Il mercato delle verdure surgelate vola: oltre un miliardo il giro d'affari

Negli ultimi anni il mercato dei prodotti surgelati in Italia ha registrato una crescita costante, confermando un cambiamento significativo nelle abitudini alimentari delle famiglie e degli operatori della ristorazione. All’interno di questo comparto, le verdure surgelate rappresentano la categoria più consumata, dimostrando come praticità, qualità e riduzione degli sprechi alimentari siano diventati fattori sempre più determinanti nelle scelte di acquisto.

Le verdure rimangono di gran lunga i prodotti più consumati nella categoria dei surgelati

Le verdure rimangono di gran lunga i prodotti più consumati nella categoria dei surgelati

Secondo i dati diffusi da una ricerca Nielsen sui consumi di verdure surgelate sono aumentati anche nel 2025: il comparto ha superato 1 miliardo di euro di fatturato, con un aumento dell’1,6% rispetto all’anno precedente. A livello di quantità, sono stati movimentati circa 250 milioni di chilogrammi, sostanzialmente stabili rispetto al periodo precedente. Particolarmente rilevante è la diffusione nelle famiglie italiane: la penetrazione raggiunge l’88%, confermando che questi prodotti sono ormai presenti nella maggior parte delle case, con un utilizzo sempre più diffuso anche in ambito food service.

L'utilizzo di verdure surgelate è sempre maggiore nei ristoranti, che ne apprezzano la semplicità d'utilizzo per le proprie creazioni gourmet

L'utilizzo di verdure surgelate è sempre maggiore nei ristoranti, che ne apprezzano la semplicità d'utilizzo per le proprie creazioni gourmet

Infatti, del volume complessivo, il 36% è stato assorbito dal consumo fuori dalle mura domestiche, un dato che comprende la ristorazione commerciale, la ristorazione collettiva e il canale door-to-door. Considerando il mercato complessivo dei vegetali surgelati - escludendo le patate - il comparto ha raggiunto un valore di oltre 1,026 miliardi di euro secondo una ricerca Nielsen, registrando una crescita del +1,62% rispetto al periodo precedente. Dal punto di vista dei volumi, il mercato ha movimentato circa 250 milioni di chilogrammi, con una variazione sostanzialmente stabile (-0,31%).

L’andamento delle principali categorie

Entrando nel dettaglio delle diverse categorie, il segmento delle zuppe e minestroni surgelati mostra una fase di lieve contrazione. Le vendite a valore si attestano a 197,6 milioni di euro, con una flessione del -2,94%, mentre i volumi raggiungono 60,1 milioni di chilogrammi, segnando un calo più marcato (-3,89%). Anche la penetrazione registra una leggera riduzione, fermandosi al 51,6% (-0,3). Nonostante questa dinamica, il segmento continua a rappresentare una componente importante del mercato, grazie alla praticità e alla versatilità di questi prodotti, spesso scelti per la preparazione rapida di piatti completi.

Nelle varie tipologie di prodotti dell'orto surgelati, il minestrone rimane ancora il più diffuso

Nelle varie tipologie di prodotti dell'orto surgelati, il minestrone rimane ancora il più diffuso

Segnali decisamente più positivi arrivano invece dal comparto dei vegetali preparati, che include prodotti già conditi o pronti per la cottura. In questo caso il valore delle vendite raggiunge 128,3 milioni di euro, con una crescita del +2,33%, mentre i volumi si attestano a 20 milioni di chilogrammi, in aumento del +2,11%. Ancora più evidente è l’incremento della diffusione nelle famiglie, con una penetrazione del 36,9% e una crescita di 1,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il dato conferma l’interesse crescente dei consumatori verso soluzioni sempre più pratiche e veloci, capaci di ridurre i tempi di preparazione in cucina.

Il mercato delle verdure surgelate in Italia Vendite a Valore Vendite a Volume Penetrazione% MKT FROZEN (Escludendo le patate) 1.026.366.584 1,62 250.115.290 -0,31 88,3 0,1 ZUPPE/MINESTRONI 197.609.424 -2,94 60.129.483 -3,89 51,6 -0,3 VEGETALI PREPARATI 128.363.739 2,33 20.020.222 2,11 36,9 1,5 VEGETALI NATURALI 515.484.255 0,2 144.963.394 0,26 78,4 0,4 ALTRO (Funghi, Frutta ed Erbe/Aromi) 159.213.982 14,88 22.415.078 4,38 54,1 2

Il cuore del mercato resta comunque rappresentato dai vegetali naturali surgelati, cioè le verdure non preparate e generalmente senza condimenti. Questo segmento genera oltre 515 milioni di euro di fatturato, con una crescita contenuta ma positiva (+0,20%). Anche i volumi mostrano una sostanziale stabilità, con quasi 145 milioni di chilogrammi venduti e un incremento del +0,26%. Particolarmente rilevante è il dato relativo alla diffusione: la penetrazione raggiunge il 78,4% delle famiglie italiane, in aumento di 0,4 punti percentuali, confermando il ruolo centrale di questi prodotti nella spesa domestica.

