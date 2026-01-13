Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 13 gennaio 2026  | aggiornato alle 21:33 | 116759 articoli pubblicati

STM
julius meinl
STM

Tè in pasticceria

Ricotta e visciole: il dolce simbolo raccontato in una pasticceria nascosta a Roma

Nel cuore di Roma, all’interno di un hotel di pregio, prende forma una pasticceria segreta aperta anche al pubblico. Da Pasticceria Velo la torta ricotta e visciole diventa espressione di equilibrio e identità romana

di Redazione Italia a Tavola
 
13 gennaio 2026 | 19:12

Ricotta e visciole: il dolce simbolo raccontato in una pasticceria nascosta a Roma

Nel cuore di Roma, all’interno di un hotel di pregio, prende forma una pasticceria segreta aperta anche al pubblico. Da Pasticceria Velo la torta ricotta e visciole diventa espressione di equilibrio e identità romana

di Redazione Italia a Tavola
13 gennaio 2026 | 19:12
 

Roma custodisce luoghi che sfuggono ai percorsi più battuti, come Storia di Pasticceria - Pasticceria Velo, realtà inserita all’interno di The First Roma Dolce, in via del Corso. Uno spazio pensato inizialmente per gli ospiti dell’hotel, ma oggi accessibile anche alla città, mantenendo un’aura discreta che ne definisce l’identità.

Ricotta e visciole: il dolce simbolo raccontato in una pasticceria nascosta a Roma

The First Roma Dolce

Il racconto di Luigi Traettino, restaurant manager

A guidare la visione della pasticceria è Luigi Traettino, restaurant manager, che descrive il progetto come un punto di incontro tra ospitalità e cultura dolciaria locale. L’obiettivo è valorizzare ricette riconoscibili, mantenendo coerenza con il contesto elegante e riservato in cui nascono. «Sì, Velo è una pasticceria segreta. Ci troviamo nel cuore di Roma, nella zona centrale, in via del Corso. Siamo parte di un gruppo alberghiero che ha voluto creare qualcosa di particolare».

Storia di Pasticceria: quando l’hotel incontra l’arte dolciaria

La particolarità di questa pasticceria risiede nella sua collocazione: un laboratorio e un banco dolci inseriti in un contesto alberghiero di alto profilo. Una scelta che permette di offrire un’esperienza curata, dove la pasticceria romana viene proposta con attenzione alla materia prima e alla presentazione. 

Ricotta e visciole: il dolce simbolo raccontato in una pasticceria nascosta a Roma

Luigi Traettino e Albino Ferri

«È un albergo con una pasticceria segreta all’interno. Tutto parte dal nostro primo albergo, il The First Art, che fa parte del gruppo Acqualina, due stelle Michelin. A questo abbiamo voluto abbinare un prodotto come Velo Pasticceria. È aperta anche al pubblico, ma è poco pubblicizzata. È una possibilità che abbiamo e che può fare assolutamente parte dell’esperienza», racconta Traettino.

La torta ricotta e visciole: equilibrio tra aroma e morbidezza

Tra le specialità spicca la torta ricotta e visciole, dolce simbolo di Roma. Qui viene interpretata puntando sull’armonia: la parte profumata e aromatica della visciola dialoga con una ricotta dalla componente grassa misurata, evitando eccessi e lasciando spazio alla pulizia gustativa. Con il nostro pasticchef Andrea Cingottini, che è anche il pasticchef del due stelle Michelin del gruppo, cerchiamo sempre di creare qualcosa che riprenda la tradizionalità romana. Come questa ricotta e visciole», spiega Traettino.

Ricotta e visciole: il dolce simbolo raccontato in una pasticceria nascosta a Roma

La torta ricotta e visciole

L’abbinamento con il tè: Keemun e fiori

Sulla struttura della torta interviene Albino Ferri, che ne legge le componenti con uno sguardo sensoriale: «In questo dolce troviamo la parte profumata e aromatica della visciola e la parte grassa della ricotta, anche se non troppo accentuata. C’è anche una frolla che sostiene l’insieme». Da qui nasce la proposta di abbinamento: «Suggerirei un tè nero morbido, come un Keemun arricchito con dei fiori. Offre complessità e allo stesso tempo sostiene il dolce».

Mozzarella di Bufala Campana

Un luogo dedicato agli ospiti, aperto alla città

Pur essendo pensata per gli ospiti dell’hotel, Pasticceria Velo accoglie anche il pubblico esterno, diventando una destinazione per chi cerca una pasticceria nascosta a Roma, lontana dai circuiti più affollati ma profondamente legata al territorio.

Scopri tutto sul tè

Per informazioni: www.ferridal1905.com

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pasticceria segreta Roma torta ricotta e visciole pasticceria Velo Storia di Pasticceria dolci romani pasticceria in hotel tè Keemun The First Roma Dolce visciole ricotta romana tuttotè
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Suicrà
TuttoFood
Molino Dallagiovanna
Fontina DOP
Suicrà
TuttoFood
Molino Dallagiovanna
Fontina DOP
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026