Come ottimizzare tempi e costi al ristorante con i contorni già pronti Bonduelle Food Service

La ristorazione professionale si confronta con criticità strutturali sempre più evidenti: carenza di personale qualificato, aumento dei costi energetici, necessità di garantire standard qualitativi costanti e controllo rigoroso del food cost. Bonduelle Food Service consolida la propria presenza nel segmento con due linee strategiche pensate per ottimizzare tempi, processi e resa in cucina: Le Arrostite e MINUTE®. L’obiettivo è offrire ai professionisti strumenti concreti per semplificare l’operatività quotidiana, valorizzando al tempo stesso la proposta vegetale all’interno dei menu.

Cavolfiore arrostito e quinoa Minute®: proposta vegetale pronta in tempi rapidi, ideali per menu contemporanei

Le Arrostite: patate e verdure arrostite pronte in pochi minuti

La linea Le Arrostite comprende tre referenze - patate arrosto, patate dolci arrosto e cavolfiori arrosto - già lavate, tagliate e cotte al forno prima della surgelazione. Si tratta di un prodotto pronto da rigenerare in circa 8-10 minuti, senza necessità di ulteriori lavorazioni, attrezzature strutturate o competenze specifiche. Come sottolinea Alessandro Brighenti, Direttore commerciale e marketing Bonduelle Food Service Italia, «Le Arrostite si inseriscono perfettamente nel percorso di supporto che Bonduelle Italia Food Service porta avanti da anni a favore delle cucine professionali. Sono pensate per offrire un servizio concreto agli operatori, soprattutto in una fase in cui la gestione del personale e dei costi energetici è particolarmente complessa».

La linea si distingue per l’altissima resa, l’assenza di sprechi e il costo porzione sempre sotto controllo. Il taglio rustico e volutamente irregolare conferisce al piatto un aspetto autentico e contemporaneo, adatto sia alla ristorazione tradizionale sia a contesti più informali. «Si tratta di un prodotto già pronto che richiede solo otto minuti per essere portato a temperatura, consentendo di semplificare il lavoro in cucina, ottimizzare tempi e consumi e ridurre la necessità di lavorazioni interne», aggiunge Brighenti. Anche bar e tavole fredde possono proporre contorni come patate arrosto o cavolfiori arrostiti utilizzando semplicemente un fornetto, un microonde o una friggitrice ad aria.

Contorni pronti per ristoranti e bar: controllo del food cost e versatilità

Le Arrostite intercettano le esigenze di locali orientati all’aperitivo, bistrot e format veloci che puntano su qualità e rapidità di servizio. Il fatto di essere già pronte consente al professionista di concentrarsi sull’impiattamento e sulla personalizzazione dell’offerta, valorizzando il piatto con salse, topping o abbinamenti mirati. «La loro forza sta nel fatto di essere già pronte, permettendo così al professionista di concentrarsi esclusivamente sull’impiattamento e sulla personalizzazione dell’offerta», evidenzia Brighenti. «Possono essere servite come snack da condividere o arricchite con altri ingredienti, mantenendo uno standard qualitativo elevato». La resa costante e l’assenza di scarti incidono direttamente sulla sostenibilità economica del servizio, aspetto oggi centrale per la ristorazione professionale.

Alessandro Brighenti, Direttore commerciale e marketing Bonduelle Food Service Italia

Tecnologia MINUTE®: verdure, cereali e legumi già cotti a vapore

Accanto alle Arrostite, la linea MINUTE® propone una gamma completa di verdure, cereali e legumi surgelati ottenuti attraverso un processo brevettato che combina cottura a vapore ad alta pressione e surgelazione rapida individuale (IQF). Le materie prime vengono raccolte al giusto grado di maturazione e lavorate entro 24 ore, quindi cotte e surgelate singolarmente per garantire un dosaggio preciso e una rigenerazione uniforme. Questo trattamento consente di preservare le proprietà organolettiche, nutrizionali ed estetiche, evitando la perdita d’acqua durante la preparazione e assicurando una qualità costante durante tutto l’anno. «Oggi il surgelato è uno strumento pienamente riconosciuto dai professionisti della ristorazione come un valido alleato in cucina», afferma Brighenti. «Permette di avere verdure di qualità elevata e costante durante tutto l’anno, indipendentemente dalla stagionalità, con un food cost definito e controllato». La gamma comprende oltre 20 referenze di verdure, cinque referenze di cereali e legumi - tra cui bulgur, orzo, quinoa, lenticchie e ceci - e una selezione di contorni misti già pronti pensati per ampliare la proposta vegetale nei menu.

Creatività e rapidità di esecuzione grazie a ingredienti già cotti e pronti all’uso

La visione dello chef: più tempo alla creatività

L’efficacia operativa delle linee è confermata anche da Fabrizio Milione, Chef executive di Bonduelle Food Service Italia, che evidenzia l’immediatezza di utilizzo dei prodotti. «Ho realizzato un’insalatina di quinoa con il nuovo cavolfiore arrostito, completata dal contorno Sombrero. È una preparazione “wow” eseguita in pochissimi minuti», spiega. Il valore aggiunto per il cuoco risiede nella possibilità di dedicare maggiore attenzione alla parte creativa. «Le Arrostite sono già cotte e arrostite, così come la quinoa è già cotta a vapore e pronta all’uso. Questo consente di dedicare tempo ed energia alla cura dei colori e della presentazione finale del piatto. In pochi minuti si può realizzare una proposta completa, visivamente accattivante e coerente con le esigenze di un servizio rapido».

Fabrizio Milione, Chef executive di Bonduelle Food Service Italia

Collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e confronto costante

Il dialogo con i professionisti è rafforzato dalla partnership con la Federazione Italiana Cuochi, che rappresenta un osservatorio privilegiato sulle esigenze reali delle cucine professionali. «Lavorare a stretto contatto con i cuochi, anche attraverso attività di show cooking e momenti di formazione, ci permette di raccogliere feedback diretti e migliorare costantemente i nostri prodotti», conclude Brighenti. «Il riscontro è molto positivo e conferma la validità della proposta».