Dubai Chocolate Style, nuovi semifreddi e monoporzioni per gli 80 anni di Bindi

A Milano, ottant’anni fa nasceva una piccola pasticceria destinata a diventare un simbolo dell’eccellenza dolciaria italiana: Bindi. Era il dopoguerra, un periodo di rinascita e speranza, e proprio in questo contesto prende vita Bindi: un laboratorio artigianale che, grazie alla passione e alla dedizione dei suoi fondatori, si trasforma negli anni nella più grande pasticceria d’Italia.

La Torta Dubai Chocolate Style

La Torta Dubai Chocolate Style

Il segreto di questo successo risiede nella capacità di intrecciare sapientemente la tradizione con l’innovazione. Bindi ha saputo custodire gelosamente le ricette e i gesti della pasticceria classica milanese, tramandando di generazione in generazione il valore della qualità, della cura e della selezione delle materie prime. Allo stesso tempo, l’azienda non ha mai smesso di guardare al futuro, investendo in ricerca, tecnologia e creatività, per offrire prodotti sempre nuovi e sorprendenti, capaci di anticipare i gusti e le tendenze del mercato.

Bindi, 80 anni di crescita da laboratorio milanese a leader del dessert

Ogni creazione Bindi è il risultato di un viaggio che parte dalle radici della tradizione e si apre all’innovazione: un percorso fatto di studio, sperimentazione e passione, in cui ogni dettaglio è curato con attenzione. Dalla scelta degli ingredienti alla presentazione finale, tutto è pensato per emozionare e conquistare il palato, raccontando una storia di eccellenza che dura da ottant’anni. Non è un caso che, nel tempo, Bindi sia diventata un punto di riferimento per la ristorazione di qualità, sia in Italia che all’estero, portando il gusto della pasticceria italiana.

La capacità di innovare senza mai perdere il legame con le proprie radici si manifesta anche nelle novità presentate da Bindi per questo 2026. I Maestri del Dessert Bindi, una squadra di pasticceri esperti, animati da una passione autentica e da una costante voglia di sperimentare, propongono una gamma di prodotti che rappresentano il perfetto equilibrio tra classicità e modernità.

Profiterol di Romano Bindi e Torta Dubai Chocolate Style

Per celebrare gli ottant’anni di storia, Bindi ha ideato una versione esclusiva del Profiterol: il Profiterol di Romano Bindi. Morbidi bignè farciti con panna vengono immersi in una ricca crema al cioccolato fondente arricchita da un delicato sentore di nocciola, completati da scaglie croccanti di cioccolato. Il tutto viene servito in un raffinato contenitore in terracotta nera, realizzato appositamente per l’anniversario, simbolo concreto di un tributo all’evoluzione e alla tradizione. Ogni assaggio diventa un viaggio evocativo, dove passato e futuro si incontrano, regalando un’esperienza memorabile.

Il nuovo Profiterol di Romano Bindi

Il nuovo Profiterol di Romano Bindi

La Torta Dubai Chocolate Style interpreta con classe e originalità le tendenze globali: alterna strati di pan di Spagna al cacao e pistacchio a creme vellutate, mentre la pasta kataifi e il pistacchio, impreziositi dal cioccolato, donano una sorprendente croccantezza. Preporzionata in 14 fette, questa torta risponde alle esigenze della ristorazione contemporanea, offrendo un dessert raffinato e scenografico.

Linea Ispirazione dello chef: Cheesecake, Cannoncini e Tavoletta Pinoli

La linea Ispirazione dello Chef si arricchisce di tre nuove proposte pensate per i professionisti della pasticceria. La Cheesecake, dalla base cremosa e versatile, è pretagliata in 12 porzioni e si presta perfettamente a essere decorata con frutta fresca, salse o creme, permettendo di creare dessert sempre diversi e personalizzati. Il Kit Cannoncini offre fragranti cannoncini di sfoglia al burro da farcire all’istante con una golosa crema pasticcera, valorizzando freschezza e manualità e regalando cannoncini sempre freschi e irresistibili.

La Tavoletta Pinoli, un elegante trancio di gelato con panna, pasta di pinoli e anacardi, qui in un impiattamento creativo

La Tavoletta Pinoli, un elegante trancio di gelato con panna, pasta di pinoli e anacardi, qui in un impiattamento creativo

Infine, la Tavoletta Pinoli è un elegante trancio di gelato con panna, pasta di pinoli e anacardi, impreziosito da pinoli tostati croccanti: una proposta ideale per chi apprezza sapori autentici e materie prime di qualità.

Semifreddi e monoporzione pronti al servizio per la ristorazione

Tra le novità pronte per il servizio, spicca il Semifreddo al Cioccolato e Nocciola: la celebre specialità Bindi si presenta in una versione ancora più golosa, caratterizzata da un cuore di crema di nocciole avvolto da una soffice mousse al cioccolato e arricchita da nocciole pralinate. Questo dessert, subito pronto al consumo e senza bisogno di scongelare, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un dolce raffinato e pratico.

Semifreddo al Cioccolato e Nocciola, con all'interno un cuore di crema di nocciole

Semifreddo al Cioccolato e Nocciola, con all'interno un cuore di crema di nocciole

Un’altra proposta è il Croccante al Cioccolato e Caramello, una monoporzione elegante composta da semifreddo al cioccolato con cuore di salsa al caramello, decorata con mandorle pralinate e una goccia di salsa al caramello. Pronta in pochi minuti, questa creazione è pensata per offrire un’esperienza di gusto intensa e avvolgente.

Coppe gelato e sorbetti: le nuove proposte Bindi

Anche il gelato si rinnova e, tra le novità più originali, si distinguono le coppe gelato, pensate per la ristorazione che desidera differenziarsi con proposte eleganti e subito pronte. Il Flute mandarino tardivo di Ciaculli offre un sorbetto servito in un raffinato flûte di vetro, regalando un’esperienza unica sia nel gusto che nella presentazione.

Il Flute mandarino tardivo di Ciaculli nella sua elegante presentazione

Il Flute mandarino tardivo di Ciaculli nella sua elegante presentazione

La Coppa Dubai Chocolate Style propone un gelato al pistacchio e cioccolato con variegatura al pistacchio e pasta kataifi, ideale per chi cerca un dessert dal sapore internazionale. La Coppa Crema e fragole unisce gelato alla crema e panna, variegato alla fragola e decorato con fragole semi-candite, per un dessert fresco e colorato.

Infine, il Gran Gelato Lime e Zenzero presenta un sorbetto rinfrescante al lime e zenzero, perfetto a fine pasto, da servire anche con miele e scorza di lime per una nota ancora più digestiva. Queste proposte gelato rappresentano al meglio la capacità di Bindi di reinterpretare la tradizione con creatività, offrendo soluzioni versatili e di grande impatto visivo, pensate per elevare l’offerta dei professionisti e regalare momenti di autentico piacere a ogni degustazione.

Bindi oggi: visione, qualità e futuro dell’arte dolciaria

Bindi, con la sua storia lunga ottant’anni, continua a essere protagonista indiscussa dell’arte dolciaria italiana. Le novità presentate sono la testimonianza di una passione che si rinnova ogni giorno, offrendo ai professionisti della ristorazione e ai consumatori finali prodotti di qualità, pronti a sorprendere e deliziare, nel segno di una tradizione che guarda sempre avanti.