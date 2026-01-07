Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 07 gennaio 2026  | aggiornato alle 05:22 | 116640 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

Cinquantasei Dop, ma 8 formaggi valgono quasi tutto il sistema caseario italiano

Il formaggio come conserva del latte: una provocazione che diventa chiave di lettura dei numeri delle Dop e Igp italiane. Produzione, valore, tipologie e zone raccontano un sistema concentrato su pochi grandi protagonisti, ma ricco di unicità territoriali, dal ruolo dei freschi al primato delle grandi Dop fino ai casi più rari come il Castelmagno

di Vincenzo D’Antonio
07 gennaio 2026 | 05:00
Cinquantasei Dop, ma 8 formaggi valgono quasi tutto il sistema caseario italiano
Cinquantasei Dop, ma 8 formaggi valgono quasi tutto il sistema caseario italiano

Cinquantasei Dop, ma 8 formaggi valgono quasi tutto il sistema caseario italiano

Il formaggio come conserva del latte: una provocazione che diventa chiave di lettura dei numeri delle Dop e Igp italiane. Produzione, valore, tipologie e zone raccontano un sistema concentrato su pochi grandi protagonisti, ma ricco di unicità territoriali, dal ruolo dei freschi al primato delle grandi Dop fino ai casi più rari come il Castelmagno

di Vincenzo D’Antonio
07 gennaio 2026 | 05:00
 

Indice dei Contenuti

La conserva del grano è la pasta? La conserva dell’ulivo è l’olio? La conserva della vite è il vino? E allora, possiamo pure affermare che il formaggio è la conserva del latte? Suvvia, raccontiamocela così, che ci piace!

I numeri dei formaggi Dop e Igp italiani

Di formaggi a indicazione geografica nel nostro Bel Paese ve ne sono in numero di 56, di cui 53 Dop e 3 Igp (tralasciamo volutamente l’unica Stg). Cinquantasei, dunque: proprio un bel numero. Analizziamo i dati e scopriamo cose interessanti. Le grandezze sono quattro: produzione, valore alla produzione, valore al consumo, valore all’export. La prima la esprimiamo in tonnellate; in euro le altre tre. Volutamente, consapevoli di fare cosa egregia, arrotondiamo i valori: elogio dell’approssimazione!

E però, analizzando i numeri per ognuno dei 56 formaggi, ci balza subito evidente che appena 8 formaggi su 56, quindi il 14%, rasentano i totali di cui sopra.

Gli otto grandi protagonisti del sistema Dop

I primi 8 formaggi, tutti Dop, sono Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala Campana, Gorgonzola, Pecorino Romano, Asiago, Taleggio, Provolone Valpadana. Costoro da soli valgono il 94% della produzione complessiva, con 551mila tonnellate su 583mila; il 94% del valore alla produzione, pari a 5,5 miliardi su 6; il 94% del valore al consumo, 9,4 miliardi su 10, e ben il 98% del valore all’export.

Tipologie, freschi e “less is more”

Ma adesso arriva un’intrigante lettura originale dei dati. Ragioniamo, se così ci si può esprimere, con il concetto di less is morePartiamo dalle tipologie. Quante tipologie di formaggi ci sono? All’incirca una dozzina, sebbene la prevalenza sia netta e sia una sola: lo stagionato.

Cinquantasei Dop, ma 8 formaggi valgono quasi tutto il sistema caseario italiano

La tipologia di formaggi più diffusa è quella stagionata

E invece, qual è la tipologia che ha la minore frequenza? È la tipologia fresco, ad intendere il formaggio che ha una sola tipologia, solo fresco. Questi formaggi sono appena 6, circa l’11%, e sono Burrata di Andria Igp, Casatella Trevigiana Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Mozzarella di Gioia del Colle Dop, Squacquerone di Romagna Dop, Vastedda del Belìce Dop.

Il latte: monorigine, misti e unicità

I blend, detto in maniera scherzosa sapendo che all’occorrenza si deve dire “latte misto”, sono invero pochi: appena 5. Gli altri 51 hanno un solo latte. Domanda: qual è il latte meno presente? Risposta facile: il latte di bufala, che concorre interamente alla produzione di un solo formaggio Dop, la Mozzarella di Bufala Campana Dop.

La Dop più piccola d’Italia

Ultima constatazione originale: qual è il formaggio la cui zona di produzione è la più piccola? Risposta: il Castelmagno Dop. Zona di produzione limitata a soli tre comuni della provincia di Cuneo: Castelmagno, Monterosso Grana, Pradleves. 

Cinquantasei Dop, ma 8 formaggi valgono quasi tutto il sistema caseario italiano

Castelmagno, la Dop italiana più piccola
 

Abbiamo più formaggi Dop che settimane nell’anno. E va proprio bene che sia così!

© Riproduzione riservata STAMPA

 
formaggi Dop formaggi Igp formaggio italiano produzione casearia valore formaggi export formaggi latte e formaggi tipologie di formaggio Castelmagno Dop Mozzarella di Bufala Campana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Italmill
Sana
Galbani Professionale
Siggi
Italmill
Sana
Galbani Professionale
Siggi
Elle&Vire

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026