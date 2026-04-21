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Smoked Cheese: il formaggio al peperoncino affumicato, senza lattosio e vegetariano

Smoked Cheese di Bergader unisce affumicatura a freddo, latte bavarese e peperoncino per un formaggio semimolle dal sapore unico. Naturale, senza lattosio e glutine, versatile per aperitivi, taglieri e snack

di Redazione Italia a Tavola
 
21 aprile 2026 | 12:30

Smoked Cheese: il formaggio al peperoncino affumicato, senza lattosio e vegetariano

Smoked Cheese di Bergader unisce affumicatura a freddo, latte bavarese e peperoncino per un formaggio semimolle dal sapore unico. Naturale, senza lattosio e glutine, versatile per aperitivi, taglieri e snack

di Redazione Italia a Tavola
21 aprile 2026 | 12:30
 

Bergader presenta una novità capace di coniugare tradizione e gusto contemporaneo: Smoked Cheese, il formaggio semimolle al peperoncino affumicato a freddo, ora disponibile a libero servizio, ideale per ristorazione veloce e foodservice. Un prodotto che racconta una storia lunga oltre un secolo e che si traduce oggi in un’esperienza di sapore distintiva.

Il nuovo Smoked Cheese di Bergader, un semimolle al peperoncino affumicato a freddo
Il nuovo Smoked Cheese di Bergader, un semimolle al peperoncino affumicato a freddo

Affumicatura a freddo: tecnica artigianale e sapore unico

La lavorazione di Smoked Cheese affonda le sue radici in un processo artigianale tramandato da oltre 120 anni: l’affumicatura a freddo su legno alpino, eseguita con cura e maestria dai casari Bergader. Una tecnica delicata che preserva la qualità della materia prima e dona al formaggio una nota aromatica elegante e sapida. 

Con Smoked Cheese si possono realizzare toast gustosi e dal sapore intenso
Con Smoked Cheese si possono realizzare toast gustosi e dal sapore intenso

A questa si unisce il carattere deciso del peperoncino, per un equilibrio perfetto tra intensità e rotondità.

Latte bavarese e versatilità: perfetto per ogni occasione

Realizzato con il 100% di latte bavarese proveniente da allevamenti situati nella cornice montana delle Prealpi, Smoked Cheese rappresenta l’espressione autentica di un territorio generoso e genuino. Un prodotto pensato per incontrare le esigenze del consumatore moderno: naturalmente privo di lattosio, senza glutine e adatto a una dieta vegetariana.

Smoked Cheese è ideale per arricchire aperitivi, panini e taglieri, snack e tartine
Smoked Cheese è ideale per arricchire aperitivi, panini e taglieri, snack e tartine

Versatile e contemporaneo, Smoked Cheese è ideale per arricchire aperitivi, panini e taglieri, ma anche per dare un tocco originale a snack e tartine. La sua personalità affumicata lo rende perfetto anche per i momenti conviviali, aggiungendo una nota di carattere a ogni occasione.

Filosofia Bergader e storia di eccellenza

Dietro ogni assaggio c’è la filosofia di Bergader, racchiusa nelle parole di Charlotte Steffel, figlia del fondatore dell’azienda Basil Weixler: «Una buona impresa è come un buon formaggio. Stagiona». Un principio che guida l’azienda fin dal 1902, quando Basil Weixler avviò il suo piccolo caseificio a Waging am See, trasformando il latte dei pascoli alpini in prodotti di eccellenza.

Con Smoked Cheese, Bergader rinnova il proprio impegno nel valorizzare la tradizione casearia e arricchire la gamma di specialità casearie, portando sulla tavola un formaggio che unisce autenticità, innovazione e gusto deciso.

Bergader Italia
Via Monte Baldo 14F 37062 Dossobuono (Vr)
Tel +39 045 8613411

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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