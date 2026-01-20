Lesaffre & Me: la nuova app con ricette, tutorial e strumenti per i panificatori

Lesaffre Italia, realtà di riferimento nella produzione e commercializzazione di lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione professionale e domestica, è stato presente alla 47ª edizione di Sigep World 2026, l’evento internazionale dedicato a Gelateria, Pasticceria, Caffetteria, Panificazione e Pizza, con un’esposizione completa dedicata ai suoi prodotti di punta, alle novità e ai servizi progettati per rispondere alle esigenze di panificatori artigianali e industrie del settore, come per esempio la App Lesaffre & Me.

La rinnovata App Lesaffre & Me, con molte nuove funzionalità

App Lesaffre & Me: nuova release e concorso dedicato ai visitatori

Sigep World 2026 ha rappresentato l’occasione per presentare la nuova versione di Lesaffre & Me, l’applicazione dedicata al mondo della panificazione che permette di consultare un catalogo completo di prodotti, ricette professionali, video tutorial e contenuti formativi in un’unica piattaforma semplice e intuitiva. La nuova release introduce funzionalità potenziate e strumenti tecnici avanzati, pensati per supportare le attività quotidiane dei professionisti del settore. «Quest’anno abbiamo rilanciato la nostra app Lesaffre & Me con una versione arricchita di nuovi contenuti, di un programma loyalty potenziato e soprattutto con il pieno utilizzo della sezione Dr. Bread, che integra le esperienze pratiche dei panificatori di tutto il mondo con il supporto dell’intelligenza artificiale applicata alla panificazione», spiega Simone Lamberti, direttore commerciale di Lesaffre Italia.

Tra le principali novità spicca Dr. Bread 2.0, un sistema evoluto progettato per fornire soluzioni immediate alle problematiche ricorrenti della produzione. Il nuovo tool Cost-In-Use consente invece di calcolare in modo preciso il costo di produzione di ogni ricetta, facilitando una gestione economica più efficiente del laboratorio e una pianificazione accurata dei processi. «Attraverso Dr. Bread qualunque panificatore artigianale può porre domande specifiche, approfondire dubbi su ricette o risolvere problematiche produttive quotidiane, trovando risposte mirate per migliorare l’applicazione e la qualità del prodotto finale».

Completano le novità il Programma Fedeltà, ampliato nei vantaggi e più ricco nelle opportunità di utilizzo. Il regolamento completo è disponibile sul sito Lesaffre.it. Per valorizzare l’utilizzo dell’app, Lesaffre ha introdotto inoltre il concorso Scan & Win: durante i cinque giorni di Sigep World i visitatori dello stand hanno potuto partecipare e vincere 3 iPhone 17 e numerosi premi dedicati.

Simone Lamberti, direttore commerciale di Lesaffre Italia

L’hirondelle 1895, Mater Mia® 76, Troppo Pinsa e Celebrations: le proposte protagoniste

Tra i prodotti più rappresentativi dell’offerta Lesaffre, al centro dell’attenzione c'è stato L’hirondelle 1895, un lievito studiato per biga, lunghe lievitazioni e applicazioni ad alta idratazione come pizza e prodotti da forno di media e grande pezzatura. Caratterizzato da una fermentazione stabile e da uno sviluppo graduale, permette un controllo preciso dei tempi di lievitazione ed esalta aroma, struttura e resa dell’impasto. «In Italia ogni giorno vengono prodotte circa 8 milioni di pizze: i pizzaioli lavorano con tempi e standard molto precisi e necessitano di prodotti in grado di garantire stabilità dell’impasto e tenuta durante le lunghe soste in frigorifero. L’hirondelle 1895 nasce proprio per rispondere a queste esigenze», spiega Lamberti.

L'Hirondelle 1895, il lievito studiato per biga e lunghe lietivazioni di Lesaffre

Si distingue anche per l’esclusivo formato richiudibile da 2,5 kg (5 panetti da 500 g), progettato per preservare la freschezza e garantire un’ottimale ossigenazione. Sono inoltre disponibili le versioni da 10 kg e da 15 kg pensate per i laboratori industriali. A disposizione dei visitatori disponibile anche il Ricettario L’hirondelle con applicazioni dolci e salate. Presentato anche Mater Mia® 76 della linea Livendo, una preparazione a base di lievito madre ed enzimi progettata per ottenere una pizza leggera, alveolata e altamente digeribile, con un profilo aromatico ricco e naturale.

I due lieviti della linea Inventions, Troppo Pinsa e Celebrations, per i grandi lievitati

E ancora, accanto alle gamme dei lieviti L’hirondelle e alle referenze Livendo, l’azienda ha proposto Inventis Troppo Pinsa, il mix completo di farine per una pinsa croccante e digeribile, grazie alla presenza di farine di riso e soia e al caratteristico aroma del lievito madre essiccato. Hanno completato l’offerta i prodotti della linea Inventis Celebrations, il mix completo dedicato ai grandi lievitati e ai dolci da ricorrenza. Per supportare i professionisti, Lesaffre ha messo a disposizione il Ricettario Inventis e una ricca selezione di video tutorial sui propri canali digitali. «Per i grandi lievitati abbiamo sviluppato un mix specifico, privo di emulsionanti, che si distingue per semplicità di utilizzo e per un’aromaticità unica, ideale per panettone, pandoro e colomba, ma estremamente versatile anche per prodotti come maritozzi, brioche e cornetti», continua Lamberti.

Packaging riciclabile: un impegno concreto verso la sostenibilità

Dal 2026 Lesaffre Italia ha introdotto un nuovo packaging riciclabile per miglioratori, mix e lieviti madre dei brand Ibis, Inventis e Livendo, destinati a panificatori artigianali e industrie. I sacchi sono realizzati in carta certificata Fsc® o Pefc® non sbiancata, con una riduzione fino al 50% della superficie stampata, per un impatto ambientale contenuto e un approccio più responsabile alla produzione.