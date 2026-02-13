Celebrations, il mix professionale Lesaffre per colombe e grandi lievitati

Celebrations è il mix completo per dolci lievitati sviluppato da Lesaffre Italia per rispondere alle esigenze di artigiani e professionisti della pasticceria che ricercano affidabilità produttiva, semplicità operativa e risultati costanti. Il prodotto, un mix di farina, sostanze enzimatiche con una piccola parte già di lievito madre, è pensato per la realizzazione di dolci come la colomba e altre specialità lievitate, garantendo performance elevate in ogni fase della lavorazione.

Celebration, il nuovo mix per grandi lievitati come la colomba di Lesaffre

Formula senza emulsionanti e freschezza prolungata

Uno degli elementi distintivi di Celebrations è la formula priva di emulsionanti, progettata per ottenere dolci con mollica elastica, struttura equilibrata e morbidezza che si mantiene nel tempo. I prodotti finiti conservano a lungo le loro caratteristiche sensoriali, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più attento alla qualità degli ingredienti e alla genuinità delle ricette.

Celebrations unisce semplicità d’uso e affidabilità produttiva. Il mix può essere mescolato direttamente con acqua e lievito, riducendo la complessità delle lavorazioni e assicurando risultati ripetibili. Questa caratteristica lo rende uno strumento strategico per i laboratori che desiderano ottimizzare i processi senza rinunciare agli standard della pasticceria lievitata professionale.

Versatilità applicativa per la pasticceria lievitata

Oltre a panettoni e colombe, Celebrations si presta alla produzione di pandori, veneziane, brioche, croissant, maritozzi e altre preparazioni dolciarie lievitate. La sua versatilità consente di ampliare l’offerta di laboratorio utilizzando un unico mix, mantenendo omogeneità qualitativa e resa costante.

Celebrations di Lesaffre, con una shelf life di 12 mesi, in sacchi da 10 kg

Disponibile in sacchi da 10 kg, Celebrations presenta una shelf life di 12 mesi, caratteristica che ne facilita la gestione operativa. Il prodotto fa parte di Inventis, la gamma Lesaffre dedicata ai mix professionali studiati per supportare panificatori e pasticceri nella creazione di prodotti affidabili e performanti.

Packaging riciclabile e riconoscimenti di settore

Dal 2026 Lesaffre Italia introduce anche un nuovo packaging riciclabile per i mix, i miglioratori e i lieviti madre dei brand Inventis, Ibis e Livendo, destinati sia all’artigianato sia all’industria. I nuovi sacchi utilizzano materiali separabili e riciclabili, carta certificata Fsc® o Pefc®, un design monocromatico e una superficie di stampa ridotta fino al 50%. Questo progetto è stato premiato a Sigep World 2026 con il Lorenzo Cagnoni Award 2026, riconoscimento dedicato alle soluzioni che contribuiscono a definire i nuovi scenari del foodservice internazionale.