Sempe più voglia di cioccolato: domanda di esperienze in crescita, ma offerta limitata

Il cioccolato italiano rappresenta una delle eccellenze più riconosciute del settore agroalimentare, con una presenza consolidata sia nella grande industria sia nell’artigianato di qualità. Dalle creme spalmabili leader a livello mondiale fino alle tavolette premium e alle produzioni monorigine, l’Italia si distingue per la varietà e l’elevato standard qualitativo. A questo si aggiunge il ruolo dei maestri cioccolatieri, capaci di ottenere riconoscimenti nei principali concorsi internazionali. Nonostante questa posizione di rilievo, il comparto del turismo del cioccolato non ha ancora espresso pienamente il proprio potenziale.

Roberta Garibaldi, nel suo rapporto sull'Enoturismo, sottolinea grandi margini di crescita per il turismo legato al cioccolato

Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, redatto da Roberta Garibaldi, presidente di Aite-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e docente all'Università di Bergamo l’interesse per le visite alle fabbriche di cioccolato è in forte crescita. Nel 2025 il 47% degli italiani si dichiara interessato a vivere esperienze legate a questo prodotto durante i propri viaggi, ma solo il 19% ha effettivamente partecipato a tali attività negli ultimi tre anni. Il divario del 28% evidenzia un’ampia domanda ancora inespressa, che potrebbe tradursi in nuove opportunità per il settore turistico.

Anche a livello internazionale emergono dati significativi. Solo l’11% dei turisti stranieri ha visitato una fabbrica di cioccolato durante un soggiorno in Italia, mentre il 27% si dichiara interessato a farlo. Gli Stati Uniti guidano questa tendenza, seguiti da Regno Unito e area Austria-Svizzera, confermando l’attrattività del prodotto sui mercati esteri.

Distretti del cioccolato e turismo esperienziale

L’Italia dispone di numerosi poli legati al cioccolato che potrebbero diventare punti di riferimento per il turismo esperienziale. Torino e il Piemonte sono storicamente legati al gianduiotto, Perugia rappresenta un centro industriale di primo piano, mentre Modica e la Sicilia offrono produzioni identitarie riconosciute anche a livello europeo. A queste realtà si affiancano botteghe storiche diffuse su tutto il territorio e nuove iniziative promosse da giovani artigiani.

La nuova Città del Cioccolato di Perugia, un museo esperienziale

Il potenziale si estende anche alla stagione estiva, quando il consumo si lega al mondo della gelateria, ampliando le occasioni di fruizione turistica. In questo contesto, progetti come La Città del Cioccolato di Perugia rappresentano esempi concreti di valorizzazione del patrimonio produttivo.

Strategie per sviluppare il turismo del cioccolato

Nonostante le basi solide, il settore richiede ulteriori investimenti per trasformare l’interesse in esperienze strutturate. «Il turismo del cioccolato, oggi, è una leva culturale ed economica ancora sottoutilizzata. L'Italia potrebbe assumere un ruolo di riferimento internazionale valorizzando il proprio patrimonio storico, artigianale e industriale, e rispondendo così a una domanda crescente e non soddisfatta», afferma Roberta Garibaldi.

Tra le strategie più rilevanti emerge la necessità di sviluppare esperienze immersive, come visite guidate, laboratori sensoriali e percorsi narrativi, oltre a integrare i distretti produttivi in offerte territoriali coordinate. Fondamentale anche il rafforzamento della comunicazione digitale, con contenuti mirati e strumenti di prenotazione accessibili, e la valorizzazione di eventi e festival dedicati al cioccolato, come Eurochocolate, Chocomodica o CioccolaTò.

Un settore da valorizzare per il turismo italiano

Il turismo del cioccolato si configura come un segmento ad alto potenziale per il sistema Italia. L’integrazione tra produzione, territorio ed esperienza può generare nuove opportunità economiche e rafforzare l’attrattività delle destinazioni. Il gap tra domanda e offerta evidenzia la necessità di un approccio strategico, capace di trasformare il cioccolato in un driver turistico strutturato e competitivo a livello internazionale.