cacao Hispaniola Bio

Grazie a queste peculiarità, il cioccolato Fino de Aroma 75% viene considerato un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza degustativa raffinata e di alta qualità, espressione di un’arte cioccolatiera attenta sia alla selezione delle materie prime sia alle tecniche di lavorazione.

Slitti Chocolate Via Francesca Vergine dei Pini, 1268 51015 Monsummano Terme (Pt) Tel +39 057 2640240

RePavo - Tacchino in Porchetta, Bacalini Cotti delle Marche

Il tacchino in porchetta RePavo di Bacalini è un prodotto gastronomico che unisce originalità e attenzione alla qualità. Viene realizzato utilizzando un tacchino maschio di grandi dimensioni, che Dopo la cottura raggiunge un peso di circa 16 chili. L’idea nasce dalla volontà di rivalutare un alimento spesso percepito come poco appetitoso, trasformandolo in una preparazione ricca di gusto attraverso una lavorazione simile a quella della porchetta di maiale.

Tacchino in Porchetta RePavo di Bacalini

La ricetta, tipica delle Marche, si distingue per l’impiego di finocchietto selvatico e per una particolare tecnica di cottura a bassa temperatura che garantisce morbidezza e sapore. Nella fase iniziale viene aggiunta umidità per rendere la carne più tenera; successivamente, al raggiungimento dei 65 gradi al cuore, il prodotto viene asciugato a secco per eliminare l’umidità in eccesso. Il risultato è una carne dal gusto intenso, estremamente morbida al palato e quasi scioglievole, tanto che difficilmente viene riconosciuta come carne di tacchino.

Porchetta di Tacchino con finocchietto selvatico e cottura a bassa temperatura

Unendo il sapore del finocchietto selvatico e rosmarino, con l’aggiunta di sale e pepe Dopo una lunga e lenta cottura, nasce la “Porchetta del futuro”. Con la sua carne bianca il basso apporto calorico costituisce sempre di più il punto di riferimento per un’alimentazione “light”, consona ai moderni ritmi di vita ma che sia in grado di esaltare aromi e sapori antichi. Senza Glutine, senza proteine del latte, senza glutammato monosodico, senza polifosfati aggiunti.

Lardo arrotolato, Bertelli Salumi

Il Lardo Arrotolato Bertelli rappresenta un prodotto unico nel panorama dei salumi italiani, distinto da altre varietà come il lardo di Colonnata o quello di Arnaldo. Secondo la tradizione povera il lardo era la parte più importante del maiale e godeva di grande fortuna. Oggi ha perso la sua fama, tanto che spesso viene spesso messo da parte a favore di affettati più magri. Bertelli lo ha rilanciato con un prodotto di altissima qualità.

Lardo arrotolato di Bertelli Salumi

La preparazione prevede l’assemblaggio di circa 7 pezzi di lardo, ciascuno selezionato con cura e lavorato singolarmente. I pezzi vengono salati e speziati con una concia composta da 18 spezie differenti Serprino dei Colli Euganei, quindi aromatizzati con vino tipico dei Colli Euganei per esaltare il gusto e la fragranza. Successivamente, il lardo viene lasciato a riposo per circa un mese in cella, consentendo agli aromi di amalgamarsi.

Lardo Bertelli aromatizzato con vino tipico dei Colli Euganei

Dopo la stagionatura iniziale, i pezzi vengono assemblati tra loro, legati e insaccati in budello naturale, per poi essere appesi a scasolino e stagionati per un anno. Questo processo garantisce un prodotto finale dalla consistenza perfetta, con profumo intenso, equilibrio di sapori e qualità artigianale costante, capace di distinguersi nel mercato dei salumi di eccellenza.

Bertelli Salumi Via Frassenara, 39 35044 Montagnana (Pd) Tel +39 0429 82918

Brenta selezione Oro, Latterie Vicentine

Il formaggio Brenta Selezione Oro è prodotto da una cooperativa vicentina che conta oltre 200 soci nelle province di Vicenza e limitrofe. Il latte utilizzato proviene esclusivamente dai soci della cooperativa, garantendo una produzione di nicchia e altamente controllata. La lavorazione avviene ancora in maniera artigianale, rispettando le tradizioni locali.

