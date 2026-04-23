L'olio extra vergine Redoro Biologico

Prodotto in aree collinari attentamente monitorate e coltivate secondo rigorosi disciplinari dell’agricoltura biologica,l'olio extra vergine Redoro Biologico si distingue per un profilo equilibrato, capace di coniugare delicatezza al palato e intensità aromatica. Il risultato è un olio dal profumo fresco e piacevolmente fruttato, espressione autentica di territori preservati e di una filiera che privilegia esclusivamente metodi naturali.

All’assaggio rivela una personalità armoniosa, con note fruttate ben definite che non risultano mai invadenti. Questa caratteristica lo rende particolarmente versatile in cucina, ideale per accompagnare piatti leggeri e salutari. Si esprime al meglio su verdure al vapore, ma si presta con equilibrio anche all’abbinamento con carni bianche e preparazioni a base di pesce, valorizzandone i sapori senza coprirli.

Dal punto di vista nutrizionale, si caratterizza per un elevato contenuto energetico, pari a 824 kcal per 100 ml, con una presenza significativa di grassi (91,6 g), di cui 13,3 g saturi. È privo di carboidrati, zuccheri, proteine, fibre e sale, mentre apporta vitamina E in quantità rilevante, pari al 92% dei valori nutritivi di riferimento.