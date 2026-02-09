Babbi prepara la Pasqua 2026 con nuove linee e confezioni riutilizzabili

La Pasqua è una delle ricorrenze più attese per gli amanti dei dolci pasquali e dei regali gourmet. In questo contesto, la Babbi Easter Edition 2026 propone un’offerta ricca di prodotti pensati per celebrare la stagione con dolcezza, eleganza e attenzione alla sostenibilità, perfetti per pasticcerie, gelaterie, locali e per chi cerca soluzioni regalo raffinate e gustose.

La Babbi Easter Edition, un assortimento completo di dolci per la prossima Pasqua

Babbi Easter Edition 2026: design e contenuti esclusivi

La nuova Babbi Easter Edition 2026 unisce estetica e gusto, con confezioni curate nei dettagli e materiali certificati come Fsc®, che ne favoriscono il riutilizzo e riducono gli sprechi. Le latte a forma di Uovo e Coniglietto racchiudono assortimenti golosi di specialità Babbi, pensati per esaltare il piacere di un dolce regalo pasquale. Questa collezione pasquale si distingue per l’uso di packaging originale e colori pastello, pensati per rendere la linea adatta a qualsiasi punto vendita o vetrina stagionale.

Babbini Easter Edition con fragranti wafer ricoperti di cioccolato e ripieni di crema in gusti assortiti

Tra le varianti disponibili compaiono:

Babbini Easter Edition con fragranti wafer ricoperti di cioccolato e ripieni di crema in gusti assortiti;

con fragranti wafer ricoperti di cioccolato e ripieni di crema in gusti assortiti; Babbini & CuBon Easter Edition che combina i wafer ai cioccolatini CuBon nei gusti Pistacchio, Nocciola e Fondente, per un’esperienza di gusto più ricca e sofisticata.

Babbini & CuBon Easter Edition che combina i wafer ai cioccolatini CuBon nei gusti Pistacchio, Nocciola e Fondente

Queste proposte non solo soddisfano il palato ma offrono un valore aggiunto grazie alla cura artigianale e alla qualità delle materie prime, caratteristiche da sempre associate al marchio Babbi.

Linea Time for Colours: freschezza primaverile anche a Pasqua

Accanto alla Easter Edition, la collezione Time for Colours completa l’offerta con prodotti luminosi e vivaci, perfetti anche come idea regalo. Le confezioni dalla grafica contemporanea abbinano gusti esotici e classici per un assortimento che sorprende per varietà e originalità.

Waferini Pistacchio e Vaniglia in latta elegante, perfetti per chi desidera un dolce raffinato

La linea comprende:

Waferini Pistacchio e Vaniglia in latta elegante, perfetti per chi desidera un dolce raffinato con profili di sapore distintivi;

in latta elegante, perfetti per chi desidera un dolce raffinato con profili di sapore distintivi; Babbini Colours in gusti come Limone, Cocco e Mango, ideali per un palato curioso e dinamico;

in gusti come Limone, Cocco e Mango, ideali per un palato curioso e dinamico; Babbini & CuBon Colours , che combina wafer e praline per un regalo goloso e sofisticato;

, che combina wafer e praline per un regalo goloso e sofisticato; Pochette Colours, realizzata con fibre riciclate certificate FSC®, pensata come confezione elegante e sostenibile, riutilizzabile e perfetta per la tavola o come accessorio.

La linea Time for Colours Babb

Questi prodotti riflettono la visione Babbi di un’offerta stagionale pensata per essere non solo gustosa ma anche visivamente accattivante e responsabile dal punto di vista ambientale.

La qualità delle specialità Babbi

Fondata nel 1952 a Cesena, Babbi ha costruito una reputazione internazionale nella produzione di specialità dolciarie gourmet e nella fornitura di ingredienti per gelaterie e pasticcerie professionali. Le parole qualità, passione e artigianalità accompagnano da sempre ogni creazione del marchio, che offre un’ampia gamma di prodotti che spaziano da wafer e praline a creme e preparati per dolci. I prodotti Babbi sono riconosciuti per l’equilibrio tra fragrante wafer e ripieni cremosi, come nei famosi Waferini, disponibili in numerose varianti di gusto, o nei classici Viennesi, icona della maison dolciaria.

I viennesi, icona della produzione dolciaria di Babbi

Sostenibilità e packaging: un valore aggiunto

Una delle caratteristiche distintive delle collezioni pasquali Babbi è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Le confezioni in carta e metallo sono progettate per essere riutilizzabili, riducendo l’impatto sull’ambiente e promuovendo un approccio più consapevole al consumo. Questo aspetto rende i prodotti Babbi non solo un piacere per il palato, ma anche un’opzione responsabile per chi sceglie regali stagionali con un valore aggiunto.

Un assortimento dei vari formati dei wafer di Babbi

Idee regalo per professionisti e consumatori

La proposta Babbi per la Pasqua si rivolge a coloro che cercano idee regalo originali e di qualità. Grazie alla loro estetica e ai contenuti premium, le confezioni Babbi si prestano anche come doni aziendali eleganti e di pregio.

Babbi Pasqua 2026: gusto, qualità e sostenibilità da assaporare

La Babbi Easter Edition 2026 e la linea Time for Colours rappresentano un’offerta completa per i dolci pasquali, capace di soddisfare aspettative di gusto, estetica e sostenibilità. Con prodotti che uniscono ingredienti selezionati, cura artigianale e packaging pensato per essere riutilizzabile, Babbi si conferma un punto di riferimento per chi desidera dolci di alta qualità in occasione della Pasqua.