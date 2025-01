Pizza bagnata con la Mozzarella di Bufala Dop? Dalla Campania la soluzione

La pizza bagnata? Un incubo per pizzaioli e amanti della buona cucina. Finalmente, però, la soluzione arriva dalla Campania, dove Sorì, storica azienda casearia, ha lanciato “Bella”, la Mozzarella di Bufala Dop perfetta per la pizza. Dopo anni di ricerca e una collaborazione con Ciro Salvo, uno dei più celebri pizzaioli del mondo, nasce un prodotto capace di garantire gusto e consistenza senza compromessi.

La Mozzarella di Bufala Dop di Sorì

Addio alla pizza bagnata grazie alla Mozzarella di Bufala Dop di Sorì

Da sempre, la Mozzarella di Bufala è amata per il suo sapore unico, ma la sua naturale ricchezza di liquidi può compromettere la riuscita della pizza, rendendola troppo umida al centro. Per anni, i pizzaioli hanno dovuto scegliere tra il gusto inimitabile della bufala e la praticità del fior di latte. Sorì, azienda campana con oltre un secolo di esperienza, ha deciso di raccogliere questa sfida, lavorando a lungo per creare una mozzarella che esalti la pizza senza appesantirla. «Per noi produttori di Mozzarella di Bufala Campana Dop - spiega Antonello Sorrentino, alla guida di Sorì con il fratello Gaetano - trovare la mozzarella giusta per la pizza è diventata, negli anni, una vera e propria missione. Un sogno che si è trasformato in realtà che abbiamo voluto chiamare "Bella". Un termine che si ispira al linguaggio quotidiano napoletano, per descrivere un prodotto che appaga tutti i sensi».

Ciro Salvo, maestro pizzaiolo, insieme ai fratelli Sorrentino

L'incontro tra Sorì e Ciro Salvo ha portato alla creazione di un prodotto pensato per semplificare il lavoro dei pizzaioli, senza rinunciare alla qualità. Con un contenuto di umidità ridotto, “Bella” promette di evitare il fastidioso problema del rilascio di liquidi, offrendo una consistenza perfetta sia per il palato che per la cottura. «La collaborazione con Sorì nasce con l'intento di creare una Mozzarella di Bufala che rappresentasse per noi pizzaioli un valore aggiunto e non un problema - racconta Ciro Salvo. Con "Bella" vogliamo rendere omaggio alla tradizione gastronomica campana, valorizzando insieme la pizza e la Mozzarella di Bufala. Grazie a un bellissimo lavoro di squadra, dove ognuno ha messo a disposizione le proprie conoscenze, abbiamo reso possibile l'incontro tra le due regine del nostro territorio, dando vita a un prodotto dalla consistenza e filatura ottimale, in grado di soddisfare tanto le esigenze dei maestri pizzaioli quanto i palati dei consumatori».

Sorì, una storia di qualità e territorio

Sorì, fondata nel 1868 dalla famiglia Sorrentino, ha costruito la propria reputazione su una produzione casearia che valorizza le risorse naturali del territorio, come le acque purissime del Parco Regionale di Roccamonfina. Ogni prodotto riflette l'attenzione alla qualità e alla tradizione, ma con “Bella” l'azienda scrive una nuova pagina, dimostrando che innovare significa anche rispettare le proprie radici.