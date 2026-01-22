Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 22 gennaio 2026

Sammontana Italia punta al raddoppio del fatturato e rafforza la presenza internazionale

Sammontana Italia punta a raddoppiare il fatturato in 4-5 anni. Al centro della strategia tre pilastri: rafforzamento del portafoglio prodotti, riorganizzazione commerciale e relazione evoluta con il punto vendita

di Redazione Italia a Tavola
22 gennaio 2026 | 17:43
 

Sammontana Italia rafforza il proprio posizionamento nel settore foodservice e retail con una strategia di crescita strutturata, orientata all’espansione internazionale e a un modello di sviluppo sostenibile. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raddoppiare il fatturato nei prossimi 4-5 anni, raggiungendo un equilibrio tra mercato domestico ed estero.

Il portafoglio prodotti Sammontana Italia al centro delle strategie commerciali

«Il nostro obiettivo è sostanzialmente quello di raddoppiare il fatturato nei prossimi 4-5 anni, farlo portando un'internazionalizzazione grossa del gruppo, quindi arrivando a uno split di fatturato 50% Italia e 50% estero», spiega Mattia Tipaldi, Chief Commercial Officer di Sammontana Italia. Un percorso che si fonda su una crescita responsabile, coerente con i valori aziendali: «Soprattutto farlo in maniera sostenibile. Abbiamo abbracciato la filosofia B Corp, che per noi rappresenta un modo di fare azienda».

Portafoglio prodotti e capacità di risposta al consumatore

Il primo pilastro della strategia riguarda il portafoglio prodotti e l’offerta commerciale, elementi chiave per intercettare l’evoluzione dei consumi e le nuove aspettative del mercato. Sammontana Italia punta su un presidio attento delle tendenze e sulla capacità di tradurle rapidamente in soluzioni concrete.

«Dobbiamo continuare a lavorare su quello che è il portafoglio prodotti e l'offerta commerciale. Abbiamo la possibilità di intercettare i gusti dei nostri consumatori e le loro esigenze, portando risposte forti e rapide», sottolinea Tipaldi. Un approccio che valorizza la conoscenza del mercato e rafforza la competitività del gruppo in un contesto sempre più dinamico.

Nuovi modelli organizzativi per un mercato in trasformazione

Il secondo pilastro riguarda l’organizzazione commerciale, chiamata ad adattarsi a un mercato in consolidamento e a modalità di competizione in continua evoluzione. Cambiano i gusti, cambiano i canali e cambiano le aspettative degli operatori: per questo Sammontana Italia lavora su modelli più flessibili e integrati.

Mattia Tipaldi, Chief Commercial Officer di Sammontana Italia

«Dovremmo adattare l’organizzazione commerciale a tutto il nuovo contesto di mercato, che sta cambiando sia in termini di gusti sia di modo di competere», afferma Tipaldi. Una trasformazione necessaria per sostenere la crescita e garantire efficacia lungo tutta la filiera distributiva.

Il punto vendita come partner strategico

La vicinanza al punto vendita rappresenta il terzo pilastro della strategia del gruppo. Sammontana Italia punta a rafforzare il rapporto con clienti e operatori, superando il ruolo tradizionale di fornitore per diventare un vero interlocutore di business.

«Dobbiamo essere molto più vicini al nostro punto vendita. Vorremmo essere percepiti come un business partner dei nostri clienti, un’azienda con cui confrontarsi e trovare soluzioni per far crescere il proprio business», conclude Tipaldi. Un posizionamento che valorizza il dialogo, la consulenza e la costruzione di valore condiviso nel lungo periodo.

Sammontana Italia
Via Tosco Romagnola, 56 50053 Empoli (Fi)

© Riproduzione riservata

 
Sammontana Italia Sammontana strategia di crescita B Corp internazionalizzazione foodservice portafoglio prodotti organizzazione commerciale business partner mercato esteroMattia Tipaldi
 