Le categorie emergenti trainano la crescita

Infine, una dinamica molto vivace caratterizza la categoria che comprende funghi, frutta surgelata ed erbe o aromi. In questo caso il valore delle vendite raggiunge 159,2 milioni di euro, con una crescita significativa del +14,88% rispetto all’anno precedente. Anche i volumi registrano un aumento, arrivando a 22,4 milioni di chilogrammi (+4,38%). La penetrazione sale al 54,1%, con un incremento di 2 punti percentuali, segno di un interesse sempre più ampio verso queste tipologie di prodotti, spesso utilizzate sia nella cucina domestica sia in preparazioni più creative in ambito ristorativo.

Tra i prodotti vegetali surgelati più in crescita i funghi

Tra i prodotti vegetali surgelati più in crescita i funghi

Nel complesso, il quadro che emerge evidenzia un mercato solido e altamente diffuso, in cui alcune categorie mostrano segnali di rallentamento mentre altre registrano una crescita significativa. I vegetali naturali continuano a rappresentare il pilastro del comparto, ma aumenta l’attenzione verso prodotti più elaborati o specifici, come i vegetali preparati e le categorie complementari.

I vantaggi delle verdure surgelate nel food service Riduzione degli sprechi alimentari : si utilizza solo la quantità necessaria.

: si utilizza solo la quantità necessaria. Disponibilità tutto l’anno : ortaggi stagionali sempre pronti all’uso.

: ortaggi stagionali sempre pronti all’uso. Standard qualitativo costante : pezzatura, gusto e resa uniformi.

: pezzatura, gusto e resa uniformi. Ottimizzazione dei tempi di preparazione : prodotti già puliti e tagliati.

: prodotti già puliti e tagliati. Maggiore efficienza nella gestione del magazzino : conservazione prolungata.

: conservazione prolungata. Versatilità in cucina : adatte a contorni, primi piatti, zuppe e preparazioni creative.

: adatte a contorni, primi piatti, zuppe e preparazioni creative. Controllo dei costi: minori scarti e maggiore prevedibilità nelle porzioni.

I vantaggi delle verdure surgelate nel food serviceRiduzione degli sprechi alimentari: si utilizza solo la quantità necessaria.Disponibilità tutto l’anno: ortaggi stagionali sempre pronti all’uso.Standard qualitativo costante: pezzatura, gusto e resa uniformi.Ottimizzazione dei tempi di preparazione: prodotti già puliti e tagliati.Maggiore efficienza nella gestione del magazzino: conservazione prolungata.Versatilità in cucina: adatte a contorni, primi piatti, zuppe e preparazioni creative.Controllo dei costi: minori scarti e maggiore prevedibilità nelle porzioni.

Questa evoluzione riflette un cambiamento più ampio negli stili di consumo, sempre più orientati verso soluzioni pratiche, versatili e adatte ai ritmi quotidiani, senza rinunciare alla qualità e alla varietà dell’offerta alimentare.

I principali player del mercato

Il mercato delle verdure surgelate continua a crescere grazie alla richiesta di ingredienti pratici, nutrienti e disponibili tutto l’anno, sempre più utilizzati sia nel retail sia nel food service. In questo scenario operano grandi gruppi internazionali e realtà italiane specializzate, impegnate nello sviluppo di filiere efficienti e soluzioni dedicate alla cucina professionale. Tra i principali protagonisti del settore figurano Bonduelle, player globale con linee specifiche per la ristorazione, Greenyard, gruppo internazionale attivo nella distribuzione di ortofrutta fresca e surgelata, e due importanti realtà italiane come Orogel, cooperativa leader nei vegetali surgelati e con un'ampissima gamma di prodotti per il food service, e Fruttagel, che con il marchio Almaverde Bio rappresenta uno dei riferimenti nel segmento delle verdure biologiche.

Sempre più aziende produttrici di verdure surgelate si rivolgono al mondo del food service e della ristorazione con linee di prodotto dedicate

Sempre più aziende produttrici di verdure surgelate si rivolgono al mondo del food service e della ristorazione con linee di prodotto dedicate

Queste aziende propongono assortimenti sempre più ampi che spaziano dalle verdure monovarietà ai mix pronti, fino a soluzioni pensate per semplificare il lavoro in cucina, contribuendo a rendere i vegetali surgelati una risorsa versatile e affidabile per ristoranti, catering e ristorazione collettiva.

