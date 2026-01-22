Pane e pizza a basso indice glicemico: le nuove miscele di Molino Spadoni per i professionisti

Con un assortimento che guarda alle esigenze concrete di pizzaioli, panificatori e operatori dell’arte bianca, Molino Spadoni rafforza il proprio posizionamento come punto di riferimento per il mondo professionale. Al centro, una proposta articolata che spazia dalla pizza napoletana certificata AVPN alle soluzioni a basso indice glicemico, sviluppate per rispondere a nuove sensibilità nutrizionali senza rinunciare alla resa tecnica. «Presentiamo una nuova miscela per pane a basso indice glicemico, accompagnata anche dalla versione per pizza: non è una farina come le altre, perché va a soddisfare le esigenze di chi ha difficoltà nell’assorbimento degli zuccheri», sottolinea Michelangelo Spadoni.

Miscela per Pane e Miscela per Pizza con Amido resistente di Molino Spadoni

Pizza napoletana certificata AVPN: nasce Chella llà

Tra le novità di maggiore interesse spicca Chella llà, la nuova farina tipo “0” per pizza napoletana, approvata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e riconoscibile dal marchio dedicato presente sulla confezione. Una referenza pensata per chi cerca fedeltà al disciplinare, elasticità dell’impasto e performance costanti in fase di lavorazione e cottura. «Parliamo di una farina per pizza napoletana certificata AVPN, che permette di realizzare una pizza coerente con i canoni ufficiali, offrendo al professionista uno strumento affidabile e riconosciuto», evidenzia Spadoni.

Linea a basso indice glicemico: nuove miscele per pane e pizza

Accanto alla pizza napoletana, Molino Spadoni amplia la linea a Basso Indice Glicemico, un progetto avviato da oltre cinque anni e oggi ulteriormente sviluppato con referenze dedicate. La gamma si arricchisce di una Miscela per Pane con Amido resistente e di una Miscela per Pizza con Amido resistente, entrambe a base di farina tipo “1” e disponibili nel formato professionale da 12,5 kg. «È un percorso che abbiamo intrapreso da tempo e che oggi approfondiamo con prodotti specifici per pane e pizza, destinati ai professionisti», spiega Michelangelo Spadoni.

Michelangelo Spadoni

L’amido resistente contribuisce a mantenere più stabile la glicemia e a garantire un rilascio energetico graduale. A completare la formulazione, un mix di farine di legumi - lenticchie, fagioli e piselli - naturalmente ricche di proteine e fibre, utili a rallentare la digestione degli amidi e favorire un assorbimento progressivo del glucosio.

Soluzioni per il professionista e per il consumo domestico

L’offerta Molino Spadoni si estende anche al mondo consumer con una confezione di impasto surgelato in due palline, pensata per facilitare la preparazione domestica senza rinunciare alla qualità della pizza artigianale. Una proposta che si affianca a un catalogo ampio, che include referenze per pasta, pane, pasticceria, piadina e pinsa. «La pizza è sempre più centrale e Molino Spadoni vuole essere un partner completo, capace di rispondere a qualunque esigenza, dal professionista al consumatore finale», conclude Spadoni.