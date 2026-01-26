Il Winter Games Express è ufficialmente il treno di cioccolato più lungo del mondo

Ha una lunghezza di 55,27 metri e pesa 28 quintali il Winter Games Express, riconosciuto ufficialmente lunedì 26 gennaio come il treno di cioccolato più lungo del mondo dal Guinness World Record, nella categoria Longest Chocolate Sculpture. La cerimonia si è svolta a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine delle misurazioni ufficiali dei giudici Guinness World Records, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

55 metri di cioccolato: è nato il Winter Games Express

Collaborazione internazionale e legame con Milano Cortina 2026

Il progetto nasce dalla collaborazione tra realtà italiane e maltesi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e rientra nelle Cultural Olympiad promosse dalla Regione Lombardia. L’iniziativa fa parte del più ampio programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, che si propone di promuovere i valori olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, diffondendo attività multidisciplinari e partecipative sul territorio nazionale.

Educazione, formazione e coinvolgimento dei giovani

«Questo record è il risultato di un lavoro enorme, fatto di precisione e collaborazione», dichiara Andrew Farrugia, docente presso l’Institute of Tourism Studies di Malta che ha guidato il progetto, già detentore del precedente primato. «Grazie alla collaborazione tra professionisti, studenti, scuole e istituzioni abbiamo creato un'opera meravigliosa, che celebra l’unione tra Italia e Malta».

Guinness World Record per il treno di cioccolato Winter Games Express

La realizzazione del treno ha coinvolto maestri pasticceri, cioccolatieri e studenti di scuole alberghiere e centri di formazione professionale italiani e maltesi, impegnati in tutte le fasi del progetto, dalla progettazione tecnica fino alla costruzione finale dell’opera. «Per noi è un onore straordinario vedere i nostri studenti coinvolti in un progetto come Winter Games Express», sottolinea Cristian Cantaluppi, CEO di CAST - Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità. «Un’esperienza che va ben oltre la dimensione tecnica, dove i futuri pasticceri imparano cosa significa lavorare in un progetto articolato, respirando la complessità e costruendo una vera mentalità professionale».

Sostenibilità e responsabilità sociale

Winter Games Express integra anche un impegno verso la sostenibilità. «Sostenere questo progetto significa promuovere una visione responsabile dell’eccellenza artigianale», spiega Pierre Tussot, CEO di Belcolade Puratos, partner fornitore del cioccolato. Il cioccolato utilizzato è certificato Cacao Trace, un programma volto a garantire la produzione sostenibile di cacao attraverso rapporti diretti con i coltivatori. Al termine dell’esposizione, il cioccolato sarà recuperato e riutilizzato in attività agricole, trasformando il Guinness World Record™ in un esempio concreto di responsabilità ambientale.

Solidarietà e coinvolgimento del territorio

Il progetto prevede anche un risvolto solidale. Durante l’evento sono state messe in vendita tavolette di cioccolato dedicate, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e al St. Michael Hospice di Santa Venera a Malta. «Grazie a Winter Games Express potremo sostenere più famiglie nel loro percorso di cure palliative», afferma Aurora Minetti, Presidente dell’Associazione Cure Palliative. Il treno di cioccolato diventa così simbolo di collaborazione internazionale, eccellenza artigianale e solidarietà.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana

Winter Games Express sarà esposto presso l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio dal 29 gennaio al 20 febbraio, permettendo al pubblico di ammirare da vicino il Guinness World Record™ e di contribuire alla raccolta fondi acquistando le tavolette di cioccolato solidali. L’iniziativa rappresenta un esempio di come arte, formazione e responsabilità sociale possano incontrarsi in un progetto concreto e di grande impatto.