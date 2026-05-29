Addio pizza acquosa: come cambiano le mozzarelle per l’alta temperatura

Il legame tra l'eccellenza della produzione lattiero-casearia e il mondo della pizza di alta qualità si esprime attraverso la capacità di creare soluzioni precise per le esigenze dei professionisti e dei consumatori più attenti. La collaborazione tra il comparto produttivo e i grandi interpreti dell'arte bianca rappresenta la chiave per comprendere come una materia prima d'eccellenza possa trasformarsi in un elemento strutturale e funzionale per la riuscita di un prodotto gastronomico perfetto.

Mozzarella di Bufala Campana Dop per pizzeria: la svolta tecnica di “Bella”

La gestione dell'umidità e il comportamento in cottura sono da sempre i fattori più complessi nella lavorazione della mozzarella di bufala sulla pizza. La risposta a questa esigenza tecnica è rappresentata dalla linea “Bella” by Ciro Salvo, una mozzarella di bufala campana Dop sviluppata specificamente per il canale Horeca in stretta sinergia con il noto maestro pizzaiolo.

Mozzarella di bufala campana Dop “Bella”, sviluppata con Ciro Salvo

Mozzarella di bufala campana Dop “Bella”, sviluppata con Ciro Salvo

Questo prodotto assicura performance elevate nei forni ad alta temperatura, risolvendo una delle problematiche storiche dei professionisti del settore. «Una mozzarella di bufala campana Dop con pH di filatura che potesse avere un'attitudine casearia giusta e anche di filabilità sulla pizza senza rilascio di liquido in cottura», commenta Antonello Sorrentino, CEO di Sorì.

Oltre alla versione professionale, la gamma si estende alla Gdo con la linea “Bella Retail”, studiata per offrire gli stessi standard qualitativi d’eccellenza anche all’interno del contesto domestico, intercettando una platea di consumatori sempre più esigente.

Fior di Latte Appennino Campano: la ricetta a lenta maturazione firmata Franco Pepe

Un altro pilastro della gamma nasce dal confronto diretto con il maestro pizzaiolo Franco Pepe, focalizzandosi sulle potenzialità di un territorio circoscritto e dalle caratteristiche uniche. Il Fior di Latte Appennino Campano è una pasta filata a lenta maturazione che racchiude i saperi di una storia casearia ultracentenaria. La materia prima proviene esclusivamente da allevamenti certificati e pascoli in alta quota, dove le condizioni climatiche definiscono il profilo organolettico del latte.

Fior di latte dell’Appennino Campano, nato dalla collaborazione con Franco Pepe

Fior di latte dell’Appennino Campano, nato dalla collaborazione con Franco Pepe

«È un prodotto realizzato a chilometro zero, da latte esclusivamente proveniente dall'Appennino Campano. Una richiesta specifica del maestro Franco Pepe che abbiamo accontentato per far sì che insieme potessimo fare una ricetta secondo le sue aspettative e quelle di un mercato attento. È stato un contributo fondamentale per noi», continua Sorrentino

Mozzarella julienne 100% latte campano: filabilità perfetta e non brucia in forno

La ricerca applicata ai formati di taglio rappresenta un ulteriore elemento di forza per l'ottimizzazione dei tempi e delle tecniche in pizzeria. La mozzarella julienne 100% latte campano si propone come lo standard di riferimento per il mercato europeo e internazionale, grazie a un processo produttivo basato su una materia prima a chilometro zero.

Mozzarella julienne 100% latte campano Sorì

Mozzarella julienne 100% latte campano Sorì

«Abbiamo un latte che tutte le mattine giunge al nostro stabilimento alle 8:00, lo trasformiamo in quelle ore di lavorazione e abbiamo un prodotto con un pH di filatura stabile, che consente di avere una migliore attitudine in sede di cottura. In forno non brucia, tende ad avere una filabilità perfetta e garantisce una grandissima digeribilità per il consumatore finale. La julienne è il formato che incontra le richieste di tutti gli utenti professionali», aggiunge Antonello Sorrentino.

Antonello Sorrentino, CEO di Sorì

Antonello Sorrentino, CEO di Sorì

Il formato si inserisce in un percorso strategico che vede la nascita di una filiera casearia integrata e reattiva, supportata da un piano di ampliamento strutturale del sito produttivo per sostenere i futuri progetti di ricerca e sviluppo del gruppo.