Brenta di Latterie Vicentine

Durante i mesi finali della stagionatura, il formaggio viene trasferito in un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, situato su una collina nel centro storico di Schio, dove temperatura e umidità restano costanti tutto l’anno. In questo ambiente, il formaggio viene girato continuamente, consentendo al latte vaccino di sviluppare caratteristiche organolettiche uniche e un sapore mai piccante. Dal profumo delicato con note erbacee, ricco di sapori e dal gusto gradevolmente intenso e dalla consistenza piuttosto pastosa, si presenta con una crosta dura ma sottile, compatta, di colore bianco paglierino che tende ad acquistare una maggiore consistenza e un colore più intenso con il progredire della stagionatura.

Il Brenta viene stagionato in un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale

Prodotto esclusivo di Latterie Vicentine, è lavorato artigianalmente in quantità limitata. La sua stagionatura prosegue per oltre un anno, conferendo al prodotto un equilibrio di profumi, consistenza e gusto distintivi. Il Formaggio Brenta ha ricevuto apprezzamenti significativi nel settore Horeca, grazie alla sua versatilità in cucina e alla qualità costante che lo rende ideale per chef e ristoratori.

Latterie Vicentine Via S. Benedetto, 19 36050 Bressanvido (Vi) Tel +39 0444 1425000

Pèrsis Birra Iga, Azienda Agricola Pagnoncelli Folcieri

La Pèrsis Birra Italian Grape Ale (Iga) dell’Azienda Agricola Pagnoncelli rappresenta un’eccellenza nel panorama delle birre artigianali italiane. Si tratta di una birra in stile IGA (Italian Grape Ale), nata nel 2018, che integra nel processo produttivo il mosto di Moscato di Scanzo appassito, utilizzato in piccola percentuale ma fondamentale per caratterizzare il prodotto. La fermentazione avviene in bottiglia insieme ai malti, permettendo di ottenere una bevanda che unisce le qualità del vino e della birra, mantenendo però una bevibilità equilibrata e una gradazione alcolica importante.

La Pèrsis IGA dell'Azienda Agricola Pagnoncelli

Il nome Persis richiama la patria dei Persiani e il personaggio mitologico di Perseo, il cui personaggio è raffigurato in due affreschi di Villa Pagnoncelli e sull'etichetta di questa birra unica e rara. Ne vengono prodotte circa 1550 bottiglie l'anno. La gradazione è importante, 8,5%, è quindi una birra da pasto, abbinabile a cibi anche saporiti, e ingentilita dalla tipica nota dolce del Moscato Rosso.

Birra Persis aromatizzato al Moscato di Scanzo

Il risultato è una birra versatile, che si abbina perfettamente a formaggi erborinati e a carni rosse, ma può essere gustata anche da sola. Servita molto fredda esalta la freschezza, mentre se leggermente riscaldata emergono i profumi complessi dei frutti rossi e note leggermente amarognole, attenuate dalla dolcezza del mosto, creando un’esperienza sensoriale unica e sorprendente.

Bresaola Zero® 100% Naturale, Sep Valtellina - Gioporro Group

La BresaolaZero® 100% Naturale di Sep Valtellina - Gioporro Group rappresenta un’eccellenza nel settore dei salumi di bovino, oltre che una genuina specialità Valtellinese. Questo prodotto viene realizzato esclusivamente con carne fresca, sale e aromi naturali, senza l’utilizzo di nitriti o nitrati, garantendo un profilo completamente naturale e salutare. La lavorazione prevede una stagionatura lunga, che varia dai quattro ai dodici mesi, durante la quale la carne sviluppa le caratteristiche di morbidezza, profumo intenso e sapore equilibrato.

Bresaola Zero® 100% Naturale di Giò Group

BresaolaZero® è il risultato di anni di studio: nel 2017 Giò Porro, fondatore dell’omonima azienda, definisce un nuovo procedimento per la produzione di bresaola senza nitriti, allergeni, senza glutine e senza lattosio. Già affettata, è pronta in ogni momento per spuntini e aperitivi: accompagnata da verdure crude o cotte è protagonista di piatti unici gustosi e salutari.

La presentazione di Bresaola Zero® 100% Naturale

Il processo di produzione, rigorosamente controllato, parte da Ponte in Valtellina, territorio che contribuisce alla qualità e alla tipicità del prodotto. La Bresaola Zerozero® si distingue per la delicatezza e la persistenza aromatica, rendendola ideale sia per il consumo diretto sia per l’utilizzo in ricette gourmet. Un prodotto che valorizza la tradizione salumiera italiana, offrendo al contempo eccellenza e naturalità certificata.

