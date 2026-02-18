Le bibite analcoliche di Argentero compiono un anno: in arrivo amaro e spumante

Sodamore è brand di bevande analcoliche premium nato da un'idea dell'attore Luca Argentero insieme ai soci Fra, Gio, Lele e Michi. A poco più di un anno dalla fondazione, consolida il proprio posizionamento intercettando una domanda crescente di prodotti naturali, autentici e coerenti con uno stile di vita consapevole e si propone come interprete di un nuovo modo di bere: più libero, inclusivo e centrato sulla qualità degli ingredienti.

Luca Argentero

Bevande analcoliche naturali: cinque ingredienti per una soda identitaria

Il cuore del progetto è Sodamore, sparkling soda realizzata con cinque ingredienti naturali: sambuco, camomilla, mirtillo, succo d’uva e rabarbaro. Una ricetta essenziale, pensata per rispondere alla crescente attenzione verso ingredienti naturali, trasparenza e semplicità formulativa. «Abbiamo sottovalutato la ricerca del gusto: trovare qualcosa di davvero nuovo è stato più complesso del previsto. Sodamore è la nostra primogenita, il primo amore, quello che non si scorda mai, e ha richiesto molto lavoro prima di arrivare sul mercato», spiega Argentero. L’idea nasce da un’esigenza concreta: «Davanti allo scaffale cercavo una soda con zuccheri naturali, pochi ingredienti e senza eccesso di conservanti. L’offerta non rispondeva a queste esigenze e il settore sembrava fermo da decenni. Così abbiamo deciso di reinventare la nostra idea di soda».

No alcol e qualità: una scelta di gusto, non di rinuncia

Il posizionamento di Sodamore si inserisce nel trend in crescita del no alcol, ma con un elemento distintivo chiaro: la centralità del gusto. «Utilizziamo soltanto zuccheri naturali. Non è una bevanda senza zucchero e non facciamo ricorso a dolcificanti: la nostra scelta è usare esclusivamente aromi e zuccheri naturali». Il messaggio è sintetizzato in un claim diretto: «Analcolica, ma buona». L’obiettivo è superare l’idea di rinuncia spesso associata alle alternative dealcolate. «Non deve esserci una perdita sul piano del gusto. Se una sera si sceglie di non bere alcol, ciò che si ha nel bicchiere deve essere altrettanto valido».

Le sode firmate Sodamore

Gamma completa di analcolici premium: dalla soda al vino dealcolato

Accanto alla sparkling soda, il brand sviluppa una proposta più ampia che copre diverse occasioni di consumo.

Beerlover , birra analcolica leggera ma con carattere deciso

Whitelover, vino bianco fermo e secco, selezionato tra vitigni di qualità e successivamente dealcolato con un processo che ne preserva identità aromatica e freschezza

«Quella di inserire il vino nel nostro portfolio è stata una sfida anche culturale, soprattutto in Italia, dove il vino è parte della nostra identità. Siamo piemontesi e amanti del buon vino, ma se una sera si deve guidare o si desidera un’alternativa, poter scegliere un vino analcolico di qualità rappresenta una possibilità in più». Il percorso proseguirà con l’ampliamento del listino: «L’amaro sarà un passaggio importante. Tradizionalmente nasce per favorire la digestione; un amaro analcolico realizzato con erbe naturali può recuperare la sua funzione originaria. Poi arriverà lo spumante dealcolato, per coprire tutte le occasioni di consumo».

La gamma completa di Sodamore: la soda, Beerlover e Whitelover

Distribuzione selezionata e canale Out of Home

Oggi Sodamore è presente in realtà come Eataly, All’Antico Vinaio e Poke House, rafforzando il posizionamento nel canale Out of Home e in contesti premium. La strategia punta a offrire una gamma analcolica completa in grado di accompagnare l’intera giornata: dal pranzo all’aperitivo, fino al dopocena. «L’idea è offrire una proposta che accompagni ogni momento della giornata, garantendo gusto e qualità, ma senza alcol». Insomma, Sodamore si propone una proposta che intercetta le nuove generazioni e un pubblico adulto alla ricerca di alternative credibili, senza compromessi sul gusto.