Babbi prepara la Pasqua 2026 con nuove linee e confezioni riutilizzabili

La Pasqua è una delle ricorrenze più attese per gli amanti dei dolci pasquali e dei regali gourmet. In questo contesto, la Babbi Easter Edition 2026 propone un’offerta ricca di prodotti pensati per celebrare la stagione con dolcezza, eleganza e attenzione alla sostenibilità, perfetti per pasticcerie, gelaterie, locali e per chi cerca soluzioni regalo raffinate e gustose.
Babbi Easter Edition 2026: design e contenuti esclusivi
La nuova Babbi Easter Edition 2026 unisce estetica e gusto, con confezioni curate nei dettagli e materiali certificati come Fsc®, che ne favoriscono il riutilizzo e riducono gli sprechi. Le latte a forma di Uovo e Coniglietto racchiudono assortimenti golosi di specialità Babbi, pensati per esaltare il piacere di un dolce regalo pasquale. Questa collezione pasquale si distingue per l’uso di packaging originale e colori pastello, pensati per rendere la linea adatta a qualsiasi punto vendita o vetrina stagionale.
Tra le varianti disponibili compaiono:
- Babbini Easter Edition con fragranti wafer ricoperti di cioccolato e ripieni di crema in gusti assortiti;
- Babbini & CuBon Easter Edition che combina i wafer ai cioccolatini CuBon nei gusti Pistacchio, Nocciola e Fondente, per un’esperienza di gusto più ricca e sofisticata.
Queste proposte non solo soddisfano il palato ma offrono un valore aggiunto grazie alla cura artigianale e alla qualità delle materie prime, caratteristiche da sempre associate al marchio Babbi.
Linea Time for Colours: freschezza primaverile anche a Pasqua
Accanto alla Easter Edition, la collezione Time for Colours completa l’offerta con prodotti luminosi e vivaci, perfetti anche come idea regalo. Le confezioni dalla grafica contemporanea abbinano gusti esotici e classici per un assortimento che sorprende per varietà e originalità.
La linea comprende:
- Waferini Pistacchio e Vaniglia in latta elegante, perfetti per chi desidera un dolce raffinato con profili di sapore distintivi;
- Babbini Colours in gusti come Limone, Cocco e Mango, ideali per un palato curioso e dinamico;
- Babbini & CuBon Colours, che combina wafer e praline per un regalo goloso e sofisticato;
- Pochette Colours, realizzata con fibre riciclate certificate FSC®, pensata come confezione elegante e sostenibile, riutilizzabile e perfetta per la tavola o come accessorio.
Questi prodotti riflettono la visione Babbi di un’offerta stagionale pensata per essere non solo gustosa ma anche visivamente accattivante e responsabile dal punto di vista ambientale.
La qualità delle specialità Babbi
Fondata nel 1952 a Cesena, Babbi ha costruito una reputazione internazionale nella produzione di specialità dolciarie gourmet e nella fornitura di ingredienti per gelaterie e pasticcerie professionali. Le parole qualità, passione e artigianalità accompagnano da sempre ogni creazione del marchio, che offre un’ampia gamma di prodotti che spaziano da wafer e praline a creme e preparati per dolci. I prodotti Babbi sono riconosciuti per l’equilibrio tra fragrante wafer e ripieni cremosi, come nei famosi Waferini, disponibili in numerose varianti di gusto, o nei classici Viennesi, icona della maison dolciaria.
Sostenibilità e packaging: un valore aggiunto
Una delle caratteristiche distintive delle collezioni pasquali Babbi è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Le confezioni in carta e metallo sono progettate per essere riutilizzabili, riducendo l’impatto sull’ambiente e promuovendo un approccio più consapevole al consumo. Questo aspetto rende i prodotti Babbi non solo un piacere per il palato, ma anche un’opzione responsabile per chi sceglie regali stagionali con un valore aggiunto.
Idee regalo per professionisti e consumatori
La proposta Babbi per la Pasqua si rivolge a coloro che cercano idee regalo originali e di qualità. Grazie alla loro estetica e ai contenuti premium, le confezioni Babbi si prestano anche come doni aziendali eleganti e di pregio.
Babbi Pasqua 2026: gusto, qualità e sostenibilità da assaporare
La Babbi Easter Edition 2026 e la linea Time for Colours rappresentano un’offerta completa per i dolci pasquali, capace di soddisfare aspettative di gusto, estetica e sostenibilità. Con prodotti che uniscono ingredienti selezionati, cura artigianale e packaging pensato per essere riutilizzabile, Babbi si conferma un punto di riferimento per chi desidera dolci di alta qualità in occasione della Pasqua.
