Per una realtà storica come Redoro , fondata nel 1895 e legata alla tradizione olivicola veneta, il riconoscimento porta con sé un valore di continuità tra radici territoriali, alta tecnologia e innovazione dei processi di trasformazione del vero Made in Italy.

In questo contesto, il piazzamento di Redoro nella sezione dedicata ai grandi produttori biologici assume un rilievo che va oltre la cronaca del premio e si inserisce in un discorso più ampio sulla capacità competitiva dell’olivicoltura italiana in un quadro internazionale sempre più selettivo.

Il Sol d’Oro è infatti uno dei concorsi internazionali più osservati nel mondo dell’olio extravergine: l’edizione 2026 ha visto la valutazione in blind tasting di 315 campioni provenienti da 9 Paesi, esaminati da una giuria composta da 15 maestri assaggiatori.

Redoro Frantoi Veneti ha ottenuto il premio nella categoria Big Producers Biologico del 24° Concorso Internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord, per l’azienda veronese si tratta del primo riconoscimento di questo livello al concorso dopo vent’anni. La categoria Big Producers è riservata alle realtà top con oltre 1 milione di litri di olio extravergine di oliva. Il dato non interessa soltanto l’azienda, ma l’intera filiera.

L’ olio extravergine Redoro Biologico , insignito della Targa d’Argento al Sol d’Oro , rappresenta una delle massime espressioni qualitative del territorio veneto. Per la prima volta dopo vent’anni il cambiamento climatico fa vincere il Nord Italia sulle aree calde del Mediterraneo. Il riconoscimento ottenuto a Sol Expo apre una riflessione più ampia sul futuro dell’olivicoltura del Nord Italia, tra qualità sensoriale, adattamento climatico e nuova centralità dei territori ad alta latitudine.

Olio biologico, la svolta dei grandi numeri: Redoro tra i migliori al mondo L’olio extravergine Redoro Biologico conquista la Targa d’Argento al Sol d’Oro 2026, segnando un passaggio storico per il Veneto e l’olivicoltura del Nord Italia, tra qualità, clima e nuovi equilibri produttivi internazionali

Olio biologico, la svolta dei grandi numeri: Redoro tra i migliori al mondo L’olio extravergine Redoro Biologico conquista la Targa d’Argento al Sol d’Oro 2026, segnando un passaggio storico per il Veneto e l’olivicoltura del Nord Italia, tra qualità, clima e nuovi equilibri produttivi internazionali