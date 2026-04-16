Gelato artigianale, Günther punta sul B2B e progetta un nuovo laboratorio

Il marchio Günther Gelato e Golosità, fondato da Günther Rohregger, ha costruito la propria identità di "Anima Alpina" su una filosofia produttiva coerente e riconoscibile. Al centro del progetto si collocano la ricerca delle materie prime, l’attenzione alla stagionalità e una visione del gelato artigianale basata su semplicità e qualità. Questo approccio ha permesso al brand di affermarsi con diversi punti vendita tra Roma e Bolzano, consolidando un posizionamento distintivo nel settore della gelateria artigianale italiana.

Günther Rohregger, col suo gelato dall'Anima Alpina, un brand in grande crescita

Parallelamente alla rete retail, Günther Gelato e Golosità sta sviluppando un progetto strutturato nel canale B2B, con l’obiettivo di ampliare la capacità produttiva e distributiva. È prevista la realizzazione di un nuovo laboratorio dedicato, pensato per sostenere la crescita del brand e migliorare l’efficienza operativa. Questa evoluzione consentirà una maggiore flessibilità nella produzione e una distribuzione più capillare, mantenendo al centro la qualità del prodotto artigianale.

Anima Alpina: identità e selezione degli ingredienti

La sintesi della filosofia del brand è rappresentata dal concetto di “Anima Alpina”, elemento identitario che guida ogni fase del processo produttivo. Non si tratta di un semplice claim, ma di un’impostazione concreta che orienta la selezione degli ingredienti e la definizione delle ricette. La collaborazione con produttori e realtà di montagna come Acqua Plose delle Dolomiti e Agrimontana contribuisce a rafforzare un legame diretto con il territorio alpino. Le ricette sono caratterizzate da formulazioni essenziali, con pochi ingredienti e un’attenzione particolare alla valorizzazione del gusto naturale.

Il gelato al gusto Dolomiti, che combina pino mugo e frutti di bosco, espressione diretta dell’identità alpina del brand

Tra le creazioni più riconoscibili si trovano gusti iconici come Pino Mugo, Strudel, Sacher e il gusto Dolomiti, che combina pino mugo e frutti di bosco, espressione diretta dell’identità alpina del brand.

Espansione tra Bolzano e Roma: crescita del brand

Le direttrici strategiche del brand si concentrano su due poli principali. Da un lato Bolzano, dove la recente apertura nella centrale Piazza Alto Adige ha segnato un ritorno simbolico alle origini del fondatore. Lo store rappresenta un’evoluzione del concept iniziale, integrando alla proposta di gelato anche un’offerta di pasticceria e caffetteria.

Günther Gelato e Golosità a Roma in via Pettinari

Dall’altro lato, Roma continua a rappresentare un punto di riferimento strategico, con i punti vendita attivi in via dei Pettinari e Piazza Sant’Eustachio. Le attività nella capitale sono orientate al consolidamento e al rafforzamento della presenza sul mercato.

Il percorso di crescita continua

Nel percorso di crescita si inserisce anche la conclusione della collaborazione con il Mercato Centrale di Roma, avvenuta dopo tre anni di attività. L’esperienza ha rappresentato una fase significativa nello sviluppo del brand, contribuendo alla sua evoluzione commerciale e organizzativa. Nei prossimi mesi sono previsti nuovi progetti, collaborazioni e lo sviluppo di ulteriori prodotti, con particolare attenzione agli store di Bolzano e Roma.

Günther Rohregger con un suo gelato a Roma, la città dove il marchio si è sviluppato maggiormente

«Negli ultimi anni il brand è cresciuto e si è strutturato e oggi abbiamo scelto di dare una direzione ancora più chiara al nostro lavoro - racconta il fondatore Günther Rohregger - Bolzano sta andando molto bene ed è per noi anche un ritorno alle origini, Roma resta centrale con i nostri punti vendita già attivi, e il B2B rappresenta una parte importante del nostro sviluppo futuro, con l’idea di arrivare nei prossimi anni a un laboratorio produttivo dedicato. In questo percorso il Mercato Centrale è stato una tappa significativa. Sono stati tre anni importanti, nei quali abbiamo lavorato bene e che ci hanno permesso di crescere. Ringraziamo chi ha condiviso questo percorso con noi e chi è passato a trovarci».