Giò Porro Group Via San Carlo, 2 23026 Ponte in Valtellina (So) Tel +39 0342 1590207

Igor Nero Piccante, Igor Gorgonzola

Il Gorgonzola Piccante Nero Igor - Lunga Stagionatura rappresenta un’eccellenza nel panorama dei formaggi italiani. Questo formaggio da esposizione, a pasta cruda a Denominazione d’Origine Protetta (Dop), si distingue per il suo aroma di fattoria che si trasferisce al palato durante la degustazione. Le note speziate e la cremosità sottostante supportano una delicata erborinatura acida, creando un perfetto equilibrio tra pungente freschezza e piccantezza.

Gorgonzola Igor Piccante

La stratificazione della muffa blu nella pasta è uniforme, mentre la crosta mostra spessore regolare e copertura omogenea. All’affettatura, il formaggio mantiene la forma, risultando sodo e sciogliendosi in bocca in maniera omogenea. L’eleganza della nota umami si unisce a una piacevole dolcezza finale, valorizzando l’esperienza gustativa complessiva. La crosta rugosa, di un colore rosa più o meno intenso, non è commestibile, ma racchiude al suo interno una pasta compatta, dal bianco paglierino attraversato dalle tipiche venature azzurro-verdastre, segno della naturale erborinatura.

Igor Gorgonzola Piccante porta una delicata erborinatura acida

Al tatto la pasta risulta consistente e compatta, mentre all’olfatto sprigiona un profumo deciso, al tempo stesso gradevole e stuzzicante. In bocca, infine, rivela un gusto particolare e intenso, che ne esalta il carattere e lo rende inconfondibile.

Igor Gorgonzola Strada Natale Leonardi 32 28062 Cameri (No) Tel +39 0321 2001

Eccellenze italiane protagoniste al Great Taste di Bergamo

Queste 13 eccellenze italiane sono state protagoniste della prima edizione italiana del prestigioso concorso internazionale Great Taste in Italy, durante la “Notte del Gusto”. L’evento, dedicato alla valorizzazione dei migliori prodotti alimentari e bevande attraverso degustazioni alla cieca, ha riunito oltre 200 produttori, giornalisti, istituzioni e operatori del settore, che si è tenuta a Bergamo (scelta come sede per il suo riconoscimento Unesco di “Città Creativa della Gastronomia”, al fianco di Alba e Parma).

I vincitori dei riconoscimenti speciali di Grear Taste of Italy

I prodotti hanno ottenuto le ambite Tre Stelle Great Taste, selezionati tra più di 300 candidature grazie al lavoro di una giuria composta da oltre 40 esperti tra chef, giornalisti e professionisti del settore.

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati anche per macroarea geografica:

Nord Est : Parmigiano Reggiano Dop 48 mesi del Caseificio Sociale Allegro.

: Parmigiano Reggiano Dop 48 mesi del Caseificio Sociale Allegro. Nord Ovest : Bresaola Zerozero® 100% Naturale di Sep Valtellina - Gioporro Group.

: Bresaola Zerozero® 100% Naturale di Sep Valtellina - Gioporro Group. Centro Italia : Tacchino in Porchetta RePavo di Bacalini.

: Tacchino in Porchetta RePavo di Bacalini. Sud Italia: Olio extravergine Tonda Iblea Dop dell’azienda Spedalotto.

Un premio speciale del pubblico, intitolato “La Notte del Gusto”, è andato alla Bresaola Zerozero® 100% Naturale. Riconoscimento particolare anche per la birra Pèrsis Birra Italian Grape Ale (IGA), prodotta con Moscato di Scanzo, premiata come “Eccellenza Città Creativa UNESCO” e insignita di due stelle Great Taste.

Un momento della cerimonia di premiazione di Bergamo

Secondo Alberto Gottardi, presidente de La Tavola di Mecenate, i prodotti italiani si sono distinti per la qualità: la percentuale di Tre Stelle assegnate in Italia è stata infatti Doppia rispetto alla media del concorso di Londra.

I tredici prodotti premiati rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale del Great Taste 2025, in programma a Londra il 9 settembre.