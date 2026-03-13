La nuova farina “Blackery” di Molino Dallagiovanna in tour tra pasticcerie e pizzerie

La "Blackery", la nuova miscela creata da Molino Dallagiovanna per pasticcieri e pizzaioli, punta sul black, il nero intenso, e sul profilo aromatico del cacao. L’inedito mix tra farine di grani scelti e cacao pregiato, dopo il debutto a Sigep World 2026, è stato presentato a Roma in due locali: da Federico Prodon Patisserie (Via G. Schiapparelli 21) e nella pasticceria Cresci (Via A. De Gasperi 11). All’incontro hanno partecipato anche Diego Poli, pastry chef e docente di Milano, e Mattia Masala in rappresentanza dell’azienda. Sul tema "Colazioni in black", è stata la prima tappa di un tour dimostrativo che proseguirà fino ad ottobre in alcune delle migliori pasticcerie e pizzerie italiane, con incontri di esperti e momenti di degustazione.

Molino Dallagiovanna porta la nuova farina nera Blackery in pasticcerie e pizzerie

Il progetto Blackery e le caratteristiche della miscela

Con il Progetto Blackery, sviluppato per offrire ai professionisti uno strumento versatile, pronto all’uso e perfettamente bilanciato, l’azienda molitoria piacentina, con oltre 190 anni di storia, conferma il proprio impegno nella ricerca e nell’innovazione. La miscela non è una semplice combinazione di ingredienti, ma è studiata per coniugare performance tecniche, identità estetica e valore sostenibile, risultato di un’attenta selezione di grani di alta qualità e cacao pregiato. È pronta all’uso e conferisce all’impasto, con la cottura, un colore nero intenso del tutto naturale, senza aggiunta di coloranti. Ne hanno dimostrato versatilità e gusto, con croissant e creazioni dolci e salate, entrambi i pastry chef romani coinvolti nel progetto. La miscela nasce dalla collaborazione con Barry Callebaut e prevede l’utilizzo di cacao verificato da Cocoa Horizons, programma di sostenibilità volto a migliorare le condizioni di vita delle comunità di coltivatori e a promuovere pratiche agricole responsabili.

Diego Poli, Federico Prodon e Mattia Masala

È disponibile nel formato da 10 kg in due referenze: Blackery Debole, ideale per frolle, paste friabili, masse montate, cracker e grissini, e Blackery Forte, indicata per grandi e piccoli lievitati di pasticceria, panificazione, pizza e pasta fresca, dove sono richieste struttura, elasticità ed estensibilità. Le due versioni possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, in funzione delle esigenze tecniche e creative di chi le utilizza, con riduzione di tempi e sprechi. «È un prodotto studiato per tutto il settore dell’arte bianca - ha detto Masala - a partire dalla pasticceria fino alla pizzeria, fino alla panificazione e alla pasta fresca, quindi è rivolto a tutto il mondo della farina. La miscela dei grani, in gran parte nazionali, ci consente di mantenere la stabilità del prodotto tutto l’anno. Noi consigliamo agli chef di lavorare con la miscela sulle loro ricette-base, con eventuali accorgimenti a livello di liquidi, perché la sostanza secca del cacao tende ad assorbire più liquidi».

Le tappe del tour nelle pasticcerie e pizzerie italiane

Attraverso il tour, questa iniziativa di Molino Dallagiovanna si configura come un progetto di filiera e di cultura di prodotto che unisce azienda, professionisti e pubblico in un’esperienza concreta e a consolidarne il posizionamento nel panorama dell’arte bianca italiana con soluzioni tecniche evolute e sostenibili, capaci di generare valore lungo tutta la catena, dal laboratorio al consumatore finale. Le creazioni dolci e salate realizzate con Blackery entreranno stabilmente nell’offerta dei locali coinvolti. Prossime tappe del tour: Cuneo, Savona, Varese, Prato, Lecce, Campi Bisenzio, Firenze, Lucca, Cagliari, Assemini, Sestu, Carbonia, Teramo e Lanciano.