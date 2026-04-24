Pizza senza glutine sempre più “formato pizzeria”: arriva la base da 30 cm

Schär Foodservice, la divisione del Gruppo Dr. Schär dedicata al canale Horeca, da anni impegnata nel garantire la miglior esperienza di gusto fuori casa a chi deve seguire una dieta senza glutine, presenta la nuova Pizza Base XL dal diametro di 30 cm e dal peso di 220g, nata per avvicinarsi ancora di più al formato della pizza tradizionale tipicamente offerta nelle pizzerie.

La nuova Pizza Base XL dal diametro di 30 cm di Schär Foodservice

La nuova Pizza Base XL dal diametro di 30 cm di Schär Foodservice

Come la Pizza Base Schär da 27 cm, anche la versione XL è precotta, surgelata e disponibile nella pratica teglia in alluminio, che aiuta a garantire la non contaminazione da contatto con le superfici. Senza glutine, senza frumento, senza lattosio e vegana, è ideale per soddisfare una clientela con diverse esigenze alimentari.

Pizza senza glutine per il canale Horeca: sicurezza e versatilità

Cotta su pietra per offrire tutto il sapore e la consistenza della pizza artigianale, ha una texture croccante fuori e morbida dentro.

La surgelazione mantiene intatte freschezza e caratteristiche organolettiche, offrendo una shelf life di 360 giorni.

La Pizza Base XL, senza glutine, offre tutto il sapore e la consistenza della pizza artigianale

La Pizza Base XL, senza glutine, offre tutto il sapore e la consistenza della pizza artigianale

Preparare una pizza con la Pizza Base XL Schär è semplice: basta scongelarla 10 minuti a temperatura ambiente, farcirla a piacimento e infornarla.

La pratica teglia in alluminio consente anche a chi non ha un forno dedicato di poter offrire una gustosa pizza senza glutine alla propria clientela, ampliando così le proprie opportunità di business.