Bonduelle - Ampia gamma di vegetali surgelati per retail e food service

Bonduelle è un player globale nel settore dei vegetali surgelati, con una presenza consolidata anche sul mercato italiano. Fondata nel 1853 come impresa agricola, l’azienda ha sviluppato una filiera sostenibile che copre tutte le fasi produttive, dalla coltivazione alla surgelazione rapida, garantendo qualità e freschezza dei prodotti. La gamma comprende piselli, fagiolini, spinaci, broccoli e mix di verdure, disponibili in formati sia per il consumo domestico sia per il settore food service, con linee professionali dedicate a chef e ristoratori.

Le aziende forniscono formati ideali per l'utilizzo in casa ma anche per preparazioni veloci al ristorante

Le aziende forniscono formati ideali per l'utilizzo in casa ma anche per preparazioni veloci al ristorante

Nella divisione Bonduelle Food Service, dedicata al mondo horeca, le linee Minute®, Le Arrostite, Brunoise e Grigliate Service offrono verdure, cereali e legumi surgelati pronti all’uso, tagliati, arrostiti o grigliati, pensati per semplificare e velocizzare il lavoro in cucina professionale.

Fruttagel (Almaverde Bio) - Specialista di verdure surgelate biologiche

Fruttagel, cooperativa italiana leader nella lavorazione di ortofrutta, propone il marchio Almaverde Bio, punto di riferimento nel settore dei vegetali surgelati biologici. L’azienda offre una gamma completa di prodotti monovarietà e mix per minestroni e contorni, tutti IQF per mantenere integrità, gusto e valori nutrizionali, riducendo gli sprechi. Tra le linee principali si segnalano Almaverde Bio per il canale food service, con formati professionali studiati per ristoranti e catering, e Sucor, che propone vari formati di verdure surgelate.

Le verdure surgelate permettono agli chef meno sprechi e più velocità di preparazione

Le verdure surgelate permettono agli chef meno sprechi e più velocità di preparazione

La filiera italiana controllata garantisce qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare, mentre il packaging innovativo e le soluzioni pronte all’uso facilitano il lavoro di chef e operatori, rispondendo alla crescente domanda di verdure biologiche pratiche, nutrienti e versatili.

Greenyard - Fornitore globale di verdure surgelate per retail e ristorazione

Greenyard, gruppo internazionale con base in Belgio leader nella distribuzione di frutta e verdura fresca e surgelata, propone una gamma completa di verdure surgelate per il mercato europeo e italiano. La divisione Greenyard Frozen offre prodotti monovarietà, mix per piatti pronti e ingredienti destinati al canale retail e al food service, pensati per mantenere nutrienti e freschezza tipici dei surgelati, destinate sia alla grande distribuzione che al food service. La filiera europea, con siti produttivi strategici, garantisce qualità, sicurezza e disponibilità costante, supportando chef, catene di ristoranti e retailer nella proposta di verdure pratiche, versatili e sostenibili, perfette per contorni, minestroni e preparazioni creative.

I maggiori player sul mercato hanno differenziato molto la produzione su diverse linee di ortaggi

I maggiori player sul mercato hanno differenziato molto la produzione su diverse linee di ortaggi

Orogel, leader italiano nei vegetali surgelati

Orogel è una delle principali realtà italiane nel settore dei vegetali surgelati, con una forte identità legata alla produzione agricola nazionale e alla valorizzazione del territorio. Nata come cooperativa di imprenditori agricoli, l’azienda ha sviluppato una filiera integrata che controlla tutte le fasi produttive, dalla semina alla surgelazione, lavorando le materie prime entro poche ore dalla raccolta per preservarne freschezza, gusto e proprietà nutrizionali. Il catalogo della divisione Foodservice comprende un’ampia gamma di verdure surgelate - tra cui bietole, broccoli, carote e cavolfiori - oltre a numerose varietà stagionali, destinate al canale ristorazione, dove rispondono alla crescente richiesta di ingredienti pratici e salutari per la cucina professionale.

Il mercato delle verdure surgelate per la ristorazione oggi fornisce un'ampissima gamma di prodotti

Il mercato delle verdure surgelate per la ristorazione oggi fornisce un'ampissima gamma di prodotti

In assortimento anche una vasta gamma di verdure surgelate a produzione biologica certificata, coltivate con metodi naturali senza l’impiego di prodotti chimici. Accanto alle verdure singole, l’azienda propone minestroni, zuppe, vellutate e mix pronti per la cottura, oltre a nuove referenze pensate per un’alimentazione moderna e ricca di vegetali.

Il ruolo delle verdure surgelate tra praticità, qualità e riduzione degli sprechi

Nel complesso, il comparto delle verdure surgelate continua a rafforzare il proprio ruolo nel sistema alimentare grazie a una combinazione di qualità, praticità e riduzione degli sprechi. La surgelazione consente infatti di preservare gran parte delle proprietà nutrizionali degli ortaggi e di renderli disponibili tutto l’anno. Per famiglie e operatori della ristorazione rappresenta una soluzione efficiente, capace di coniugare gestione delle scorte, flessibilità in cucina e costanza qualitativa.