Dal latte di bufala al senza lattosio, le soluzioni di Frascheri per il bar

A Sigep 2025, uno degli eventi più attesi nel settore della gelateria e della caffetteria, Frascheri Spa ha presentato una serie di novità che promettono di rivoluzionare l’offerta per i professionisti del settore. Andrea Frascheri, Ad dell'azienda, ha illustrato con entusiasmo le ultime innovazioni e ha parlato delle prospettive per l’anno in corso.

Nuovo formato per il latte di bufala

«Siamo stati a Sigep, anche quest'anno con molte novità, siamo all'inizio dell'anno e dobbiamo dare uno sguardo verso la stagione che ci attende. Abbiamo incontrato molti professionisti e sono venuti a trovarci tanti amici, nostri clienti. Abbiamo presentato il nuovo formato a disposizione per il latte di bufala», ha dichiarato Andrea Frascheri. «Abbiamo quindi un bib da 5 litri prodotto UHT che quindi ci consente di avere una shelf life abbastanza ampia su un prodotto unico sul mercato che può permettere ai gelatieri di realizzare qualcosa di veramente speciale. C'è stato grande apprezzamento per la novità, ne siamo molto contenti».

Andrea Frascheri, Ad di Frascheri Spa

Il latte di bufala in formato bib da 5 litri è uno degli highlight della presentazione dell’azienda, pensato per i gelatieri che cercano un prodotto versatile e di alta qualità. Il fatto che sia UHT consente una conservazione più lunga senza compromettere le caratteristiche organolettiche, rendendolo ideale per la produzione di gelato artigianale. «Siamo davvero soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto», ha aggiunto Frascheri, che ha sottolineato come l'innovazione sia al centro della strategia aziendale.

Latte di+ e latte art con Carmen Clemente

Oltre al latte di bufala, il focus dell'azienda è stato anche sul settore della caffetteria, con il lancio del Latte di+, un latte altopastorizzato pensato esclusivamente per il mondo della latte art. A testimoniarlo, la presenza di Carmen Clemente, campionessa italiana di latte art, che ha deliziato i presenti con creazioni artistiche straordinarie, realizzate proprio con il Latte di+.

Latte di+ è il prodotto altopastorizzato di Frascheri per il settore caffetteria

«Abbiamo avuto al nostro stand Carmen Clemente che è la campionessa italiana di latte art e che ci ha deliziato con alcune preparazioni veramente interessanti utilizzando il nostro Latte di+, che è un prodotto altopastorizzato che abbiamo concepito esclusivamente per il settore caffetteria. Quindi è stato molto bello averla qui con noi».

Il senza lattosio: un’esigenza di mercato

In un contesto sempre più attento alla salute e alle esigenze alimentari di una clientela sempre più consapevole, Frascheri Spa ha continuato a puntare sulla gamma senza lattosio, che comprende panna, latte e burro. «Oramai è una gamma ampia, partiamo dalla panna, abbiamo il latte, abbiamo il burro. Sono prodotti che i nostri clienti conoscono molto bene, vengono apprezzati dai professionisti ormai da tempo», ha spiegato l’Ad.

Lo stand di Frascheri a Sigep 2025

«Devo dire che il riscontro su questa parte del nostro assortimento è sempre molto positivo. Vediamo che il mercato continua ad essere molto ricettivo nei confronti di quella che oramai non è più una tendenza ma un'esigenza, quella del senzalattosio. I professionisti, gli artigiani che ci sono venuti a trovare sono consapevoli che ormai accontentare il cliente è doveroso e con questa gamma sono davvero in grado di farlo».

Un anno di grandi successi in vista

Frascheri Spa si prepara quindi ad affrontare un nuovo anno con il pieno di energia e determinazione, consapevole delle sfide che il mercato pone, ma con la convinzione che, insieme ai propri clienti, l’azienda continuerà a raggiungere nuovi traguardi di successo. «Siamo di fronte a un pieno di sfide ma siamo carichissimi e siamo convinti che insieme ai nostri clienti avremo un altro anno bellissimo di grandi successi».